Весняні акції FAVBET – Підвищені коефіцієнти та пригоди у світі Кіберпанк

Цієї весни онлайн-казино та букмекер FAVBET підготували кілька цікавих акцій для гравців. Серед них – як звичні для продукту джекпоти та вигідні пропозиції на ставки, так і благодійні ініціативи, що дозволяють гравцям не лише здобути виграш, а й підтримати ЗСУ. Сьогодні розповідаємо про всі новинки розділу "Акції" провідного українського оператора.

Кіберпанк 2023

Нове патріотичне промо FAVBET, що продовжує ідею нещодавно завершеної акції "Прокачка авто для ЗСУ", де компанія перераховує частину прибутку від ставок гравців на балагодійні ініціативи.

"Кіберпанк 2023" переносить користувачів у світ неону та високих технологій, де вони в ролі найманців виконують місії й квести та наближають придбання надсучасного обладнання для українських захисників. На роль провідника та помічника гравців обрали лідера рок-гурту O.Torvald, а нині ще й військовослужбовця ЗСУ Женю Галича.

Відео дня

В межах акції на гравців очікує 4 великі місії, що включають 36 квестів, кожна з яких має власну мету. Так, наприклад, Місія 1: "Той, що бачить у темряві" вже збирає на тепловізори. Далі будуть збори на дрони, антидронні рушниці, а також на біопротезування для поранених бійців.

Щоб просуватися місіями, гравцям необхідно виконувати квести та підійматися у рейтингу щотижневих турнірів, збільшуючи суму збору, а також отримуючи квитки для участі у фінальному розіграші.

Акція триває з 10 квітня по 2 липня, а вже 3 липня FAVBET обіцяє розіграти серед гравців 20 сучасних гаджетів для підкорення майбутнього – ігровий ноут, консоль, яблучні пристрої, шоломи віртуальної реальності та багато іншого.

Джекпот

Спеціально для шукачів дійсно великих виграшів. До кінця поточного року ігри на всіх слотах та live-іграх можуть принести гравцям один з чотирьох видів джекпотів, які залежать від розміру ставки: Mini, Minor, Major та Mega. Для участі у Mini розіграші достатньо ставки у 1 грн., тоді як активувати Мега-джекпот вдасться тільки після ставки у 50 грн.

Всі джекпоти при цьому накопичувальні, тобто їхня сума поступово збільшується з часом та напряму залежить від активності та розміру ставок гравців. Розіграш джекпоту відбувається випадковим чином, тобто шанси не залежать від кількості ставок – може пощастити з першого ж разу.

Радує, що у FAVBET не встановили жодних умов відіграшу для джекпоту. Якщо виграли – всю суму можна вивести. Звісно, після сплати податків, бо казино працює легально.

Підвищений коефіцієнт

Ще одна постійна акція FAVBET. Щоб скористатися, треба слідкувати за спеціальною таблицею, яку букмекер оновлює на сайті щодня о 10:00 ранку. Тут з'являються події, на яку можна зробити ставку з підвищеним коефіцієнтом та збільшити можливий виграш. Як правило в таблицю потрапляють топові дербі, що користуються найбільшою популярністю. Наприклад, 19 квітня підвищений коефіцієнт давали на чвертьфінальний матч Ліги Чемпіонів між Баварією та Манчестер Сіті.

Експрес дня

Як пишуть у самому FAVBET, це акція для тих, хто любить "коли експрес доїжджає". У компанії пропонують підвищений коефіцієнт до одного з експресів, так званого "Експресу дня", які букмекер збирає на власний розсуд. Серед плюсів – події підбирають так, щоб вони відбувались приблизно в один час, а тому експрес розраховується дуже швидко. Звісно, що для того, щоб експрес "доїхав", виграти мають всі ставки у його межах, однак це вже особливість формату.

Загалом, помітно, що FAVBET поступово посилює свої позиції на ринку, який досить сильно трясло останні кілька місяців. З’являються нові акції для новачків та справжніх фанатів, та й в цілому продукт стає цікавіше. Якщо взимку набір промо організатора здавався досить обмеженим в порівнянні з іншими, то вже зараз маємо дуже збалансовану та вигідну пропозицію як у казино, так і в БК. Сподіваємось, що в майбутньому ця тенденція продовжиться.