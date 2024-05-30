В Україні хочуть змінити правила виходу на пенсію: хто не зможе отримати виплати
З 2024 року в Україні поступово зростатиме мінімальний страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. Цей процес триватиме до 2028 року, коли для виходу на пенсію в 60 років буде потрібно 35 років стажу.
Для отримання детальної інформації про пенсійне забезпечення звертайтеся до Пенсійного фонду України.
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Що зміниться:
- Щорічне збільшення: Кожного року до мінімального страхового стажу буде додаватися 1 рік.
- Вихід на пенсію в 60 років: Для виходу на пенсію у 60 років у 2028 році знадобиться 35 років стажу.
- Вихід на пенсію в 63 роки: Для виходу на пенсію у 63 роки у 2028 році знадобиться від 25 до 35 років стажу (залежно від року народження).
Що робити, щоб не пропустити:
- Відстежуйте зміни: Слідкуйте за оновленнями на сайті Пенсійного фонду України, щоб бути в курсі змін у вимогах до страхового стажу.
- Рахуйте свій стаж: Можете скористатися онлайн-калькулятором на сайті ПФУ, щоб розрахувати свій наявний та необхідний страховий стаж.
- Платіть внески: Переконайтеся, що ви регулярно сплачуєте страхові внески до Пенсійного фонду.
Важливо:
- Збільшення страхового стажу стосується лише тих, хто виходить на пенсію після 2024 року.
- Для деяких категорій громадян (наприклад, військових, інвалідів Чорнобиля) існують пільги щодо виходу на пенсію.
- Ви можете допрацювати або докупити страховий стаж, якщо його не вистачає.
Середній пенсійний вік в Україні становить 54 роки. Проте, для отримання гідної пенсії бажано мати значно більший страховий стаж.
Нагадаємо, ми вже писали, хто з пенсіонерів отримає максимальні соцвиплати.
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