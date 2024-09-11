У випадку перемоги Трампа Путін досягне своєї цілі в Україні

Трамп не зміг із себе вичавити слова, щоб Україна перемогла. На це питання він відповів лише, що хоче аби закінчилася війна.

Це означає, у випадку його обрання президентом, США відмовляться підтримувати відновлення територіальної цілісності України. А значить путін досягне своєї цілі - будуть визнані результати агресії, що дасть сигнал всьому світу, мовляв, так можна.

Світ зануриться в хаос через цих двох, що на фото.

"У Трампа був поганий вечір. Він потрапляв у пастки, робив те, що його просили не робити", — аналітик Fox News

Брит Г'юм, журналіст лояльного до республіканців каналу визнав, що Трамп навряд чи може занести собі в актив дебати проти Камали Гарріс. За словами Г'юма, політик часто нервував, скаржився і не міг зберегти спокій. Гарріс, навпаки, була зосереджена і не реагувала на заяви опонента.

Однак сам Трамп назвав ці дебати — найкращими за всю свою політичну кар'єру. Команда Трампа також з оптимізмом висловилася про виступ свого кандидата, ще до завершення ефіру опублікувавши у мережах слово "Перемога‎".

За повідомленнями американських журналістів, однопартійці Трампа вважають його виступ провальним, сенатор Ліндсі Грем, наприклад, вже закликав звільнити команду, яка готувала республіканського кандидата до дебатів.

Що сказали кандидати про війну росії з Україною

Дональд Трамп:

Я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей, це жахливо.

Я знаю дуже добре Зеленського і путіна — вони поважають мене і не поважають Байдена.

Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом.

Війна України з росією може привести до 3 світової війни, ми дуже близько.

На уточнююче питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні перебуває у національних інтересах США. Трамп відповів: "У національних інтересах США, щоб війна припинилася".

Камала Гарріс:

Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його виберуть президентом.

Якби Трамп був президентом, путін зараз сидів би у Києві.

Україна має право захищатися і завдяки підтримці США та союзників вона продовжує протистояти російським військам та давати відсіч.

Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна дотепер існує і захищає себе.