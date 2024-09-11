В случае победы Трампа Путин достигнет своей цели в Украине
Трамп не смог из себя выжать слова, чтобы Украина победила. На этот вопрос он ответил лишь, что хочет, чтобы закончилась война.
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Це означає, у випадку його обрання президентом, США відмовляться підтримувати відновлення територіальної цілісності України. А значить путін досягне своєї цілі - будуть визнані результати агресії, що дасть сигнал всьому світу, мовляв, так можна.
Світ зануриться в хаос через цих двох, що на фото.
"У Трампа був поганий вечір. Він потрапляв у пастки, робив те, що його просили не робити", — аналітик Fox News
Брит Г'юм, журналіст лояльного до республіканців каналу визнав, що Трамп навряд чи може занести собі в актив дебати проти Камали Гарріс. За словами Г'юма, політик часто нервував, скаржився і не міг зберегти спокій. Гарріс, навпаки, була зосереджена і не реагувала на заяви опонента.
Однак сам Трамп назвав ці дебати — найкращими за всю свою політичну кар'єру. Команда Трампа також з оптимізмом висловилася про виступ свого кандидата, ще до завершення ефіру опублікувавши у мережах слово "Перемога".
За повідомленнями американських журналістів, однопартійці Трампа вважають його виступ провальним, сенатор Ліндсі Грем, наприклад, вже закликав звільнити команду, яка готувала республіканського кандидата до дебатів.
Що сказали кандидати про війну росії з Україною
Дональд Трамп:
Я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей, це жахливо.
Я знаю дуже добре Зеленського і путіна — вони поважають мене і не поважають Байдена.
Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом.
Війна України з росією може привести до 3 світової війни, ми дуже близько.
На уточнююче питання, чи вважає Трамп, що перемога України у війні перебуває у національних інтересах США. Трамп відповів: "У національних інтересах США, щоб війна припинилася".
Камала Гарріс:
Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його виберуть президентом.
Якби Трамп був президентом, путін зараз сидів би у Києві.
Україна має право захищатися і завдяки підтримці США та союзників вона продовжує протистояти російським військам та давати відсіч.
Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна дотепер існує і захищає себе.