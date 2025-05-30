Пакуєте валізу? Список речей, які не можна брати в літак

Подорож літаком – це завжди захоплююча пригода, але вона вимагає певної підготовки, особливо коли йдеться про пакування. Правила щодо ручної поклажі та багажу в аеропортах досить суворі, і важливо знати, що можна, а що не можна брати на борт. Дотримання цих правил не лише допоможе уникнути неприємних ситуацій на контролі безпеки, але й зробить вашу подорож комфортнішою та спокійнішою. У цій статті ми розповімо, які предмети варто залишити вдома або покласти в зареєстрований багаж, щоб ваша поїздка була гладкою та безпроблемною.

Обмеження на рідини

Коли йдеться про ручну поклажу, одне з найважливіших правил стосується перевезення рідин. В аеропортах діє суворе обмеження: усі рідини, які ви берете на борт, мають бути упаковані в контейнери об’ємом не більше 100 мл. Це правило застосовується до всіх типів рідин, включно з водою, соками, косметикою, лосьйонами та навіть гелями.

Як правильно пакувати рідини

Щоб відповідати правилам, усі ваші пляшечки та флакони слід помістити в один прозорий пластиковий пакет об’ємом не більше одного літра. Пакет має легко закриватися та бути герметичним. Під час проходження контролю безпеки вам потрібно буде дістати цей пакет із ручної поклажі та покласти його окремо на стрічку. Таким чином, служба безпеки зможе швидко та ефективно перевірити його вміст.

Винятки з правил

Існує кілька винятків, які полегшують вашу подорож:

Медикаменти . Якщо вам потрібно взяти більше 100 мл рідких ліків у аптечці, обов’язково візьміть із собою рецепт або медичну довідку, що підтверджує необхідність цих медикаментів.

. Якщо вам потрібно взяти більше 100 мл рідких ліків у аптечці, обов’язково візьміть із собою рецепт або медичну довідку, що підтверджує необхідність цих медикаментів. Дитяче харчування. Пасажирам із маленькими дітьми дозволяється брати необхідну кількість дитячого харчування та молока. Вони також підлягають перевірці, але не обмежуються правилом 100 мл.

Дотримуючись цих простих правил, ви уникнете затримок і клопоту під час проходження контролю безпеки в аеропорту.

Заборонені предмети

Безпека пасажирів є головним пріоритетом в будь-якому аеропорту, тому існують суворі правила щодо предметів, які не можна брати на борт літака в ручній поклажі. Порушення цих правил може призвести до затримок, штрафів або навіть серйозних наслідків. Нижче наведено перелік з основними категоріями заборонених предметів та прикладами.

Зброя та гострі предмети: ножі, ножиці, бритви, викрутки, плоскогубці (виняток: безпечні бритви (одноразові))

ножі, ножиці, бритви, викрутки, плоскогубці (виняток: безпечні бритви (одноразові)) Вибухові та легкозаймисті речовини: піротехніка, феєрверки, легкозаймисті рідини та гази (включає газові балони та запальнички)

піротехніка, феєрверки, легкозаймисті рідини та гази (включає газові балони та запальнички) Спортивне обладнання: бейсбольні біти, ключки для гольфу, лижні палиці (будь-яке обладнання, яке може бути використано як зброя)

бейсбольні біти, ключки для гольфу, лижні палиці (будь-яке обладнання, яке може бути використано як зброя) Інструменти: молотки, пилки, дрилі (усі типи інструментів мають бути в зареєстрованому багажі)

молотки, пилки, дрилі (усі типи інструментів мають бути в зареєстрованому багажі) Іграшки та копії зброї: іграшкові пістолети, копії зброї (навіть неробочі копії заборонені)

Електронні пристрої та батареї

Електронні гаджети є невід’ємною частиною нашого повсякденного життя, і багато хто з нас бере їх із собою в подорожі. Однак під час перельотів існують певні правила та обмеження щодо перевезення електронних пристроїв і батарей у ручній поклажі.

Обмеження на літій-іонні батареї

Літій-іонні батареї, які використовуються в більшості сучасних електронних пристроїв, можуть бути небезпечними, якщо їх неправильно транспортувати. Ось основні правила під час перельотів:

Запасні батареї . Літій-іонні батареї (наприклад, для камер, ноутбуків або зовнішніх акумуляторів) слід пакувати в ручну поклажу . У зареєстрованому багажі такі батареї перевозити заборонено.

. Літій-іонні батареї (наприклад, для камер, ноутбуків або зовнішніх акумуляторів) слід пакувати в . У зареєстрованому багажі такі батареї перевозити заборонено. Ємність батареї . Батареї ємністю до 100 Вт·год можна перевозити без обмежень. Батареї ємністю від 100 до 160 Вт·год дозволяються лише за погодженням із авіакомпанією (зазвичай не більше двох на пасажира).

. Батареї ємністю до можна перевозити без обмежень. Батареї ємністю від дозволяються лише за погодженням із авіакомпанією (зазвичай не більше двох на пасажира). Захист контактів. Усі запасні батареї мають бути захищені від короткого замикання за допомогою індивідуальних упаковок або ізоляційних матеріалів.

Переконайтеся, що всі батареї відповідають правилам транспортування та не становлять небезпеки.

Що не можна перевозити в багажі. Джерело: M W image from Pixabay website

Заборонені пристрої

Деякі електронні пристрої можуть бути заборонені в ручній поклажі:

Дрони із літій-іонними батареями можуть бути заборонені до перевезення або потребують спеціального дозволу.

із літій-іонними батареями можуть бути заборонені до перевезення або потребують спеціального дозволу. Електронні сигарети . Дозволені в ручній поклажі, але заборонені для використання на борту. Перевезення в зареєстрованому багажі заборонено.

. Дозволені в ручній поклажі, але заборонені для використання на борту. Перевезення в зареєстрованому багажі заборонено. Самобалансуючі пристрої. Гіроскутери та інші самобалансуючі пристрої зазвичай заборонені до перевезення через великі батареї.

Дотримуйтесь цих правил, щоб заощадити час під час реєстрації.

Специфічні вимоги

Деякі пристрої потребують особливого поводження під час транспортування:

Ноутбуки та планшети . Ці пристрої мають бути легкодоступними, оскільки їх часто просять дістати з ручної поклажі під час проходження контролю безпеки. Усі ноутбуки та планшети повинні бути заряджені, щоб їх можна було увімкнути для перевірки.

. Ці пристрої мають бути легкодоступними, оскільки їх часто просять дістати з ручної поклажі під час проходження контролю безпеки. Усі ноутбуки та планшети повинні бути заряджені, щоб їх можна було увімкнути для перевірки. Зарядні пристрої та адаптери. Зазвичай дозволені в ручній поклажі, але їх слід ретельно упакувати, щоб не пошкодити інші предмети.

Переконайтеся, що всі ваші електронні пристрої відповідають вимогам авіакомпанії та аеропорту, і насолоджуйтесь безпроблемним перельотом.

Вимоги до ручної поклажі під час перельоту. Джерело: Image by ai subarasiki from Pixabay website

Продукти харчування

Перевезення продуктів харчування в ручній поклажі може бути складним завданням, особливо з огляду на суворі правила безпеки в аеропортах. Важливо знати, які продукти дозволені, а які краще залишити вдома або покласти в зареєстрований багаж.

Дозволені продукти

Багато видів їжі можна брати на борт, якщо вони відповідають загальним правилам перевезення:

Упаковані снеки . Чипси, горіхи, шоколадні батончики та інші запаковані закуски можна перевозити без обмежень.

. Чипси, горіхи, шоколадні батончики та інші запаковані закуски можна перевозити без обмежень. Фрукти та овочі . Свіжі фрукти та овочі дозволені, але вони мають бути упаковані в прозорі пакети для зручної перевірки.

. Свіжі фрукти та овочі дозволені, але вони мають бути упаковані в прозорі пакети для зручної перевірки. Сендвічі та випічка. Ці продукти також дозволені, але важливо враховувати можливі обмеження на рідкі начинки (наприклад, соуси).

Ознайомтеся зі списком, щоб точно знати, що можна взяти на борт.

Обмежені та заборонені продукти

Деякі продукти можуть бути заборонені в ручній поклажі або потребують спеціального пакування:

Рідкі та напіврідкі продукти . Супи, йогурти, соуси та будь-які продукти з високим вмістом рідини підпадають під правило 100 мл і мають бути упаковані у відповідні контейнери.

. Супи, йогурти, соуси та будь-які продукти з високим вмістом рідини підпадають під правило 100 мл і мають бути упаковані у відповідні контейнери. Продукти тваринного походження . Ввезення свіжого м’яса, риби, молочних продуктів і яєць може бути обмежене або заборонене, особливо на міжнародних рейсах. Такі продукти краще перевозити в зареєстрованому багажі або відмовитися від них.

. Ввезення свіжого м’яса, риби, молочних продуктів і яєць може бути обмежене або заборонене, особливо на міжнародних рейсах. Такі продукти краще перевозити в зареєстрованому багажі або відмовитися від них. Домашні джеми та консерви. Домашні джеми, соління та консерви також підпадають під правило 100 мл, якщо містять значну кількість рідини.

Ці продукти однозначно не варто брати з собою в політ, щоб уникнути затримок на контролі безпеки.

Умови ввезення продуктів до інших країн

Під час подорожей міжнародними рейсами важливо враховувати правила ввезення продуктів до країни призначення:

Сільськогосподарські продукти . Багато країн, включно з Великою Британією, забороняють ввезення сільськогосподарських продуктів, щоб запобігти поширенню шкідників і хвороб. Перевірте правила конкретної країни перед польотом.

. Багато країн, включно з Великою Британією, забороняють ввезення сільськогосподарських продуктів, щоб запобігти поширенню шкідників і хвороб. Перевірте правила конкретної країни перед польотом. Декларація продуктів. Якщо ви перевозите продукти, які можуть підлягати перевірці, переконайтеся, що вони вказані в митній декларації. Недекларування може призвести до штрафів і конфіскації.

Знання правил перевезення продуктів допоможе уникнути неприємних сюрпризів на контролі безпеки та митниці. Переконайтеся, що ваша їжа правильно упакована та відповідає вимогам.

Додаткові обмеження для міжнародних рейсів

Подорожі за кордон вимагають особливої уваги до правил перевезення різних предметів, оскільки правила можуть значно відрізнятися залежно від країни призначення. Дотримання міжнародних норм не лише полегшує проходження контролю, але й допомагає уникнути штрафів і конфіскації майна.

Особливості ввезення товарів до різних країн

Кожна країна має власні вимоги та обмеження щодо ввезення різних товарів:

Алкоголь і тютюнові вироби . Багато країн обмежують кількість алкоголю та тютюнових виробів, які можна ввозити без сплати мит. Перевірте ліміти для країни призначення перед подорожжю.

. Багато країн обмежують кількість алкоголю та тютюнових виробів, які можна ввозити без сплати мит. Перевірте ліміти для країни призначення перед подорожжю. Медикаменти . Деякі ліки можуть бути заборонені або потребувати спеціального дозволу. Візьміть із собою рецепт або медичну довідку, щоб підтвердити необхідність медикаментів.

. Деякі ліки можуть бути заборонені або потребувати спеціального дозволу. Візьміть із собою рецепт або медичну довідку, щоб підтвердити необхідність медикаментів. Культурні та історичні предмети. Предмети культурної цінності можуть підлягати суворим обмеженням на експорт і імпорт. Переконайтеся, що у вас є необхідні документи та дозволи.

Перед польотом обов’язково перевірте обмеження на ввезення товарів до країни, куди ви летите.

Поради з підготовки

Щоб уникнути неприємних ситуацій під час проходження контролю безпеки в аеропорту, дотримуйтесь цих рекомендацій:

Дослідіть правила заздалегідь . Переконайтеся, що ви знаєте всі вимоги країни призначення та Великої Британії щодо ввезення та вивезення товарів.

. Переконайтеся, що ви знаєте всі вимоги країни призначення та Великої Британії щодо ввезення та вивезення товарів. Правильно заповнюйте декларації . Будьте чесними та точними під час заповнення митних декларацій, вказуючи всі предмети, які потрібно декларувати.

. Будьте чесними та точними під час заповнення митних декларацій, вказуючи всі предмети, які потрібно декларувати. Документи та дозволи. Візьміть із собою всі необхідні документи, що підтверджують законність ввезення або вивезення товарів, включно з рецептами на ліки та дозволами на культурні цінності.

Міжнародні подорожі вимагають особливої підготовки та уваги до правил імпорту та експорту. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете уникнути проблем на митниці.

Підготовка багажу перед рейсом. Джерело: Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from the Pixabay website

Поради та рекомендації

Вирушаючи в подорож, важливо враховувати багато нюансів. Ось кілька корисних порад і рекомендацій, які допоможуть правильно підготувати ручну поклажу та багаж.

Як правильно пакувати ручну поклажу

Ці поради допоможуть швидко та без перешкод пройти контроль безпеки:

Використовуйте прозорі пакети . Рідини, гелі та аерозолі до 100 мл слід пакувати в прозорий пластиковий пакет об’ємом не більше одного літра.

. Рідини, гелі та аерозолі до 100 мл слід пакувати в прозорий пластиковий пакет об’ємом не більше одного літра. Організуйте речі . Розподіліть предмети за категоріями та використовуйте органайзери або невеликі сумки.

. Розподіліть предмети за категоріями та використовуйте органайзери або невеликі сумки. Не перевантажуйте сумку. Переконайтеся, що ваша ручна поклажа відповідає допустимим розмірам і вазі, встановленим авіакомпанією.

Це полегшить і прискорить проходження контролю безпеки.

Корисні поради для швидкого проходження контролю безпеки

Ось кілька порад, щоб прискорити процес:

Підготуйте документи заздалегідь . Тримайте паспорт, посадковий талон та інші важливі документи в легкодоступній кишені або сумці.

. Тримайте паспорт, посадковий талон та інші важливі документи в легкодоступній кишені або сумці. Уникайте металевих предметів . Перед проходженням через металошукач вийміть із кишень усі металеві предмети, включно з ключами, монетами та телефонами.

. Перед проходженням через металошукач вийміть із кишень усі металеві предмети, включно з ключами, монетами та телефонами. Зніміть верхній одяг і аксесуари . Куртки, пальта, ремені та великі прикраси слід зняти та покласти на стрічку для сканування.

. Куртки, пальта, ремені та великі прикраси слід зняти та покласти на стрічку для сканування. Дістаньте електронні пристрої. Ноутбуки, планшети та інші великі електронні пристрої слід дістати з сумки та покласти окремо для перевірки.

Дотримуючись цих простих порад і рекомендацій, ви зможете уникнути багатьох поширених помилок і проблем.

Корисні посилання та ресурси

Перед подорожжю відвідайте вебсайт аеропорту, з якого ви вилітаєте, щоб дізнатися про поточні обмеження безпеки та митні правила. Ознайомтеся з правилами щодо багажу та ручної поклажі, щоб уникнути сюрпризів під час реєстрації та посадки.

Висновок

Дотримання правил перевезення ручної поклажі в аеропорту – важливий крок до забезпечення безпеки та комфорту всіх пасажирів. Знання того, що можна, а що не можна брати на борт літака, допоможе уникнути проблем на контролі безпеки та зробить вашу подорож приємнішою. Дотримуючись цих рекомендацій і ретельно плануючи поїздку, ви зробите її максимально безпечною. Нехай ваш політ буде приємним і залишить лише позитивні враження!