Упаковываете чемодан? Список вещей, которые нельзя брать в самолет

Путешествие самолетом – это всегда увлекательное приключение, но оно требует определенной подготовки, особенно когда речь идет о упаковке. Правила по ручной клади и багажу в аэропортах достаточно строги, и важно знать, что можно, а что нельзя брать на борт. Соблюдение этих правил не только поможет избежать неприятных ситуаций на контроле безопасности, но и сделает ваше путешествие более комфортным и спокойным. В этой статье мы расскажем, какие предметы следует оставить дома или положить в зарегистрированный багаж, чтобы ваша поездка была гладкой и беспроблемной.

Ограничение на жидкости

Когда речь идет о ручной клади, одно из важнейших правил касается перевозки жидкостей. В аэропортах действует серьезное ограничение: все жидкости, которые вы берете на борт, должны быть упакованы в контейнеры объемом не более 100 мл. Это правило применяется ко всем типам жидкостей, включая воду, соки, косметику, лосьоны и даже гели.

Как правильно упаковывать жидкости

Чтобы соответствовать правилам, все бутылочки и флаконы следует поместить в один прозрачный пластиковый пакет объемом не более одного литра. Пакет легко закрываться и быть герметичным. При прохождении контроля безопасности вам нужно будет извлечь этот пакет из ручной клади и положить его отдельно на ленту. Таким образом, служба безопасности сможет быстро и эффективно проверить его содержимое.

Исключения из правил

Существует несколько исключений, облегчающих ваше путешествие:

Медикаменты . Если вам нужно взять более 100 мл жидкого лекарства в аптечке, обязательно возьмите с собой рецепт или медицинскую справку, подтверждающую необходимость этих медикаментов.

. Если вам нужно взять более 100 мл жидкого лекарства в аптечке, обязательно возьмите с собой рецепт или медицинскую справку, подтверждающую необходимость этих медикаментов. Детское питание. Пассажирам с маленькими детьми разрешается брать необходимое количество детского питания и молока. Они также подлежат проверке, но не ограничиваются правилом 100 мл.

Следуя этим простым правилам, вы избежите задержек и хлопот во время прохождения контроля безопасности в аэропорту.

Запретные предметы

Безопасность пассажиров является главным приоритетом в любом аэропорту, поэтому существуют строгие правила по предметам, которые нельзя брать на борт самолета в ручной клади. Нарушение этих правил может привести к задержкам, штрафам или даже серьезным последствиям. Ниже представлен список с основными категориями запрещенных предметов и примерами.

Оружие и острые предметы: ножи, ножницы, бритвы, отвертки, плоскогубцы (исключение: безопасные бритвы (одноразовые))

ножи, ножницы, бритвы, отвертки, плоскогубцы (исключение: безопасные бритвы (одноразовые)) Взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества: пиротехника, фейерверки, воспламеняющиеся жидкости и газы (включает газовые баллоны и зажигалки)

пиротехника, фейерверки, воспламеняющиеся жидкости и газы (включает газовые баллоны и зажигалки) Спортивное оборудование: бейсбольные биты, клюшки для гольфа, лыжные палки (любое оборудование, которое может быть использовано как оружие)

бейсбольные биты, клюшки для гольфа, лыжные палки (любое оборудование, которое может быть использовано как оружие) Инструменты: молотки, пилы, дрели (все типы инструментов должны быть в зарегистрированном багаже)

молотки, пилы, дрели (все типы инструментов должны быть в зарегистрированном багаже) Игрушки и копии оружия: игрушечные пистолеты, копии оружия (даже нерабочие копии запрещены)

Электронные устройства и батареи

Электронные гаджеты являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и многие из нас берут их с собой в путешествии. Однако при перелетах существуют определенные правила и ограничения по перевозке электронных устройств и батарей в ручной клади.

Ограничения на литий-ионные батареи

Литий-ионные батареи, используемые в большинстве современных электронных устройств, могут быть опасны, если их неправильно транспортировать. Вот основные правила во время перелетов:

Запасные батареи . Литий-ионные батареи (например, для камер, ноутбуков или внешних аккумуляторов) следует упаковывать в ручную кладь . В зарегистрированном багаже такие батареи перевозить запрещено.

. Литий-ионные батареи (например, для камер, ноутбуков или внешних аккумуляторов) следует упаковывать в . В зарегистрированном багаже такие батареи перевозить запрещено. Емкость батареи . Батареи емкостью до 100 Втч можно перевозить без ограничений. Батареи емкостью от 100 до 160 Вт·ч разрешаются только по согласованию с авиакомпанией (обычно не больше двух на пассажира).

. Батареи емкостью до можно перевозить без ограничений. Батареи емкостью от разрешаются только по согласованию с авиакомпанией (обычно не больше двух на пассажира). Защита контактов. Все запасные батареи должны быть защищены от короткого замыкания индивидуальными упаковками или изоляционными материалами.

Убедитесь, что все батареи соответствуют правилам транспортировки и не представляют опасности.

Что нельзя перевозить в багаже. Источник: MW image from Pixabay website

Запретные устройства

Некоторые электронные устройства могут быть запрещены в ручной клади:

Дроны с литий-ионными батареями могут быть запрещены к перевозке или требуют специального разрешения.

с литий-ионными батареями могут быть запрещены к перевозке или требуют специального разрешения. Электронные сигареты . Разрешены в ручной клади, но запрещены для использования на борту. Перевозка в зарегистрированном багаже запрещена.

. Разрешены в ручной клади, но запрещены для использования на борту. Перевозка в зарегистрированном багаже запрещена. Самобалансирующие устройства. Гироскутеры и другие самобалансирующиеся устройства обычно запрещены к перевозке через большие батареи.

Следуйте этим правилам, чтобы сэкономить время при регистрации.

Специфические требования

Некоторые устройства требуют особого обращения при транспортировке:

Ноутбуки и планшеты . Эти устройства должны быть легкодоступными, поскольку их часто просят извлечь из ручной клади во время прохождения контроля безопасности. Все ноутбуки и планшеты должны быть заряжены, чтобы их можно было включить для проверки.

. Эти устройства должны быть легкодоступными, поскольку их часто просят извлечь из ручной клади во время прохождения контроля безопасности. Все ноутбуки и планшеты должны быть заряжены, чтобы их можно было включить для проверки. Зарядные устройства и адаптеры. Обычно разрешены в ручной клади, но их следует тщательно упаковать, чтобы не повредить другие предметы.

Убедитесь, что все электронные устройства отвечают требованиям авиакомпании и аэропорта, и наслаждайтесь беспроблемным перелетом.

Требования к ручной клади во время перелета. Источник: Image by ai subarasiki from Pixabay website

Продукты питания

Перевозка продуктов питания в ручной клади может быть сложной задачей, особенно в силу строгих правил безопасности в аэропортах. Важно знать, какие продукты разрешены, а какие лучше оставить дома или положить в зарегистрированный багаж.

Разрешенные продукты

Многие виды пищи можно брать на борт, если они соответствуют общим правилам перевозки:

Упакованные снеки . Чипсы, орехи, шоколадные батончики и другие упакованные закуски можно перевозить без ограничений.

. Чипсы, орехи, шоколадные батончики и другие упакованные закуски можно перевозить без ограничений. Фрукты и овощи . Свежие фрукты и овощи разрешены, но они должны быть упакованы в прозрачные пакеты для удобной проверки.

. Свежие фрукты и овощи разрешены, но они должны быть упакованы в прозрачные пакеты для удобной проверки. Сэндвичи и выпечка. Эти продукты также разрешены, но важно учитывать возможные ограничения на редкие начинки (например, соусы).

Ознакомьтесь со списком, чтобы точно знать, что можно взять на борт.

Ограниченные и запрещенные продукты

Некоторые продукты могут быть запрещены в ручной клади или требуют специальной упаковки:

Жидкие и полужидкие продукты. Супы, йогурты, соусы и любые продукты с высоким содержанием жидкости подпадают под правило 100 мл и должны быть упакованы в соответствующие контейнеры.

Продукты животного происхождения . Ввоз свежего мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц может быть ограничен или запрещен, особенно на международных рейсах. Такие продукты лучше перевозить в зарегистрированном багаже или отказаться от них.

. Ввоз свежего мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц может быть ограничен или запрещен, особенно на международных рейсах. Такие продукты лучше перевозить в зарегистрированном багаже или отказаться от них. Домашние джемы и консервы. Домашние джемы, соленья и консервы также подпадают под правило 100 мл, содержащие значительное количество жидкости.

Эти продукты однозначно не стоит брать с собой в полет во избежание задержек на контроле безопасности.

Условия ввоза продуктов в другие страны

При путешествиях международными рейсами важно учитывать правила ввоза продуктов в страну назначения:

Сельскохозяйственные продукты . Многие страны, включая Великобританию, запрещают ввоз сельскохозяйственных продуктов, чтобы предотвратить распространение вредителей и болезней. Проверьте правила конкретной страны перед полетом.

. Многие страны, включая Великобританию, запрещают ввоз сельскохозяйственных продуктов, чтобы предотвратить распространение вредителей и болезней. Проверьте правила конкретной страны перед полетом. Декларация продуктов. Если вы перевозите продукты, подлежащие проверке, убедитесь, что они указаны в таможенной декларации. Недекларирование может привести к штрафам и конфискации.

Знание правил перевозок продуктов поможет избежать неприятных сюрпризов на контроле безопасности и таможни. Убедитесь, что ваша еда правильно упакована и отвечает требованиям.

Дополнительные ограничения для международных рейсов

Путешествия за границу требуют особого внимания к правилам перевозки разных предметов, поскольку правила могут значительно отличаться в зависимости от страны назначения. Соблюдение международных норм не только облегчает прохождение контроля, но и помогает избежать штрафов и конфискации имущества.

Особенности ввоза товаров в разные страны

Каждая страна имеет собственные требования и ограничения по ввозу различных товаров:

Алкоголь и табачные изделия . Многие страны ограничивают количество алкоголя и табачных изделий, которые можно ввозить без уплаты пошлин. Проверьте лимиты для страны назначения перед поездкой.

. Многие страны ограничивают количество алкоголя и табачных изделий, которые можно ввозить без уплаты пошлин. Проверьте лимиты для страны назначения перед поездкой. Медикаменты . Некоторые лекарства могут быть запрещены или требуют специального разрешения. Возьмите рецепт или медицинскую справку, чтобы подтвердить необходимость медикаментов.

. Некоторые лекарства могут быть запрещены или требуют специального разрешения. Возьмите рецепт или медицинскую справку, чтобы подтвердить необходимость медикаментов. Культурные и исторические предметы. Предметы культурной ценности могут подвергаться серьезным ограничениям на экспорт и импорт. Убедитесь, что у вас есть необходимые документы и разрешения.

Перед полетом обязательно проверьте ограничения на ввоз товаров в страну, куда вы летите.

Советы по подготовке

Чтобы избежать неприятных ситуаций при прохождении контроля безопасности в аэропорту, следуйте этим рекомендациям:

Исследуйте правила заранее. Убедитесь, что вы знаете все требования страны назначения и Великобритании по ввозу и вывозу товаров.

Правильно заполняйте декларации . Будьте честны и точны при заполнении таможенных деклараций, указывая все предметы, которые нужно декларировать.

. Будьте честны и точны при заполнении таможенных деклараций, указывая все предметы, которые нужно декларировать. Документы и разрешения. Возьмите с собой все необходимые документы, подтверждающие законность ввоза или вывоза товаров, включая рецепты на лекарства и разрешения на культурные ценности.

Международные поездки требуют особой подготовки и внимания к правилам импорта и экспорта. Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать проблем на таможне.

Подготовка багажа перед рейсом. Источник: Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke from the Pixabay website

Советы и рекомендации

Отправляясь в путешествие, важно учитывать многие нюансы. Вот несколько полезных советов и рекомендаций, которые помогут правильно подготовить ручную кладь и багаж.

Как правильно паковать ручную кладь

Эти советы помогут быстро и беспрепятственно пройти контроль безопасности:

Используйте прозрачные пакеты . Жидкости, гели и аэрозоли до 100 мл следует упаковывать в прозрачный пластиковый пакет объемом не более одного литра.

. Жидкости, гели и аэрозоли до 100 мл следует упаковывать в прозрачный пластиковый пакет объемом не более одного литра. Организуйте вещи . Разделите предметы по категориям и используйте органайзеры или небольшие сумки.

. Разделите предметы по категориям и используйте органайзеры или небольшие сумки. Не перегружайте сумку. Убедитесь, что ваша ручная кладь соответствует допустимым размерам и весу, установленным авиакомпанией.

Это облегчит и ускорит прохождение контроля безопасности.

Полезные советы для быстрого прохождения контроля безопасности

Вот несколько советов, чтобы ускорить процесс:

Подготовьте документы заранее . Держите паспорт, посадочный талон и другие важные документы в легкодоступном кармане или сумке.

. Держите паспорт, посадочный талон и другие важные документы в легкодоступном кармане или сумке. Избегайте металлических предметов. Перед прохождением через металлоискатель извлеките из карманов все металлические предметы, включая ключи, монеты и телефоны.

Снимите верхнюю одежду и аксессуары . Куртки, пальто, ремни и большие украшения следует снять и положить на ленту для сканирования.

. Куртки, пальто, ремни и большие украшения следует снять и положить на ленту для сканирования. Достаньте электронные устройства. Ноутбуки, планшеты и другие большие электронные устройства следует извлечь из сумки и положить отдельно для проверки.

Следуя этим простым советам и рекомендациям, вы сможете избежать многих распространенных ошибок и проблем.

Полезные ссылки и ресурсы

Перед поездкой посетите веб-сайт аэропорта, из которого вы вылетаете, чтобы узнать текущие ограничения безопасности и таможенные правила. Ознакомьтесь с правилами багажа и ручной клади во избежание сюрпризов при регистрации и посадке.

Вывод

Соблюдение правил перевозки ручной клади в аэропорту – важный шаг к обеспечению безопасности и комфорта всех пассажиров. Знание того, что можно, а что нельзя брать на борт самолета, поможет избежать проблем на контроле безопасности и сделает ваше путешествие более приятным. Следуя этим рекомендациям и тщательно планируя поездку, вы сделаете ее максимально безопасной. Пусть ваш полет будет приятным и оставит только положительные впечатления!