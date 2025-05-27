Унікальна відпустка: Топ-15 курортів у Карибському басейні, на Бермудах і Багамах

Сьогодні мандрівники з усього світу прагнуть знайти ідеальне місце для відпустки, де можна забути про метушню повсякденного життя та насолодитися моментом. Карибський басейн, Бермуди та Багами привертають увагу як ніколи раніше завдяки своїм білосніжним пляжам, теплій гостинності та безмежним можливостям для досліджень. На основі відгуків мандрівників, ці райські куточки пропонують не просто відпустку, а цілу низку унікальних переваг і вражень.

Чому саме ці острови? Тому що тут можна не лише зануритися в розкіш і комфорт найкращих курортів, але й побачити незайману природну красу. Тут ви знайдете світанки, які здаються яскравішими, і заходи сонця, що розфарбовують небо в неймовірні відтінки. Активний відпочинок, як-от дайвінг серед коралових рифів, риболовля у відкритому морі чи прогулянки джунглями, обіцяє незабутні враження та пригоди. А для тих, хто шукає спокою, немає нічого кращого за ліниві дні на золотих пісках із книгою в руках і шумом хвиль у вухах.

У цій статті ми розглянемо найкращі курорти Карибського басейну, Бермуд і Багам, які отримали високі оцінки мандрівників у 2024 році, і з’ясуємо, що робить їх привабливими для туристів. Від екзотичної кухні до культурних традицій, від спа світового класу до ексклюзивних водних видів спорту – кожен курорт має свою унікальну особливість, яка забезпечує незабутню відпустку. Готуйтеся до подорожі, що залишить слід у вашій душі та пам’яті назавжди.

Jade Mountain Resort, Сент-Люсія

Це не просто курорт на Карибах, це витвір мистецтва, втілений в архітектурі.

Адреса: VW7F+GG3, Mamin, St. Lucia

Вебсайт: https://www.jademountain.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Кожен номер у Jade Mountain Resort – це окремий світ без стін, що відокремлюють вас від величних краєвидів Карибського моря та знаменитих гір Пітон. Ваш приватний басейн із безкрайнім краєм здається продовженням горизонту, а унікальний дизайн інтер’єру дозволяє повністю зануритися в острівну атмосферу.

Jade Mountain Resort пропонує ідеальне поєднання розкоші та єднання з природою. Тут немає телефонів, телевізорів чи радіо, щоб відволікати від гармонії та спокою. Це місце, де можна забути про метушню та повністю віддатися релаксу, насолоджуючись вишуканою кухнею, спа-процедурами та невимушеною елегантністю. Курорт отримав численні нагороди та визнаний одним із найромантичніших місць на планеті.

Cheval Blanc St-Barth Isle de France, Сент-Барт

Справжній рай для шукачів розкоші та спокою. Це єдиний заклад на Карибах, удостоєний титулу "палац", що підкреслює його ексклюзивність і найвищий рівень сервісу.

Адреса: Baie des Flamands, Saint-Barthélemy 97133, France

Вебсайт: https://www.chevalblanc.com/en/maison/st-barth/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Розташований на одному з найпрекрасніших пляжів Карибів, Baie des Flamands, курорт пропонує не просто номери, а цілі вілли з садами, де можна насолоджуватися краєвидами глибокого синього океану та м’яким білим піском. Кожен ранок тут починається зі сніданку в ліжку або пікніка на пляжі, а закінчується вечерею на заході сонця під зоряним небом і мерехтінням хвиль.

Cheval Blanc St-Barth Isle de France пропонує не лише бездоганний відпочинок, а й захопливі пригоди: йога на пляжі, дослідження підводного світу чи подорож на яхті. Після активного дня можна розслабитися в спа. Це ідеальне місце для тих, хто хоче відключитися від метушні та зануритися в атмосферу невимушної французької елегантності серед тропічної краси Карибів.

Baoase Luxury Resort, Кюрасао

Найкращі курорти на Бермудах. Джерело: Image by George Thomas from the Pixabay website

Куточок раю на Карибах, де кожен елемент створений для виняткової відпустки.

Адреса: 2 Winterswijkstraat, Willemstad, Curaçao

Вебсайт: https://baoase.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Baoase Luxury Resort у Кюрасао, натхненний балійським стилем і увагою до деталей, пропонує не просто номери, а цілі вілли з приватними басейнами та краєвидами на океан для забезпечення приватності та спокою. Вілли оздоблені різьбленнями з тикового дерева, а ввечері територія освітлюється свічками, створюючи унікальну атмосферу. Гості отримують незабутні враження від вечерь на пляжі під зірками до релаксаційних процедур у спа.

Baoase Luxury Resort – це місце, де кожен момент перетворюється на незабутній досвід, сповнений краси та гармонії.

Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, Домініканська Республіка

Втілення розкоші та ексклюзивності на узбережжі Карибського моря. Цей курорт із п’ятизірковим рейтингом AAA пропонує приватний пляж у Пунта-Кана та номери з джакузі з захоплюючими краєвидами на океан.

Адреса: Punta Cana Resort & Golf Club, Higüey 23000, Dominican Republic

Вебсайт: https://tortugabayhotel.com/

Рейтинг: 4.8 🇦🇷

Стильні та мінімалістичні номери Tortuga Bay Puntacana Resort & Club обладнані всім необхідним:

Кондиціонер

Зона відпочинку

Телевізор із пласким екраном

Балкон

Кухні з кавоваркою та мікрохвильовкою

Ванні кімнати з ванною, душем і халатами

Ресторан Bamboo, декор якого розробив міжнародний дизайнер, пропонує страви, що поєднують карибську та азійську кухні. Гості отримують безкоштовний сніданок.

Для активного відпочинку доступні риболовля, верхова їзда, кайтсерфінг і екологічний падлсерфінг. Велосипеди та каяки надаються безкоштовно.

Tortuga Bay Puntacana Resort & Club – ідеальний пляжний напрямок на Карибах для тих, хто шукає приватності, спокою та бездоганного сервісу.

Eden Roc at Cap Cana, Домініканська Республіка

Більше, ніж один із найкращих курортів Карибів, це втілення елегантності та вишуканості на тлі безкрайнього бірюзового моря. Член престижного Relais & Châteaux, Eden Roc at Cap Cana пропонує унікальне поєднання індивідуальності та неперевершеного комфорту.

Адреса: Cap Cana, Punta Cana, Provincia La Altagracia, Punta Cana 23000, Dominican Republic

Вебсайт: https://www.edenroccapcana.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Серед пишної зелені та тропічних садів розташовані розкішні вілли та люкси, кожна з власним басейном і альтанкою, де можна насолоджуватися приватністю та чудовими краєвидами. Курорт є домом для знаменитого гольф-клубу Punta Espada, який вражає мальовничими краєвидами на море та гармонійно вписується в райський ландшафт.

Гастрономічний досвід тут не менш вишуканий: шеф-кухарі пропонують страви, приготовані з повагою до екології та культури смаку, роблячи кожен прийом їжі незабутньою подорожжю у світ смаків. Eden Roc at Cap Cana – це місце, де кожен куточок і момент пронизаний розкішшю та спокоєм.

The Ocean Club, A Four Seasons Resort, Багами

Білосніжний пісок на курортах Бермуд. Джерело: Image by Larry White from the Pixabay website

Втілення розкоші та вишуканості. Розташований на північному узбережжі острова Парадайз, цей курорт займає 8-кілометрову смугу білосніжного пляжу.

Адреса: Paradise Island, One Ocean Drive, Nassau, Bahamas

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/oceanclub/

Рейтинг: 4.6 ⭐

У The Ocean Club, A Four Seasons Resort гості насолоджуються панорамними краєвидами на океан і трьома вишуканими басейнами. Номери оформлені в двох типових багамських стилях, створюючи атмосферу елегантності та комфорту. Курорт пропонує:

Безкоштовні пляжні сумки

Шампанське та полуницю на заході сонця

Вечірню підготовку ліжка

Безкоштовну газету

Чистку взуття на ніч

Для активного відпочинку доступні тенісний корт, фітнес-центр і гольф на полі Ocean Club. Балійський спа з 8 віллами для процедур забезпечує повне розслаблення, а 5 ресторанів і барів, зокрема DUNE під керівництвом шеф-кухаря Жана-Жоржа Вонгеріхтена, пропонують гастрономічні насолоди.

The Ocean Club – це розкішний курорт на Багамах, де кожен момент продуманий для незабутнього досвіду.

The Cove at Atlantis, Багами

Найкращий курорт Багам, світ вишуканості та витонченого смаку, де кожен елемент перевершує очікування найвимогливіших гостей.

Адреса: 1 Casino Drive, Paradise Island, Bahamas

Вебсайт: https://www.atlantisbahamas.com/rooms/thecoveatlantis

Рейтинг: 4.3 ⭐

Між білосніжними пляжами Cove і Paradise, The Cove пропонує 600 розкішних номерів із французькими або повними балконами з панорамними краєвидами на океан. Ексклюзивно для гостей – басейн лише для дорослих із 20 приватними кабанами, відкритими зонами відпочинку та ігровими столами.

Ресторани курорту пропонують страви від шеф-кухарів зі світовим ім’ям, таких як Хосе Андрес і Майкл Вайт, які перетворюють найсвіжіші багамські морепродукти на кулінарні шедеври.

The Cove at Atlantis – це місце, де є все для романтичного вікенду чи сімейної відпустки, сповненої пригод.

Tiamo Resort, Багами

Оточений незайманою природою, цей ексклюзивний курорт на Багамах доступний лише човном і ідеальний для тих, хто шукає приватності та близькості до природи.

Адреса: Driggs Hill Area, Bahamas

Вебсайт: https://www.tiamoresorts.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Tiamo Resort – один із наймальовничіших і усамітнених курортів Багам. Цей екологічний курорт пропонує розміщення в 11 віллах, оточених тропічною рослинністю та з прямим доступом до білосніжного пляжу. Подорож до курорту – це вже пригода, адже дістатися можна лише човном або гідролітаком.

Вілли оформлені в традиційному карибському стилі, поєднуючи колоніальний мінімалізм із екзотичним шармом. Гості можуть займатися дайвінгом серед коралових рифів, спостерігати за морським життям, відвідувати спа-центр або займатися йогою. Ресторан курорту пропонує вишукані страви з морепродуктів і коктейлі з тропічних фруктів.

Tiamo Resort – ідеальний вибір для тих, хто шукає приватності, розкоші та незайманої природи Багам.

Atlantis Paradise Island, Багами

Розкішні курортні відпустки на Багамах. Джерело: Image by Robin Smith from the Pixabay website

Відомий курорт на Багамах, що славиться розкішним розміщенням, унікальним аквапарком і широким спектром сімейних розваг.

Адреса: Paradise Island, Bahamas

Вебсайт: https://www.atlantisbahamas.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Atlantis Paradise Island – величний курорт на острові Парадайз, що пропонує 11 унікальних басейнів, прекрасні пляжі, гольф-поле на 18 лунок, найбільше казино на Карибах, понад 21 ресторан і 19 барів. Курорт включає найбільший у світі відкритий морський ареал із різноманітними морськими мешканцями.

Atlantis Paradise Island – найкращий курорт на Багамах для сімей, шукачів пригод і любителів розкоші.

Sandals Royal Bahamian, Багами

Цей курорт із системою "все включено" пропонує розкішні люкси, приватний острів для релаксу, водні види спорту та вишукану кухню.

Адреса: W Bay St, Nassau, Bahamas

Вебсайт: https://www.sandals.com/royal-bahamian/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Sandals Royal Bahamian – розкішний курорт на узбережжі Нассау, що пропонує витончену відпустку та унікальні пригоди на екзотичному острові. Курорт відомий двома величезними басейнами, новою зоною відпочинку Coconut Grove і рестораном Global Gourmet із 13 варіантами страв, включно з трьома новими фуд-траками. Гості отримують доступ до найвишуканіших номерів і люксів, зокрема River Pool Suites із виходом до басейну. Особливість курорту – приватний острів Barefoot Cay для романтичної втечі.

Sandals Royal Bahamian – ідеальний курорт для пар, які прагнуть романтики та розкоші в одному з наймальовничіших куточків Багам.

Rosewood Bermuda, Бермуди

Унікальний напрямок, де бермудський шик поєднується з бездоганним сервісом і неперевершеною природною красою. Розташований на узбережжі гавані Касл, курорт пропонує розкішні номери, люкси та знамениті рожеві піщані пляжі Бермуд.

Адреса: Tucker’s Point Drive 60, Tuckers Point Drive, HS 02, Bermuda

Вебсайт: https://www.rosewoodhotels.com/en/bermuda

Рейтинг: 4.6 ⭐

Rosewood Bermuda пропонує широкий спектр послуг для відпочинку та релаксу. Спа-центр Sense використовує процедури, натхненні острівними традиціями та ботанічними садами. Це місце, де кожен знайде щось для себе – від спокійного пляжного відпочинку до активних видів спорту чи кулінарних насолод.

Rosewood Bermuda – ідеальний курорт для тих, хто шукає приватності в розкоші та хоче насолоджуватися кожною миттю перебування.

The Fairmont Hamilton Princess, Бермуди

Ексклюзивні відпустки на курортах Карибського басейну. Джерело: Image 图纳恩 瓜尔佳 from Pixabay

Цей курорт на Бермудах поєднує елегантність і комфорт, пропонуючи унікальний гастрономічний і спа-досвід.

Адреса: 76 Pitts Bay Rd, Pembroke HM 08, Bermuda

Вебсайт: https://www.fairmont.com/hamilton-bermuda/

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Fairmont Hamilton Princess, відомий як "Рожевий палац", – справжня перлина Бермуд. Розташований у мальовничому місті, курорт привертає увагу яскраво-рожевими стінами та краєвидами на марину, де гойдаються яхти під теплим бермудським сонцем. Гості насолоджуються розкішними номерами з приватними верандами, що виходять на спокійну гавань, і ексклюзивним Gold Lounge.

Курорт пропонує басейн із безкрайнім краєм, приватну бухту Princess Beach Club із білосніжними пляжами, шезлонгами та гамаками над водою, вишукані ресторани, спа та водні види спорту. The Fairmont Hamilton Princess – це місце, де кожен момент сповнений елегантності, комфорту та історії.

Coco Reef Bermuda, Бермуди

Інтимна атмосфера та ідеальні умови для відпустки на узбережжі океану.

Адреса: 3 Stonington Cir, PG 04, Bermuda

Вебсайт: https://www.cocoreefbermuda.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Coco Reef Bermuda – унікальний курорт, що пропонує розкіш, комфорт і занурення в красу бермудських берегів. З перших моментів вас огортає атмосфера спокою та приватності з безперервними краєвидами на океан. Курорт має приватний рожевий піщаний пляж із блакитними водами, де кожен знайде заняття – від релаксу до пригод чи дослідження місцевих традицій і кухні.

Ресторан курорту пропонує ф’южн міжнародної та бермудської кухні з одним із найкращих краєвидів на острів. Винна карта включає напої з усього світу, дозволяючи відчути суть Бермуд у кожному ковтку.

Coco Reef Bermuda – місце, де кожен момент стає частиною незабутньої подорожі, а усамітнення та краса природи дозволяють відключитися від зовнішнього світу.

Coral Beach and Tennis Club, Бермуди

Цей курорт відомий тенісними кортами та прекрасними пляжами, ідеальними для відпочинку та спорту.

Адреса: 34 South Road Paget PG, 04, Bermuda

Вебсайт: https://www.coralbeachclub.com/web/pages/home#1

Рейтинг: 4.4 ⭐

Coral Beach and Tennis Club – ексклюзивний приватний клуб на південному узбережжі Бермуд. Курорт займає 26 акрів субтропічних садів і пропонує чудові краєвиди на океан. Гості мають доступ до 9 котеджів серед зелені, а також 26 номерів і 5 люксів біля клубного будинку.

Курорт пропонує традиційне англійське чаювання з краєвидом на океан, приватний рожевий піщаний пляж із замороженими напоями та снорклінгом. Активності включають:

8 чемпіонських тенісних кортів

2 корти для сквошу

4 корти для піклболу

Поле для міні-гольфу на 18 лунок

Бочче, боулінг на траві та крокет

Coral Beach and Tennis Club – ідеальний вибір для тих, хто шукає приватності, розкоші та активного відпочинку серед природної краси Бермуд.

Grotto Bay Beach Resort & Spa, Бермуди

Комфортні відпустки на топових курортах Карибського басейну. Джерело: VirgoStudio image from the Pixabay website

Популярний курорт на Бермудах пропонує унікальні послуги, як-от спа-процедури в природних печерах, а також водні види спорту та прекрасні пляжі.

Адреса: 11 Blue Hole Hill Hamilton, Hamilton Parish CR 04, Bermuda

Вебсайт: https://www.grottobay.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Grotto Bay Beach Resort & Spa приваблює мандрівників унікальним поєднанням природної краси та розкоші. Розташований на тропічній ділянці з драматичними печерами вздовж узбережжя Бейліс-Бей, курорт пропонує мальовничі краєвиди на бірюзові води, оточені маленькими островами.

Курорт займає 21 акр і спускається до двох приватних рожевих пляжів, де можна купатися в мілководді або розслаблятися в гарячій ванні серед саду над пляжем. Гості можуть займатися вітрильним спортом, снорклінгом, падлбордингом або досліджувати коралові рифи. Також доступні риболовля на світанку, круїзи вдень або купання на заході сонця прямо з пірсу курорту.

Для активного відпочинку є тенісні корти, тренажерний зал із краєвидом на океан і унікальні спа-процедури в печері віком 500 000 років. Grotto Bay Beach Resort & Spa – дивовижний курорт на Бермудах, що забезпечить незабутній досвід.

Карибський басейн, Бермуди та Багами – це не просто точки на карті, а цілі світи, сповнені чудес і можливостей для мандрівників. У 2023 році вони стали символом відновлення та відродження, пропонуючи притулок для тіла й душі. Відгуки мандрівників підтверджують, що ці острови мають усе необхідне для ідеальної відпустки – від приголомшливих пейзажів і теплого клімату до першокласного сервісу та унікальних культурних вражень.

Кожен курорт, згаданий у цій статті, – це унікальний скарб, який чекає на своє відкриття. І хоча кожен має свою особливість, їх об’єднує спільна мета – забезпечити незабутній досвід, що радує, надихає та залишає яскраві спогади на все життя. Тож, якщо ви шукаєте місце, щоб утекти від метушні та зануритися у світ краси й спокою, ці острови чекають на вас. Час узяти карту, обрати напрямок і вирушити в подорож, що змінить ваше уявлення про відпустку.