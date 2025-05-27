Уникальный отпуск: Топ-15 курортов в Карибском бассейне, на Бермудах и Багамах

Сегодня путешественники со всего мира стремятся найти идеальное место для отпуска, где можно забыть о суете повседневной жизни и насладиться моментом. Карибский бассейн, Бермуды и Багамы привлекают внимание как никогда раньше благодаря своим белоснежным пляжам, теплому гостеприимству и безграничным возможностям для исследований. На основе отзывов путешественников, эти райские уголки предлагают не просто отпуск, а целый ряд уникальных преимуществ и впечатлений.

Почему именно эти острова? Потому что здесь можно не только погрузиться в роскошь и комфорт лучших курортов, но и увидеть нетронутую природную красоту. Здесь вы найдете яркие рассветы и закаты, которые раскрашивают небо в невероятные оттенки. Активный отдых, например дайвинг среди коралловых рифов, рыбалка в открытом море или прогулки по джунглям, обещает незабываемые впечатления и приключения. А для тех, кто ищет покоя, нет ничего лучше ленивых дней на золотых песках с книгой в руках и шумом волн в ушах.

В этой статье мы рассмотрим лучшие курорты Карибского бассейна, Бермуд и Багам, получившие высокие оценки путешественников в 2024 году, и выясним, что делает их привлекательными для туристов. От экзотической кухни до культурных традиций, от спа мирового класса до эксклюзивных водных видов спорта – каждый курорт имеет свою уникальную особенность, обеспечивающую незабываемый отпуск. Готовьтесь к путешествию, которое оставит след в вашей душе и памяти навсегда.

Jade Mountain Resort, Сент-Люсия

Это не просто курорт на Карибах, это произведение искусства, воплощенное в архитектуре.

Адрес: VW7F+GG3, Mamin, St. Lucia

Вебсайт: https://www.jademountain.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Каждый номер в Jade Mountain Resort – это отдельный мир без стен, отделяющих вас от величественных пейзажей Карибского моря и знаменитых гор Питон. Ваш приватный бассейн с бескрайним краем кажется продолжением горизонта, а уникальный дизайн интерьера позволяет полностью погрузиться в островную атмосферу.

Jade Mountain Resort предлагает идеальное сочетание роскоши и единения с природой. Здесь нет телефонов, телевизоров или радио, чтобы отвлекать от гармонии и спокойствия. Это место, где можно забыть о суете и полностью отдаться релаксу, наслаждаясь изысканной кухней, спа-процедурами и непринужденной элегантностью. Курорт получил многочисленные награды и признан одним из самых романтичных мест на планете.

Cheval Blanc St-Barth Isle de France, Сент-Барт

Настоящий рай для соискателей роскоши и покоя. Это единственное заведение на Карибах, удостоенное титула "дворец", подчеркивающее его эксклюзивность и высокий уровень сервиса.

Адрес: Baie des Flamands, Saint-Barthélemy 97133, Франция

Вебсайт:https://www.chevalblanc.com/en/maison/st-barth/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Расположенный на одном из самых красивых пляжей Карибов, Baie des Flamands, курорт предлагает не просто номера, а целые виллы с садами, где можно наслаждаться видами глубокого синего океана и мягким белым песком. Каждое утро здесь начинается с завтрака в постели или пикника на пляже, а заканчивается ужином на закате под звездным небом и мерцанием волн.

Cheval Blanc St-Barth Isle de France предлагает не только идеальный отдых, но и увлекательные приключения: йога на пляже, исследование подводного мира или путешествие на яхте. После активного дня можно расслабиться в спа. Это идеальное место для тех, кто хочет отключиться от суеты и погрузиться в атмосферу непринужденной французской элегантности среди тропической красоты Карибов.

Baoase Luxury Resort, Кюрасао

Лучшие курорты на Бермудах. Источник: Image by George Thomas from the Pixabay website

Уголок рая на Карибах, где каждый элемент предназначен для исключительного отпуска.

Адрес: 2 Winterswijkstraat, Willemstad, Curaçao

Вебсайт: https://baoase.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Baoase Luxury Resort в Кюрасао, вдохновленный балийским стилем и вниманием к деталям, предлагает не просто номера, а целые виллы с частными бассейнами и видами на океан для обеспечения приватности и спокойствия. Виллы украшены резьбами из тикового дерева, а вечером территория освещается свечами, создавая уникальную атмосферу. Гости получают незабываемые впечатления от ужинов на пляже под звездами до релаксационных процедур в спа.

Baoase Luxury Resort – это место, где каждый момент превращается в незабываемый опыт, полный красоты и гармонии.

Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, Доминиканская Республика

Воплощение роскоши и эксклюзивности на берегу Карибского моря. Курорт с пятизвездочным рейтингом AAA предлагает частный пляж в Пунта-Кана и джакузи с захватывающими видами на океан.

Адрес: Punta Cana Resort & Golf Club, Higüey 23000, Dominican Republic

Вебсайт: https://tortugabayhotel.com/

Рейтинг: 4.8 🇦🇷

Стильные и минималистичные номера Tortuga Bay Puntacana Resort & Club оборудованы всем необходимым:

Кондиционер

Зона отдыха

Телевизор с плоским экраном

Балкон

Кухни с кофеваркой и микроволновкой

Ванные комнаты с ванной, душем и халатами.

Ресторан Bamboo, декор которого разработал международный дизайнер, предлагает блюда, совмещающие карибскую и азиатскую кухни. Гости получают бесплатный завтрак.

Для активного отдыха доступны рыбалка, верховая езда, кайтсерфинг и экологичный падлсерфинг. Велосипеды и каяки предоставляются бесплатно.

Tortuga Bay Puntacana Resort & Club – идеальное пляжное направление на Карибах для тех, кто ищет приватности, спокойствия и безупречного сервиса.

Eden Roc в Cap Cana, Доминиканская Республика

Более чем один из лучших курортов Карибов, это воплощение элегантности и изысканности на фоне бескрайнего бирюзового моря. Член престижного Relais & Châteaux, Eden Roc at Cap Cana предлагает уникальное сочетание индивидуальности и непревзойденного комфорта.

Адрес: Cap Cana, Punta Cana, Provincia La Altagracia, Punta Cana 23000, Доминиканская Республика

Вебсайт: https://www.edenroccapcana.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Среди пышной зелени и тропических садов расположены роскошные виллы и люксы, каждая с собственным бассейном и беседкой, где можно наслаждаться приватностью и прекрасными видами. Курорт является домом для знаменитого гольф-клуба Punta Espada, поражающего живописными видами на море и гармонично вписывающегося в райский ландшафт.

Гастрономический опыт здесь не менее изыскан: шеф-повара предлагают блюда, приготовленные с уважением к экологии и культуре вкуса, совершая каждый прием пищи незабываемым путешествием в мир вкусов. Eden Roc at Cap Cana – это место, где каждый уголок и момент пронизан роскошью и спокойствием.

The Ocean Club, A Four Seasons Resort, Багамы

Белый песок на курортах Бермуд. Источник: Image by Larry White from the Pixabay website

Воплощение роскоши и изящества. Расположенный на северном побережье острова Парадайз, этот курорт занимает 8-километровую полосу белого пляжа.

Адрес: Paradise Island, One Ocean Drive, Nassau, Bahamas

Вебсайт: https://www.fourseasons.com/oceanclub/

Рейтинг: 4.6 ⭐

В отеле The Ocean Club, A Four Seasons Resort гости наслаждаются панорамными видами на океан и тремя изысканными бассейнами. Номера оформлены в двух типичных багамских стилях, создавая атмосферу элегантности и комфорта. Курорт предлагает:

Бесплатные пляжные сумки

Шампанское и клубнику на закате

Вечерняя подготовка кровати

Бесплатная газета

Чистку обуви на ночь

Для активного отдыха доступны теннисный корт, фитнес-центр и гольф на поле Ocean Club. Балийский спа с 8 виллами для процедур обеспечивает полное расслабление, а 5 ресторанов и баров, в том числе DUNE под руководством шеф-повара Жана-Жоржа Вонгерихтена, предлагают гастрономические наслаждения.

The Ocean Club – это роскошный курорт на Багамах, где каждый момент продуман для незабываемого опыта.

The Cove at Atlantis, Багамы

Лучший курорт Багам, мир изысканности и утонченного вкуса, где каждый элемент превосходит ожидания самых взыскательных гостей.

Адрес: 1 Casino Drive, Paradise Island, Bahamas

Вебсайт: https://www.atlantisbahamas.com/rooms/thecoveatlantis

Рейтинг: 4.3 ⭐

Между белыми пляжами Cove и Paradise, The Cove предлагает 600 роскошных номеров с французскими или полными балконами с панорамными видами на океан. Эксклюзивно для гостей – бассейн только для взрослых с 20 частными кабанами, открытыми зонами отдыха и игровыми столами.

Рестораны курорта предлагают блюда от шеф-поваров с мировым именем, таких как Хосе Андрес и Майкл Вайт, превращающие самые свежие багамские морепродукты в кулинарные шедевры.

The Cove at Atlantis – это место, где есть все для романтического уик-энда или семейного отпуска, полного приключений.

Tiamo Resort, Багамы

Окруженный нетронутой природой, этот эксклюзивный курорт на Багамах доступен только на лодке и идеален для тех, кто ищет частности и близости к природе.

Адрес: Driggs Hill Area, Bahamas

Вебсайт: https://www.tiamoresorts.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Tiamo Resort – один из самых живописных и уединенных курортов Багам. Этот экологический курорт предлагает размещение в 11 виллах, окруженных тропической растительностью и прямым доступом к белоснежному пляжу. Путешествие к курорту – это уже приключение, ведь добраться можно только на лодке или гидросамолете.

Виллы оформлены в традиционном карибском стиле, сочетая колониальный минимализм с экзотическим шармом. Гости могут заниматься дайвингом среди коралловых рифов, наблюдать за морской жизнью, посещать спа-центр или заниматься йогой. Ресторан курорта предлагает изысканные блюда из морепродуктов и коктейли из тропических фруктов.

Tiamo Resort – идеальный выбор для тех, кто ищет приватности, роскоши и девственной природы Багам.

Atlantis Paradise Island, Багамы

Роскошные курортные отпуска на Багамах. Источник: Image by Robin Smith from the Pixabay website

Известный курорт на Багамах, славящийся роскошным расположением, уникальным аквапарком и широким спектром семейных развлечений.

Адрес: Paradise Island, Bahamas

Вебсайт: https://www.atlantisbahamas.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Atlantis Paradise Island – величественный курорт на острове Парадайз, предлагающий 11 уникальных бассейнов, прекрасные пляжи, гольф-поле на 18 лунок, самое большое казино на Карибах, более 21 ресторана и 19 баров. Курорт включает в себя самый большой в мире открытый морской ареал с разнообразными морскими обитателями.

Atlantis Paradise Island – самый лучший курорт на Багамах для семей, искателей приключений и любителей роскоши.

Sandals Royal Bahamian, Багамы

Курорт с системой "все включено" предлагает роскошные люксы, частный остров для релакса, водные виды спорта и изысканную кухню.

Адрес: W Bay St, Nassau, Bahamas

Вебсайт: https://www.sandals.com/royal-bahamian/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Sandals Royal Bahamian – роскошный курорт на побережье Нассау, предлагающий утонченный отпуск и уникальные приключения на экзотическом острове. Курорт известен двумя огромными бассейнами, новой зоной отдыха Coconut Grove и рестораном Global Gourmet с 13 вариантами блюд, включая три новых фуд-трака. Гости получают доступ к самым изысканным номерам и люксам, в том числе River Pool Suites с выходом в бассейн. Особенность курорта – частный остров Barefoot Cay для романтического бегства.

Sandals Royal Bahamian – идеальный курорт для пар, стремящихся к романтике и роскоши в одном из самых живописных уголков Багам.

Rosewood Bermuda, Бермуды

Уникальное направление, где Бермудский шик сочетается с безупречным сервисом и непревзойденной природной красотой. Расположенный на побережье Гавани Касл, курорт предлагает роскошные номера, люксы и знаменитые розовые песчаные пляжи Бермуд.

Адрес: Tucker's Point Drive 60, Tuckers Point Drive, HS 02, Bermuda

Вебсайт: https://www.rosewoodhotels.com/en/bermuda

Рейтинг: 4.6 ⭐

Rosewood Bermuda предлагает широкий спектр услуг для отдыха и релакса. Спа-центр Sense использует процедуры, вдохновленные островными традициями и ботаническими садами. Это место, где каждый найдет что-то для себя – от спокойного пляжного отдыха до активных видов спорта или кулинарных удовольствий.

Rosewood Bermuda – идеальный курорт для тех, кто ищет приватности в роскоши и хочет наслаждаться каждым мгновением пребывания.

The Fairmont Hamilton Princess, Бермуды

Эксклюзивные отпуска на курортах Карибского бассейна. Источник: Image 图纳恩 瓜尔佳 from Pixabay

Этот курорт на Бермудах сочетает элегантность и комфорт, предлагая уникальный гастрономический и спа-опыт.

Адрес: 76 Pitts Bay Rd, Pembroke HM 08, Bermuda

Вебсайт: https://www.fairmont.com/hamilton-bermuda/

Рейтинг: 4.6 ⭐

The Fairmont Hamilton Princess, известный как "Розовый дворец", – настоящая жемчужина Бермуд. Расположенный в живописном городе курорт привлекает внимание ярко-розовыми стенами и видами на марину, где качаются яхты под теплым бермудским солнцем. Гости наслаждаются роскошными номерами с частными верандами, выходящими на спокойную гавань, и эксклюзивным Gold Lounge.

Курорт предлагает бассейн с бескрайним краем, приватную бухту Princess Beach Club с белоснежными пляжами, шезлонгами и гамаками над водой, изысканные рестораны, спа и водные виды спорта. The Fairmont Hamilton Princess – это место, где каждый момент полон элегантности, комфорта и истории.

Coco Reef Bermuda, Бермуды

Интимная атмосфера и идеальные условия для отдыха на побережье океана.

Адрес: 3 Stonington Cir, PG 04, Bermuda

Вебсайт: https://www.cocoreefbermuda.com/

Рейтинг: 4.3 ⭐

Coco Reef Bermuda – уникальный курорт, предлагающий роскошь, комфорт и погружение в красоту Бермудских берегов. С первых моментов вас окутывает атмосфера спокойствия и конфиденциальности с непрерывными видами на океан. Курорт располагает частным розовым песчаным пляжем с голубыми водами, где каждый найдет занятие – от релакса до приключений или исследования местных традиций и кухни.

Ресторан курорта предлагает фьюжн международной и бермудской кухни с одним из лучших видов на остров. Винная карта включает в себя напитки со всего мира, позволяя почувствовать суть Бермуд в каждом глотке.

Coco Reef Bermuda – место, где каждый момент становится частью незабываемого путешествия, а уединение и красота природы позволяют отключиться от внешнего мира.

Coral Beach and Tennis Club, Бермуды

Этот курорт известен теннисными кортами и прекрасными пляжами, идеальными для отдыха и спорта.

Адрес: 34 South Road Paget PG, 04, Bermuda

Вебсайт:https://www.coralbeachclub.com/web/pages/home#1

Рейтинг: 4.4 ⭐

Coral Beach and Tennis Club – эксклюзивный приватный клуб на южном побережье Бермуд. Курорт занимает 26 акров субтропических садов и предлагает великолепные виды на океан. Гости имеют доступ к 9 коттеджам среди зелени, а также 26 номеров и 5 люксов возле клубного дома.

Курорт предлагает традиционное английское чаепитие с видом на океан, частный розовый песчаный пляж с замороженными напитками и снорклингом. Активности включают:

8 чемпионских теннисных кортов

2 корта для сквоша

4 корта для пикболбола

Поле для мини-гольфа на 18 лунок

Бочче, боулинг на траве и крокет

Coral Beach and Tennis Club – идеальный выбор для тех, кто ищет приватности, роскоши и активного отдыха среди природной красоты Бермуд.

Grotto Bay Beach Resort & Spa, Бермуды

Комфортные отпуска на топовых курортах Карибского бассейна. Источник: VirgoStudio image from the Pixabay website

Популярный курорт на Бермудах предлагает уникальные услуги, такие как спа-процедуры в природных пещерах, а также водные виды спорта и прекрасные пляжи.

Адрес: 11 Blue Hole Hill Hamilton, Hamilton Parish CR 04, Bermuda

Вебсайт: https://www.grottobay.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Grotto Bay Beach Resort & Spa привлекает путешественников уникальным сочетанием природной красоты и роскоши. Расположенный на тропическом участке с драматическими пещерами вдоль побережья Бейлис-Бей, курорт предлагает живописные виды на бирюзовые воды, окруженные маленькими островами.

Курорт занимает 21 акр и спускается к двум частным розовым пляжам, где можно купаться в мелководье или расслабляться в горячей ванне среди сада над пляжем. Гости могут заниматься парусным спортом, снорклингом, падлбордингом или исследовать коралловые рифы. Также доступны рыбалка на рассвете, круизы днем или купание на закате прямо с пирса курорта.

Для активного отдыха есть теннисные корты, тренажерный зал с видом на океан и уникальные спа-процедуры в пещере 500 000 лет. Grotto Bay Beach Resort & Spa – удивительный курорт на Бермудах, что обеспечит незабываемый опыт.

Карибский бассейн, Бермуды и Багамы – это не просто точки на карте, а целые миры, полные чудес и возможностей для путешественников. В 2023 году они стали символом обновления и возрождения, предлагая приют для тела и души. Отзывы путешественников подтверждают, что у этих островов есть все необходимое для идеального отпуска – от потрясающих пейзажей и теплого климата до первоклассного сервиса и уникальных культурных впечатлений.

Каждый курорт, упомянутый в этой статье, – это уникальное сокровище, которое ждет своего открытия. И хотя каждый имеет свою особенность, их объединяет общая цель – обеспечить незабываемый опыт, радующий, вдохновляющий и оставляющий яркие воспоминания на всю жизнь. Итак, если вы ищете место, чтобы уйти от суеты и погрузиться в мир красоты и покоя, эти острова ждут вас. Пора взять карту, выбрать направление и отправиться в путешествие, что изменит ваше представление об отпуске.