Унікальні куточки раю: найкращі готелі Пхукета для ідеальної відпустки

Ласкаво просимо у чарівний світ відпустки на острові Пхукет, де білосніжні піщані пляжі, бірюзові води та величні гори створюють ідеальну сцену для незабутнього відпочинку. У цій статті ми познайомимо вас із найкращими готелями Пхукета, де розкіш поєднується з тайською гостинністю. Від затишних бутикових готелів на березі океану до усамітнених вілл із приватними басейнами — наші рекомендації допоможуть вам обрати ідеальне місце для відпустки, де кожен момент буде сповнений радості, релаксу та пригод. Готові поринути у світ розкоші та насолоди? Тоді пристебніть ремені безпеки, і вирушаймо у віртуальну подорож найкращими готелями Пхукета!

BYD Lofts Boutique Hotel & Serviced Apartments

Найкращий готель на найгарнішому острові Таїланду — Пхукеті.

Адреса: 5/28 Haad Patong, Patong, Kathu, Phuket 83150, Thailand

Телефон: +66 76 343 024

Вебсайт: https://bydlofts.com/?utm_source=google&utm_medium=businesslisting

Рейтинг: 4.6 ⭐

BYD Lofts — це невеликий бутиковий готель із сучасним дизайном і затишною атмосферою, розташований у центрі Патонга. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче насолодитися всіма принадами цього популярного курорту.

Кожен номер має приватний балкон або терасу, сучасні інтер’єри та повністю обладнаний усім необхідним для комфортного перебування. Однією з головних особливостей готелю є кухні в кожному номері, а ресторан дозволяє насолоджуватися тайською та міжнародною кухнею.

Ще одна перевага BYD Lofts — басейн на даху з чудовими краєвидами на місто. Ви можете розслабитися та освіжитися після дня на пляжі або просто насолоджуватися тихими вечірніми годинами в оточенні прекрасної природи. Готель розташований у торговельному районі. Ви легко дістанетеся до численних ресторанів, барів, магазинів і нічних клубів. Любителі природи оцінять близькість до пляжу, який знаходиться за 350 метрів.

BYD Lofts Boutique Hotel & Serviced Apartments — ідеальний вибір для вас. Затишні апартаменти, відмінний сервіс і зручне розташування зроблять ваше перебування на цьому острові по-справжньому незабутнім.

Andara Resort and Villas

Тиша з видом на затоку. Джерело: Pixabay

Топовий готель Пхукета з видом на Андаманську затоку, зручно розташований подалі від метушні життя. На перший погляд, цей готель захоплює уяву своїм розкішним дизайном.

Адреса: 15 Moo 6, Kathu District, Phuket 83150, Thailand

Телефон: +66 76 338 777

Вебсайт: https://www.andaraphuket.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Входячи до Andara Resort and Villas, вас зустрічає витонченість і вишуканість. Просторі номери та вілли пропонують ідеальне поєднання сучасного стилю та традиційного тайського декору з унікальними панорамними вікнами, що відкривають захоплюючі краєвиди на навколишню природу та океан.

Andara Resort and Villas має відкритий басейн із водоспадами та шикарний пляж — це місця, де можна розслабитися та насолодитися дивовижними краєвидами Пхукета. Для омолодження ви можете відвідати спа-центр готелю, де доступні різноманітні масажні процедури та програми догляду.

Andara Resort and Villas має кілька ресторанів і барів, де ви можете насолодитися смачною тайською та міжнародною кухнею, де кожна страва — це гастрономічна подорож.

Andara Resort and Villas — справді один із найкращих готелів Пхукета та ідеальний вибір. Розкішний дизайн, сервіс першого класу, приголомшливі краєвиди та безліч зручностей створять незабутній досвід.

Trisara Phuket

Один із найпопулярніших готелів Пхукета. Назва Trisara перекладається як "Третій сад у небі". Це одне з найбільш усамітнених і ексклюзивних місць, що втілює розкіш і витонченість у їхній абсолютній формі.

Адреса: 60 Cherngtalay 1 Srisoonthorn Road Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Thailand

Телефон: +66 76 310 100

Вебсайт: https://trisara.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Розташований на приватній території, Trisara Phuket пропонує просторі номери та вілли з неймовірними краєвидами на море та пляж. Усі номери та вілли оснащені сучасними зручностями та мають просторі тераси або балкони.

Ресторани готелю пропонують широкий вибір тайської та міжнародної кухні. Незалежно від того, чи оберете ви ресторан на березі пляжу, чи замовите обід або вечерю в номер, їжа здивує вас своєю різноманітністю та бездоганним виконанням. Для тих, хто хоче розслабитися та насолодитися спокоєм, Trisara Phuket пропонує спа-комплекс в оточенні тропічної природи. Доступні різноманітні традиційні процедури та масажні техніки, які допоможуть зняти напругу та відновити енергію. Для любителів активного відпочинку доступні яхтинг, гольф і заняття йогою.

Розташований на приватному пляжі, Trisara Phuket насолоджується просторими пісками та кришталево чистими водами Андаманського моря.

Trisara Phuket — це місце, де розкіш і комфорт зустрічаються з прекрасною природою та бездоганним сервісом. Ваше перебування тут обіцяє незабутній досвід на все життя.

Karon Beach Walk Villa

Відомий пляж Пхукета. Джерело: Pixabay

Це місце для відпустки, ідеальний вибір для насолоди піщаними пляжами та океаном, із ідеальним поєднанням розташування, комфорту та сервісу.

Адреса: 2/10 Soi Patak 14, Patak Rd, Karon, Muang, Phuket 83100, Thailand

Телефон: +66 85 792 0070

Вебсайт: http://www.karonpoolvilla.com/y1/index_eng.php

Рейтинг: 4 ⭐

Розташована неподалік від знаменитого пляжу Карон, вілла пропонує просторі та затишні номери, де гості можуть розслабитися та насолодитися приватністю. Номери мають балкони або тераси та оснащені всім необхідним для комфортного перебування.

На території є невеликий басейн і бар неподалік, де гості можуть освіжитися та насолодитися прохолодними напоями. Ресторан пропонує різноманітні тайські та міжнародні страви з чудовими краєвидами на океан.

Karon Beach Walk Villa розташована неподалік від численних магазинів, ресторанів і барів. Ви матимете легкий доступ до різноманітних пам’яток і активностей, які пропонує ця популярна туристична зона Пхукета.

Karon Beach Walk Villa — один із найкращих готелів на острові. Затишні номери, гарний басейн і зручне розташування роблять цей готель чудовим вибором для тих, хто хоче насолодитися красою острова Пхукет.

The Shore at Katathani

Унікальне місце для відпустки на Пхукеті, де ви поринете в атмосферу виняткового комфорту та розкоші. Ваше перебування тут буде по-справжньому незабутнім.

Адреса: 18 Kata Noi Rd, Karon, Maung, Phuket 83100, Thailand

Телефон: +66 76 318 350

Вебсайт: https://www.theshorephuket.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Розташований на схилі гори з прямим доступом до моря та піщаних пляжів Ката Ной і Ката Яй, The Shore at Katathani пропонує неймовірні краєвиди на океан і навколишні пейзажі. Ви можете насолоджуватися приголомшливими сходами та заходами сонця прямо з балкона вашого номера.

Готель пропонує просторі та сучасні вілли з приватними басейнами, де ви можете насолоджуватися прекрасним кліматом Пхукета. Кожна вілла оформлена з витонченістю, щоб створити відчуття розкоші та комфорту. Одна з головних переваг The Shore at Katathani — бездоганний сервіс. Привітний і уважний персонал завжди допоможе з бронюванням ресторану чи організацією екскурсій, щоб зробити ваше перебування незабутнім.

Різноманітні ресторани допоможуть вам насолодитися тайською та міжнародною кухнею прямо на березі океану.

Ексклюзивний готель на Пхукеті, The Shore at Katathani стане вашим ідеальним місцем для відпустки.

Pen Villa Hotel

Атмосфера розкоші та комфорту в Таїланді. Джерело: Pixabay

Справжня перлина. Один із найкращих готелів Пхукета, що сяє своєю витонченою атмосферою та розташований прямо на березі пляжу Камала.

Адреса: 9, 1 หมู่ 3 Soi Hat Surin 4, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Thailand

Телефон: +66 76 621 652

Вебсайт: http://www.penvilla-phuket.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Прибуваючи до Pen Villa Hotel, ви одразу поринете в атмосферу легкості та розкоші. Кожен номер оформлений із витонченістю, поєднуючи сучасний дизайн із елементами тайського колориту.

Персонал Pen Villa Hotel найвищого рівня, щоб зробити ваше перебування незабутнім. Тут ви можете насолоджуватися розкішшю басейну з видом на океан, відвідати спа-центр і розслабитися під ніжними руками професійних масажистів. Ресторан пропонує широкий вибір тайської та міжнародної кухні.

Pen Villa Hotel ідеально розташований для тих, хто шукає пригод на Пхукеті. Доступний широкий спектр екскурсій для дослідження природних пам’яток і активностей, що задовольнять навіть найвибагливіших гостей.

Pen Villa Hotel — це місце, де мрії стають реальністю, а дійсність перевершує очікування. Тут кожен момент буде сповнений радості та блаженства.

The Baray Villa

Унікальне місце, де розкіш поєднується з таємничістю. Насолоджуйтесь неперевершеним комфортом відпустки в одному з найкращих готелів Пхукета.

Адреса: 38 KateKwan Rd, Kata Beach, Karon, Phuket 83100 Thailand

Вебсайт: https://www.phuketsawasdee.com/accommodation/the-baray-villa/

Рейтинг: 4.5 ⭐

У The Baray Villa вас зустрічає атмосфера престижу та релаксу. Кожна вілла спеціально спроектована, щоб відповідати вимогам навіть найвибагливіших гостей. Стильний інтер’єр забезпечує ідеальний простір для відпочинку та насолоди.

Персонал The Baray Villa завжди готовий виконати ваші побажання. Ви можете насолоджуватися розкішшю приватного басейну, розслабитися в затишній гідромасажній ванні або насолоджуватися прекрасним видом на океан із тераси вілли.

The Baray Villa пропонує ресторани з широким вибором тайської та міжнародної кухні. Ви можете насолоджуватися вишуканими кулінарними шедеврами, створеними шеф-кухарями. The Baray Villa пропонує різноманітні активності, від активних видів спорту до розслаблюючих прогулянок околицями.

The Baray Villa — це місце, де магія зустрічається з витонченістю. Не пропустіть шанс стати частиною цієї захоплюючої історії відпустки.

Twinpalms MontAzure

Контрастний Пхукет. Джерело: Pixabay

Популярний готель, справжня знахідка на узбережжі Пхукета, де розкіш і комфорт переплітаються з прекрасними краєвидами на океан.

Адреса: 129/86, Kamala, Kathu District, Phuket 83150, Thailand

Телефон: +66 76 684 368

Вебсайт: https://www.twinpalmsmontazure.com/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Twinpalms MontAzure пропонує чудові вілли, оформлені в сучасному стилі з елементами тайської елегантності. Високий рівень сервісу створює атмосферу розкоші та комфорту. Кожна вілла оснащена сучасними зручностями та просторою терасою з приголомшливими краєвидами на океан і навколишню природу.

Перебуваючи в Twinpalms MontAzure, ви насолоджуватиметеся безмежними перевагами відпустки. Розкішний басейн із панорамними краєвидами на океан і шезлонгами — ідеальне місце для релаксу. Ресторани та бари готелю пропонують різноманітні кулінарні шедеври, від традиційної тайської кухні до вишуканих міжнародних страв.

Twinpalms MontAzure розташований на найпопулярнішому пляжі Пхукета. Готель пропонує різноманітні екскурсії та активності, щоб задовольнити туристичні бажання кожного гостя.

Перебування в Twinpalms MontAzure — це можливість забути про щоденні турботи та поринути в атмосферу легкості та розкоші. Прекрасні краєвиди, відмінний сервіс і незабутня відпустка на острові Пхукет — усе це, безсумнівно, саме в Twinpalms MontAzure.

Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach

Популярний і чарівний світ, ідеально розташований на прекрасному пляжі Найтон.

Адреса: 22, Naithon Beach, 2, Tambon Sa Khu, Amphur, Phuket 83110, Thailand

Телефон: +66 76 303 299

Бронювання на вебсайті готелю

Рейтинг: 4.6 ⭐

Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach поєднує елегантний дизайн, першокласні зручності та привітність в одному з найвишуканіших готелів Пхукета.

Переваги перебування в Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach включають широкий вибір розкішних номерів і вілл, кожен із яких пропонує затишну та комфортну атмосферу. Інтер’єри готелю поєднують сучасний стиль із традиційним тайським колоритом, а панорамні вікна відкривають захоплюючі краєвиди на океан і тропічні околиці Пхукета.

Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach порадує гостей першокласними зручностями. Релакс біля басейнів, спа-процедури та масажі в салоні краси — незабутні задоволення. Вишукана тайська та міжнародна кухня в ресторанах здивує будь-якого гурмана. Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach пропонує гостям світ спокою та повного релаксу на узбережжі Пхукета. Для повного занурення в красу цього чарівного місця заплановані екскурсії до печер і бухт.

Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach — це місце, де розкіш і гармонія зустрічаються, створюючи ідеальний досвід відпустки. Ваше перебування на Пхукеті буде незабутнім і залишить тривалі враження від пишноти цього райського напрямку.

Dusit Thani Laguna Phuket

Вілли Пхукета. Джерело: Pixabay

Справжній курортний рай на острові Пхукет.

Адреса: 390 Moo.1 Srisoontorn Road Cherngtalay Thalang District, Phuket 83110, Thailand

Телефон: +66 76 362 999

Бронювання на вебсайті готелю

Рейтинг: 4.6 ⭐

Dusit Thani Laguna Phuket відомий своїм елегантним стилем, майстерним дизайном і бездоганним сервісом. Наш готель пропонує широкий вибір вишуканих номерів і вілл, які створені, щоб задовольнити найвибагливіші смаки гостей.

Перебування в Dusit Thani Laguna Phuket обіцяє незабутню відпустку. Насолоджуйтесь магічними краєвидами на океан і мальовничими садами, які створюють ідеальну атмосферу для релаксу та приватності.

Dusit Thani Laguna Phuket славиться своїм першокласним сервісом. Відкрийте для себе різноманітні кулінарні смаки в ресторанах, де можна скуштувати тайську та міжнародну кухню. Розслабтеся в спа-центрі та насолоджуйтесь масажем або іншими процедурами для повного релаксу.

Оточений прекрасними полями для гольфу та пляжами, Dusit Thani Laguna Phuket пропонує безліч можливостей для активного відпочинку. Гра в гольф на одному з полів або водні види спорту додадуть вам енергії. Dusit Thani Laguna Phuket — це місце, де розкіш зустрічається з традиційною тайською гостинністю. Відчуйте захоплюючий світ відпустки та насолоджуйтесь незабутнім перебуванням на острові Пхукет в одному з його готелів.

Острів Пхукет — справжній рай для любителів пляжного відпочинку, пригод і розкоші. Від білосніжних піщаних берегів до прекрасних мальовничих гір і вишуканих готелів, Пхукет пропонує безмежні можливості для незабутньої відпустки. Якими б не були ваші смаки та вподобання, ви знайдете тут незабутні спогади. Ми запрошуємо вас поринути у світ Пхукета, де сонце, пісок і пригоди чекають на вас щодня. Відкрийте для себе чарівність цього тропічного раю та дозвольте собі пройти слідами справжнього блаженства.