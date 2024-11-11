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Війна в Україні

Чи уламає Трамп Путіна на мир?

Олег ПостернакОлег Постернак

Чи уламає Трамп Путіна на мир?
Чи уламає Трамп Путіна на мир?

Ось найбільш важливе питання для всіх гравців навколо російсько-української війни.

Путін прекрасно знає, що на Заході немає і не буде ніколи такого мирного проекту, який би задовольнив його. Тому він би не хотів зараз отримувати ніяких конкретних пропозицій.

Адже все йде за його сценарієм - повільне вигризання української землі, загроза вирішального удару по енергоінфраструктурі, ядерні маневри. Навіщо йому мирний діалог?

Навіщо Путіну змінювати свою поведінку? В іншому випадку Путін не зможе реалізовувати стратегію повільного знищення України, її військового, демографічного, економічного ресурсу.

Йому і далі потрібна довга війна на виснаження. Це його стратегічне ноухау, яке дозволяє впевнено дивитись у майбутнє. А Трамп з його мирною ініціативою перебиває весь апетит і настрій.

Тут і "зарита" собака. Якщо Путін змушений буде своєю бездіяльністю в напрямку мирного треку показати Трампу небажання коритися його волі - підключається максимально вигідний для України трек "нового дихання" у війні з усіма бонусами не лише для ефективної оборони, а й для наступу.

Джерело:facebook.com

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