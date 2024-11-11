Уломает Трамп Путина на мир?

Вот самый важный вопрос для всех игроков вокруг русско-украинской войны.

Путин прекрасно знает, что на Западе нет и не будет никогда такого мирного проекта, который удовлетворил бы его. Поэтому он не хотел бы сейчас получать никаких конкретных предложений.

Ведь все идет по его сценарию – медленное выгрызание украинской земли, угроза решающего удара по энергоинфраструктуре, ядерные маневры. Зачем ему мирный диалог?

Зачем Путину менять свое поведение? В противном случае Путин не сможет реализовывать стратегию медленного уничтожения Украины, ее военного, демографического, экономического ресурса.

Ему и дальше нужна долгая война на истощение. Это его стратегическое ноухау, позволяющее уверенно смотреть в будущее. А Трамп с его мирной инициативой прерывает весь аппетит и настроение.

Здесь и "зарытая" собака. Если Путин вынужден будет своим бездействием в направлении мирного трека показать Трампу нежелание повиноваться его воле – подключается максимально выгодный для Украины трек "нового дыхания" в войне со всеми бонусами не только для эффективной обороны, но и для наступления.