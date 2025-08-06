Україну порятує лише Третя Світова або лобове зіткнення Росії з НАТО

Всі очікують на 8 серпня як на перевертний час Ікс – а я ставлю свічки за те, щоби між Америкою і росією відбулося щось найгірше, найтяжче, найруйнівніше, найпаскудніше. Прости, Господи, за крамолу, та нас порятує лише Третя Світова, або лобове зіткнення з НАТО, або щось глобально-конфліктне, щось планетарне.

Якщо в світі не відбудеться якогось мега-струсу – все поволі поковиляє за планом путіна, який він не приховує: методом анаконди заковтувати намічене, брати на виснаження, тихомірно затягувати петлю довговічної війни з наперед відомим результатом, описаним генералом Залужним ще восени 2023 року. Тому – конче необхідний струс. Потрясіння.

Нам треба, щоби Трампа добряче вкурвило. Щоб Америка вдалася не до косметичних санкцій на відчіпного – а до суттєвого підриву ворога. Нам потрібна світова буча.

Нам потрібен глобальний рейвах. Нам треба ескалацію найвищого рівня небезпеки між світовими топ-гравцями. Без цього тут усе методично й планомірно вигорить дотла.