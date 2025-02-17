Українська слабкість Трампа

Президент Трамп, як честолюбна ділова людина і талановитий торговельний парламентер, намагається, за рахунок України, швидко домовитися з Путіним для отримання легкого дипломатичного успіху.

Але головна мета Трампа - за рахунок ущемлення національних інтересів України домогтися дистанціювання Росії від Китаю. Пекін уважно стежить за маневрами Трампа, який наївно намагається розв'язати проблему миру в Україні без участі Європи, України та Китаю. Це велика стратегічна помилка Трампа.

Бо, відчувши удачу, Путін легко перетравить поступки Трампа коштом України і у своїх домаганнях піде далі (скасування санкції, зміна влади в Україні та країнах Східної Європи тощо), не скасувавши свого союзу з Пекіном. Так, до кінця цього страшного року Трамп залишиться ні з чим, ні з Газою, ні з Україною, якій США все одно доведеться допомагати, поки Європа не буде готова чинити опір Путіну.

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Намагаючись зміцнити або захопити владу, заради великої мети "зробити Америку знову великою", Трамп користується системною перевагою - усередині Сенату США в нього є республіканська більшість, яка підкорилася президенту, але ненавидить Маска, а Палату представників очолює Джонсон, який без влади Трампа не протримався б і тижня. Він повністю згоден з тим, як Маск і Трамп різко звужують конституційні повноваження і привілеї Конгресу США.

Тепер Маску-Трампу залишилося "нагнути" американське правосуддя і помститися колишньому президенту Байдену - посадити сина Байдена до в'язниці. Після цього можна сміливо домовлятися з американським дипстейтом про поділ влади в Америці на нових умовах.