Нам зняли обмеження щодо використання далекобійної зброї партнерів по території росії

Що у нас для цього є:

1. ATACMS

- Тип: Балістична ракета

- Дальність: до 300 км

2. Storm Shadow/SCALP-EG

- Тип: Крилата ракета

- Дальність: до 250 км

3. Harpoon

- Тип: Протикорабельна ракета

- Дальність: до 140 км

4. Taurus (очікується)

- Тип: Крилата ракета

- Дальність: понад 500 км

5. GLSDB (планується)

- Тип: Керована ракета класу "земля-земля"

- Дальність: до 150 км пд

Додамо нашу власну розробку:

1. Р-360 "Нептун" (протикорабельна)

- Тип: Крилата протикорабельна ракета

- Дальність: до 280 км

2. "Нептун" (модифікована, наземні цілі)

- Тип: Крилата ракета

- Дальність: до 400 км

3. "Довгий Нептун" (!!!)

- Тип: Крилата ракета

- Дальність: до 1000 км

Тепер подивимося куди це щастя успішно долетить

Топ-10 цілей на території росії в радіусі дії (до 1000 км від підконтрольних Україні територій):

Радіус дії "Довгого Нептуна" (1000 км) дозволяє вражати цілі в західній частині росії, включаючи ключові військові та економічні об'єкти.

Список складений з урахуванням стратегічної значущості:

1. Москва (~450 км від кордону України)

2. Санкт-Петербург (~900 км)

3. Військовий аеродром Енгельс (Саратовська область, база стратегічної авіації, ~600 км)

4. Військовий аеродром Шайківка (Калузька область, база Ту-22М, ~300 км)

5. Новоросійський порт (Краснодарський край, ключовий порт Чорноморського флоту, ~350 км)

6. Нафтопереробний завод у Туапсі (Краснодарський край, ~400 км, вже уражався "Довгим Нептуном")

7. Казанський авіаційний завод (Татарстан, виробництво військових літаків, ~900 км)

8. Ростов-на-Дону (військовий та логістичний хаб, ~150 км)

9. Військовий аеродром Морозовськ (Ростовська область, база фронтової авіації, ~200 км)

10. Уралвагонзавод (Нижній Тагіл, виробництво танків, ~950 км, на межі дальності)

Продовжити?)

Головне, що не ми розпочали цю війну.