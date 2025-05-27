Україні зняли обмеження щодо далекобійної зброї: ТОП-10 цілей на території Росії
Нам зняли обмеження щодо використання далекобійної зброї партнерів по території росії
Що у нас для цього є:
1. ATACMS
- Тип: Балістична ракета
- Дальність: до 300 км
2. Storm Shadow/SCALP-EG
- Тип: Крилата ракета
- Дальність: до 250 км
3. Harpoon
- Тип: Протикорабельна ракета
- Дальність: до 140 км
4. Taurus (очікується)
- Тип: Крилата ракета
- Дальність: понад 500 км
5. GLSDB (планується)
- Тип: Керована ракета класу "земля-земля"
- Дальність: до 150 км пд
Додамо нашу власну розробку:
1. Р-360 "Нептун" (протикорабельна)
- Тип: Крилата протикорабельна ракета
- Дальність: до 280 км
2. "Нептун" (модифікована, наземні цілі)
- Тип: Крилата ракета
- Дальність: до 400 км
3. "Довгий Нептун" (!!!)
- Тип: Крилата ракета
- Дальність: до 1000 км
Тепер подивимося куди це щастя успішно долетить
Топ-10 цілей на території росії в радіусі дії (до 1000 км від підконтрольних Україні територій):
Радіус дії "Довгого Нептуна" (1000 км) дозволяє вражати цілі в західній частині росії, включаючи ключові військові та економічні об'єкти.
Список складений з урахуванням стратегічної значущості:
1. Москва (~450 км від кордону України)
2. Санкт-Петербург (~900 км)
3. Військовий аеродром Енгельс (Саратовська область, база стратегічної авіації, ~600 км)
4. Військовий аеродром Шайківка (Калузька область, база Ту-22М, ~300 км)
5. Новоросійський порт (Краснодарський край, ключовий порт Чорноморського флоту, ~350 км)
6. Нафтопереробний завод у Туапсі (Краснодарський край, ~400 км, вже уражався "Довгим Нептуном")
7. Казанський авіаційний завод (Татарстан, виробництво військових літаків, ~900 км)
8. Ростов-на-Дону (військовий та логістичний хаб, ~150 км)
9. Військовий аеродром Морозовськ (Ростовська область, база фронтової авіації, ~200 км)
10. Уралвагонзавод (Нижній Тагіл, виробництво танків, ~950 км, на межі дальності)
Продовжити?)
Головне, що не ми розпочали цю війну.