Украине сняли ограничения по дальнобойному оружию: ТОП-10 целей на территории России
Нам сняли ограничения по использованию дальнобойного оружия партнеров по территории России
Что у нас для этого есть:
1. ATACMS
- Тип: Баллистическая ракета
- дальность: до 300 км
2. Storm Shadow/SCALP-EG
- Тип: Крылатая ракета
- дальность: до 250 км
3. Harpoon
- Тип: Противокорабельная ракета
- дальность: до 140 км
4. Taurus (ожидается)
- Тип: Крылатая ракета
- дальность: более 500 км
5. GLSDB (планируется)
- Тип: Управляемая ракета класса "земля-земля"
- дальность: до 150 км ю.
Добавим нашу собственную разработку:
1. Р-360 "Нептун" (противокорабельная)
- Тип: Крылатая противокорабельная ракета
- дальность: до 280 км
2. "Нептун" (модифицированная, наземные цели)
- Тип: Крылатая ракета
- дальность: до 400 км
3. "Длинный Нептун" (!!!)
- Тип: Крылатая ракета
- дальность: до 1000 км
Теперь посмотрим, куда это счастье успешно долетит.
Топ-10 целей на территории России в радиусе действия (до 1000 км от подконтрольных Украине территорий):
Радиус действия "Длинного Нептуна" (1000 км) позволяет поражать цели в западной части России, включая ключевые военные и экономические объекты.
Список составлен с учетом стратегической значимости:
1. Москва (~450 км от границы Украины)
2. Санкт-Петербург (~900 км)
3. Военный аэродром Энгельс (Саратовская область, база стратегической авиации, ~600 км)
4. Военный аэродром Шайковка (Калужская область, база Ту-22М, ~300 км)
5. Новороссийский порт (Краснодарский край, ключевой порт Черноморского флота, ~350 км)
6. Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (Краснодарский край, ~400 км, уже поражался "Длинным Нептуном")
7. Казанский авиационный завод (Татарстан, производство военных самолетов, ~900 км)
8. Ростов-на-Дону (военный и логистический хаб, ~150 км)
9. Военный аэродром Морозовск (Ростовская область, база фронтовой авиации, ~200 км)
10. Уралвагонзавод (Нижний Тагил, производство танков, ~950 км, на грани дальности)
Продолжить?)
Главное, что мы не начали эту войну.