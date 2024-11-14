Україна вже знаходиться в стадії торгів

Після перемоги Дональда Трампа розпочалися активні дискусії, коли можуть розпочатися переговори щодо завершення російсько-української війни. Переконаний, що Україна вже зараз знаходиться на стадії торгів та пошуку компромісів.

Пунктом, навколо якого можуть відбуватися торги, є членство України в НАТО. Володимир Зеленський заявляє, що вступ України до НАТО – питання №1. Для володимира путіна це питання також нібито принципове, оскільки кремль категорично проти приєднання України до Альянсу. А в потенційному плані Трампа у пункті про НАТО йдеться про відтермінування вступу України до Альянсу щонайменше на 20 років.

Звісно, ми розуміємо, що кремль маніпулює, оскільки путін хоче отримати всю Україну. У той же час, очевидним є той факт, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки триває війна, а частину українських територій контролює росія. Виходячи з цього, переконаний, що торги можуть відбуватися навколо пункту про НАТО. У питанні членства України в НАТО сторони, вочевидь, можуть знайти точки дотику.

Наступним пунктом торгу може бути визнання чи невизнання за росією окупованих територій. І тут сторони навряд чи дійдуть компромісу, оскільки є частина Курської області, яку контролюють ЗСУ. Україна заявить про готовність вивести свої війська з Курщини в обмін на поступки з боку росії. Натомість путін відмовиться йти на територіальні поступки. У цей момент з’ясується, що план Трампа дає збій.

Таким чином, торги, ініційовані США, зайдуть у глухий кут вже на другому питанні. Трамп швидко розчарується у власному плані. І тоді Білому дому доведеться переходити до плану Б, який передбачає військове посилення України.

Попри заяви окремих американських посадовців про те, що у Пентагону закінчується озброєння для передачі Україні, це далеко не так. Як приклад, візьмемо американські танки Abrams. Вашингтон передав Україні лише 31 Abrams, тоді як на балансі армії США зберігається понад 8 тисяч таких танків. При цьому 2,5 тисячі танків Abrams розподілені між підрозділами, а 5,5 тисяч залишаються на складах. Тому не сумніваюся, що США знайдуть, що передати Україні.