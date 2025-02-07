Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань Росії та України Кіт Келлог заявив в ефірі Fox News, що Україна не має повторити долю Афганістану.

Порівняння дуже жорстке.

Хоча наративи про те, що Україна схожа на Афганістан, мені неодноразово доводилось чути від американських політиків (правда ще за часів Байдена) - особливо в контексті того, що допомога США була розкрадена, а кошти освоєні.

США розписалось в тому, що проєкт "Афганістан" вони не змогли перетворити на історію успіху.

Але з Україною у США історія успіху може спрацювати, якщо американці вникнуть не тільки в суть конфлікту, але й відкинуть нав'язану росіянами думку про "швидкі переговори". Бо в цих умовах швидкі переговори поки що дають шанс лише агресору виграти час, підготуватися і вдарити сильніше.

Сподіваюсь, що не доживу до того, щоб довелося покидати країну, як це зробили десятки тисяч афганців перед загрозою фізичної розправи, бо "здача"України Росії обернено пропорційно вдарить по самих Штатах.