Спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил в эфире Fox News, что Украина не должна повторить судьбу Афганистана.

Сравнение очень жесткое.

Хотя нарративы о том, что Украина похожа на Афганистан, мне неоднократно приходилось слышать от американских политиков (правда еще при Байдене) - особенно в контексте того, что помощь США была разворована, а средства освоены.

США расписались в том, что проект "Афганистан" они не смогли превратить в историю успеха.

Но с Украиной в США история успеха может сработать, если американцы вникнут не только в суть конфликта, но и отвергнут навязанное россиянами мнение о "скорых переговорах". Ибо в этих условиях скорые переговоры пока дают шанс только агрессору выиграть время, подготовиться и ударить сильнее.

Надеюсь, что не доживу до того, чтобы пришлось покидать страну, как это сделали десятки тысяч афганцев перед угрозой физической расправы, потому что сдача Украины России обратно пропорционально ударит по самим Штатам.