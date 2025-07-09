Центральний Турин отримує нову можливість розміщення в історичному середовищі

У центрі Турина стара будівля 1950-х років отримала нове життя і була перетворена на готель із понад 170 номерами, пропонуючи відвідувачам нове місце для проживання прямо в серці міста. Лише за кілька хвилин ходьби від вокзалу Порта Нуова та кількох ліній громадського транспорту, готель розташований у старій частині Турина, де багато головних вулиць і площ міста з’єднуються, немов частини пазла.

Відкриття готелю є частиною ширшої тенденції, коли великі готельні мережі відкривають свої заклади в італійських містах середнього розміру. У Турині, де більшість місць для проживання є невеликими сімейними готелями, цей новий заклад пропонує інший формат, але все ще гармонійно вписується в вигляд і ритм району. Це також свідчить про те, що дедалі більше мандрівників хочуть зупинятися в місцях, які легко дістатися і які мають сучасний інтер’єр, але не змінюють зовнішній вигляд чи атмосферу навколишньої місцевості.

Дизайн лобі відображає архітектуру 1950-х років. Джерело: Hilton

Будівля, спочатку завершена у 1953 році в раціоналістичному архітектурному стилі, тепер функціонує як готель із 175 номерами, включно з 36 люксами. Усередині гості знайдуть критий басейн, тренажерний зал і тихий внутрішній дворик для відпочинку на свіжому повітрі. Також доступні wellness-простори для процедур і релаксації. На території готелю є ресторан, який подає страви з місцевих інгредієнтів із додаванням елементів інших кухонь. Готель має два великі вестибюлі та одинадцять залів, призначених для зустрічей або приватних заходів.

Відвідувачі, які зупиняються неподалік, можуть досліджувати парк дель Валентино — громадський річковий парк із алеями, обсадженими деревами, та видами на річку По. У парку також є невелике середньовічне село, побудоване для історичних виставок. Поруч розташована вулиця Віа Лагранж, де заборонений рух автомобілів, і люди приходять, щоб прогулятися, розглядати вітрини, пити каву або заходити в місцеві книгарні та магазини одягу, які відображають повсякденний ритм міста.

Вечірні веслярі поблизу парку дель Валентино. Джерело: unsplash

Розташований у самому центрі міста, готель забезпечує легкий доступ до магазинів, вулиць і трамваїв, тож відвідувачам не доведеться далеко ходити, щоб пересуватися. Для мандрівників, які відвідують місто на короткий термін або покладаються на громадський транспорт, новий варіант розміщення може зменшити потребу в ретельному плануванні та дозволить більш безпосередньо відчути міське середовище.