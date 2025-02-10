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Трампа цікавить тільки момент тріумфу

Олексій ГолобуцькийОлексій Голобуцький

Трампа цікавить тільки момент тріумфу
Трампа цікавить тільки момент тріумфу

Поки світом ходять незрозумілі чутки щодо телефонних розмов Трампа і Путіна – чи то були, чи то ні, чи то особисті, чи то через підлеглих (різні версії озвучували різні джерела, Кремль через Пєскова підтверджувати чи заперечувати відмовився) – радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заявив, що Трамп має намір завершити конфлікт в Україні, питання гарантій безпеки будуть покладені на Європу.

Власне, це те, що я неодноразово повторював протягом останніх тижнів: Трампа цікавить тільки момент тріумфу. Тільки припинення вогню, навіть якщо це протримається не більше доби.

Реальні обговорення умов скільки-небудь тривалого перемир'я, пошук способів хоч якось гарантувати безпеку України, підготовка можливої мирної угоди – це все Трамп залишає на Європу і Україну. Бо це наші проблеми, на його переконання.

Він обіцяв "припинення війни" – і він зараз шукає і випробовує способи короткострокового тиску заради короткострокового ефектного результату (як з Панамою, як з Мексикою, як з Канадою: де ультиматуми Трампа по суті вимагали вже здійснюваних кроків, а будь-що більше спокійно відкинуто візаві). Тоді натисне на Путіна і Зеленського, щоб отримати припинення бойових дій. Проголосить свій тріумф – і на цьому вважатиме свою роботу завершеною.

Досі це було припущеннями на основі заяв і дій Трампа. Але заява Волтца робить такі висновки більш реальними. Як і заява Урсули фон дер Ляєн ("Євросоюзу настав час взяти безпеку та оборону спільноти до власних рук. ЄС розриває останні зв'язки, що залишилися з Росією. Свобода від погроз і шантажу, нарешті"). Наші перспективи і можливість завершити війну, убезпечитись від Росії – все це незабаром, схоже, дійсно отримає статус суто регіональної європейської проблеми.

Джерело:facebook.com

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