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Трампа интересует только момент триумфа

Алексей ГолобуцкийАлексей Голобуцкий

Трампа интересует только момент триумфа
Трампа интересует только момент триумфа

Пока по миру ходят непонятные слухи по телефонным разговорам Трампа и Путина – то ли были, то ли нет, то ли личные, то ли из-за подчиненных (разные версии озвучивали разные источники, Кремль через Пескова подтверждать или отрицать отказался) – советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп будет на конфликт безопасности в Украине.

Собственно, это то, что я неоднократно повторял в последние недели: Трампа интересует только момент триумфа. Только прекращение огня, даже если это продержится не больше суток.

Реальные обсуждения условий сколько-нибудь длительного перемирия, поиск способов хоть как-то обеспечить безопасность Украины, подготовка возможного мирного соглашения – это все Трамп оставляет на Европу и Украину. Потому что это наши проблемы, по его убеждению.

Он обещал "прекращение войны" – и он сейчас ищет и испытывает способы краткосрочного давления ради краткосрочного эффектного результата (как с Панамой, как с Мексикой, как с Канадой: где ультиматумы Трампа по сути требовали уже предпринимаемых шагов, а во что бы то ни стало более спокойно отвергнуты визави). Тогда нажмет на Путина и Зеленского, чтобы получить прекращение боевых действий. Провозгласит свой триумф – и на этом сочтет свою работу завершенной.

До сих пор это было предположением на основе заявлений и действий Трампа. Но заявление Волтца делает подобные выводы более реальными. Как и заявление Урсулы фон дер Ляен ("Евросоюзу пора принять безопасность и оборону сообщества в собственные руки. ЕС разрывает последние оставшиеся с Россией связи. Свобода от угроз и шантажа, наконец"). Наши перспективы и возможность завершить войну, обезопаситься от России – все это скоро, похоже, действительно получит статус сугубо региональной европейской проблемы.

Источник:facebook.com

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