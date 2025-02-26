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Трамп заявляє, що Україні потрібно забути про НАТО, бо це причина, через яку почалась війна

Віктор ШлінчакВіктор Шлінчак

Трамп заявляє, що Україні потрібно забути про НАТО, бо це причина, через яку почалась війна
Трамп заявляє, що Україні потрібно забути про НАТО, бо це причина, через яку почалась війна

"Новини", які ми заслуговуємо сьогодні (вочевидь, погано молились): Трамп заявляє, що Україні потрібно забути про НАТО, бо це причина через яку почалась війна.

А тепер "матчасть":

У 2014-му, коли Росія "анексувала" Крим та почала вторгнення в Донецьку і Луганську області, не було Байдена, а був Обама. Який нам ніякого НАТО не обіцяв. Я б сказав - навпаки. Рівень підтримки українців вступу України до НАТО ледве перевищував 30%.

Попри те, вторгнення відбулось. І на той момент Україна по суті була "нейтральною".

Тому це, звичайно, класна штука, коли ти використовуєш метод "тут памʼятаю, а тут не памʼятаю", але ще не у всіх відібрало памʼять.

І, скажу відверто, ця заява Трампа є дуже слабкою як для лідера вільного світу. Бо сильний лідер мав би мати сильну підготовку, а не цитати з російських пабліків.

Тому підсумовуючи. Може статися так, що з нинішньою позицією офіційного Вашингтона уже в короткотерміновій перспективі НАТО перетвориться на такий же аморфний орган, як ООН. Чи ОБСЄ. Тому, розуміючи тенденції, потрібно уже зараз говорити з європейськими партнерами про створення Оборонних Сил Європи. В іншому випадку вони скоро почують про себе такі ж слова, які Трамп промовляє про Україну.

Альянс НАТО на цьому етапі заходить у велику політичну кризу. І ми це відчуємо уже в найближчі місяці - на етапі більш предметних торгів Трампа з Путіним.

Джерело:facebook.com

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