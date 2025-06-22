Достроковий від'їзд Трампа з саміту "Сімки" та раптова поява Кіта Келлога в Мінську 21 червня посіли друге та третє місця у стрічці новин після нападу Ізраїлю на Іран. Петербурзький тип економічний форум "путіна" лише фонив радіацією зла і привертав увагу лише тих, хто по роботі відстежує рашистів або просуває їх наратив, подібно до доброї російської та поганої єврейки Юлії Латиніної.

Латиніною та Темиру Сарієву, екс-прем'єру Киргизстану, можна виділити п'яте та четверте місце. Саріїв на форумі зажадав надати киргизам особливий статус в РФ, посилаючись на те, що вони були в Панфіловській дивізії, що рятувала Москву в 1941 р., активно воювали, а в 2022 р. першими підтримали СВО. Саріїв не пояснив, чого саме хоче, але оскільки він очолює Торгово-промислову палату Киргизстану, можна здогадуватися.

Два московити, що сиділи в президії по обидва боки від Сарієва, з подивом переглянулися, але двічі про всяк випадок поплескали оратору. Зал, бачачи, що президія плескає в долоні, теж аплодувала. Так під оплески особливий статус киргизів і завели на форум. Потім Держдума і вся кремлівська рать почали згадувати, чим киргизи підтримали першими СВО. Але нічого не пригадали, окрім кількох кримінальних справ для учасників СВО з Киргизстану. У результаті погодилися, що киргизи у Другій світовій війні брали участь, але не настільки, щоб дозволити їм вільно вести бізнес у РФ, вільно пересуватися нею, говорити своєю мовою і не уникати зустрічей з ментами.

Загалом, даремно киргизи захищали Москву, жодної подяки. Навіть пам'ятника їм у Москві немає, на відміну від азербайджанців, які зараз такий собі вибили, напираючи на збитий рашистами у грудні 2024 р. літак. Пам'ятник українцям, які захищали 1941 р. Москву теж не намічається, а пам'ятники Сагайдачному в Судаку та в Мангуші під Маріуполем московити знесли відразу після окупації за програмою "денацифікації України". Виявляється, Петро Сагайдачний теж був "бандерівцем" та "укронацистом" за 300 років до народження Степана Бандери. У журналі "Київська старовина" наприкінці ХІХ ст. була стаття, що й Богдан Хмельницький теж був "укронацистом", бо брав участь у поході Сагайдачного на Москву, за що нагороджений шаблею від королевича Владислава.

За оригінальністю думки Саріїв явно перевершив деукронацифікаторку Латиніна, яка вибухнула текстом: "Я вважаю, що ця війна має дійти до свого логічного кінця. Україна в її нинішньому вигляді, той режим, який існує в Україні, та ідеологія, є дійсно надзвичайним історичним викликом до існування. Україна, яка пам'ятає своє російське коріння, і Україна, яка пам'ятає своє українське коріння, це те, що можна вітати двома руками.

Борислав Береза вже зайнявся дерашизацією Латиніною.

Де Латиніна знайшла "російське коріння" України та українців, незрозуміло, знаючи дату та обставини появи Москви. Але деякі євреї на службі у Москви, включаючи Соловйова, перевершують московитів у рашизмі. Цікаво, що жоден іранець у такій апології рашизму не бере участі, і ніхто в Ірані після початку СВО букву Z собі на голові не вибривав. Передачу РФ дронів та ракет в Ірані заперечують, а не бравують нею і нічого не вимагають від України. Китай продає дрони та снаряди як РФ, так і Україні, але теж нічого не вимагає від України. Вимагає лише Тайвань у США та називає себе миротворцем. У США дивуються, оскільки це їхня армія звільняла в 1945 р. Тайвань, і подумують, а чи не порушити тему Курил і Пруссії.

Можна сміливо сказати, що завдяки Сарієву форум у Петербурзі таки привернув себе частку уваги, оскільки мова у ньому "путина" була нудним повторенням промов Соловйова і Латиніною. Московити стверджують - "Повторення - мати вчення" і "Скільки не вчися, все одно дурнем помреш". Тому особливо не навчаються, а більше повторюють. Трамп хоче їх від цього відучити, навіщо Келлог і прилетів до Мінська без галасу.

Раптовий від'їзд Трампа, а з ним і Рубіо, з "Сімки" був настільки важливою подією, що Білий дім виявився змушений його пояснювати. Пояснення звучало так, Трамп поїхав не лише через небажання зустрічатися із Зеленським, як масово пишуть у ЗМІ, а й тому, що Макрон дістав його Гренландією. Білий дім розклав яйця відразу в три кошики, але так як "Політика" наїхала на Єрмака, то було очевидно, що Макрон та Гренландія тут більше з міркувань дипломатичності.

У Білому домі, як і раніше, не хочуть бачити обох ні в костюмах, ні в будь-якому іншому одязі і наполягають на виборах, у чому продовжують лінію Байдена, який теж приморожував допомогу Україні, сподіваючись домогтися виборів. У Байдена не вийшло.

Трамп теж не виходить. Замість виборів Банкова пропонує перестановки в уряді, зміну голів антикорупційних служб, оголосила тендер на видобуток літію на Кіровоградщині і ще трохи помучиться, але дозволить Порошенку користуватися грошима, щоб міг сам платити за квартиру.

У Білому домі морщаться, але поки що терплять, і лише висловлюють своє невдоволення по дрібницях у вигляді відмов зустрічатися із Зеленським та Єрмаком. Загалом поводяться майже як щодо "грузинської" Мрії. У вересні, коли в США закінчиться фінансовий рік, і треба буде приймати новий держбюджет, команда Трампа почне відриватися на Банковій на повну. За все це Банкова ще до інавгурації Трампа оголосила його другом "путіна", агентом кремля і невідомо ким, у чому з нею солідарні Демпартія та ізраїльське лобі в США. Ініціатива виходила від них, а Банкова лише підключилася через свої причини. Не дивно, що Білий дім платить їй тією ж монетою, що спочатку навіть спантеличило московитів, які повірили у свою тезу про Україну як маріонетку США. Якщо довго його повторювати, то не лише завчиш, а й увіруєш.

Оскільки не тільки у Зеленського, але навіть у Безуглої, закінчилися ідеї, плани перемог, стійкості та генерали, яких можна звільнити, то довелося погодитися з планом Трампа, що визволення України відбуватиметься дипломатичним шляхом. Є ще фонтан ідей – Арестович, але він переїхав до США, і показово там фонтанує, щоб ніхто в Україні не ніс подібну завірюху.

Трамп на це сказав "Окей", але ще в Овальному кабінеті попередив Зеленського, що той не має козирів для такої крутої гри. Усі козиря в мене, запевнив Трамп, через що з Зеленського почала сповзати трикутник Наполеона, з чим було складно примиритися. У результаті Трамп вже уникає зустрічей із Зеленським, як марнування часу. Дональду виповнилося 79 років, і він цінує час, бо його не купиш за гроші, навіть за великі.

Поява Келлога в Мінську – це новий "козир", який Трамп вводить у гру за формулою, а що якщо потренуватися на лукашенці та зняти з нього щось із санкцій в обмін на звільнення політв'язнів. Наприклад, дозволити купити обладнання для модернізації двох скляних заводів у Гомелі та Гродно. Нехай робить пляшки та продає до РФ. Заодно показати Москві, що їй можуть виписати послаблення, якщо на переговорах з Україною будуть зрушення. Трамп уже заявив, що невеликі зрушення є, але не сказав якісь. Мабуть, мав на увазі процес обміну полоненими.

Петер Сійярто ще до приїзду Келлога до Мінська, перебуваючи на форумі в Петербурзі, запропонував Угорщину як майданчик для переговорів України з РФ. Сіярто не вперше робить такі пропозиції, але коли воно з'являється за день до несподіваного прибуття Келлога до Мінська, то це не здається лише його особистою ініціативою. Тим більше, у контексті тієї передвиборчої полеміки про російсько-українську війну та прийняття України до ЄС, яка піднімається в Угорщині.

Пропозиція Сійарто має шанс, оскільки переговори в Стамбулі нагадують про 2022 р., а Мінськ стане прийнятним лише коли з нього зникнуть лукашенки та війська РФ. З Будапештом інші алюзії, але партії Сійярто доведеться різко скоротити випади на адресу України. Переговори в Саудівській Аравії, ОАЕ, Омані та десь у цьому регіоні стали неможливими через війну, розпочату Нетаньягу, оскільки всі скасовують або обмежують авіаперельоти. Схоже, Келлог принагідно тестує, куди їх можна перенести, і обговорив це з московитами, які теж прилетіли до Мінська.

За фактом у кремлі зараз чекають на резолюції саміту НАТО в Гаазі. Тому "путін" і говорив, що новий раунд переговорів пройде після 22 червня, а адміністрація Трампа просить НАТО не сильно лякати у них Москву. Обіцянки влаштувати шмон "тіньовому" флоту РФ на Балтиці - це той козир, який Європа вводить у процес переговорів незалежно від США. У кремлі можуть скільки завгодно гарчати через це і знову оголосити про військово-морські навчання на Балтиці з 20 по 27 червня, але РФ вже не ухилитися від участі Європи в російсько-українських переговорах.

Європа змушує РФ зважати на себе і з Україною, а Трамп готує США до ролі суворого вчителя, який змушуватиме московитів повторювати тричі на день: Європа та Україна – це не маріонетки США. Повторюватимете частіше, якщо не вивчите напам'ять.