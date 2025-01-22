Трамп повернувся. Його ціль — золота ера для США, але де в ній ми?

Дональд Трамп вдруге переступив поріг Білого Дому і пообіцяв мир у всьому світі. Достоту як учасниці його колишніх конкурсів краси, аби виграти головну корону.

У Трампа на другому терміні є два головні виклики — довести світу і самим американцям, що Америка ще ого-го, і Китай точно ще не перелазить хвірточку на задньому дворі.

А ще таки довести, що він не брехун, і десь таки принесе мир. Хоч десь і якось. Безумовно, заяви кандидата в президенти й власне президента Трампа сильно різняться. Уже в перший день на посаді 47-й президент заявив, що він не сильно налаштований стосовно тривалого перемирʼя, яке ось-ось уклали між собою Ізраїль та ХАМАС. "Я не впевнений. Це не наша війна, це їхня війна", — сказав Трамп на брифінгу в перший робочий понеділок. Тож це наука і для наших еліт — перемирʼя з Росією може бути вкрай коротким, тому не час вішати бігборди в очікуванні виборів. Інакше і виборів ніяких не буде, а на бордах шукачів депутатських мандатів можна заслужено малювати непристойні знаки.

"Закінчення цієї безглуздої війни в Україні" — для Трампа видалось завданням складнішим, ніж просто поговорити з Путіним за 24 години. Члени команди Трампа, до прикладу, державний секретар Марко Рубіо, визнають, що США чекають довготривалі дипломатичні переговори. І тут є інтрига, як саме Трамп збирається використати — нафтогазовий зашморг на горлі Росії, який у вигляді пекельних санкцій передав йому у спадок Джо Байден.

Трамп публічно каже, що в Росії будуть великі проблеми, якщо її правитель Володимир Путін не погодиться на припинення війни в Україні.

"Гадаю, що у Росії будуть великі проблеми. Подивіться на їхню економіку, на інфляцію", - зазначив президент США. Додавши, що більшість росіян вважали, що війна в Україні завершиться за тиждень та їх не стосуватиметься.

Тут важливо розуміти, наскільки Трамп дотримає слова зробити в Америці золоту еру. Під час виступу на Capital One Arena у Вашингтоні у своїй інавгураційній промові він пообіцяв нові розробки та видобуток нафти та газу: "Ми будемо бурити, дитинко, бурити (drill, baby, drill)".

"Ми знизимо ціни, знову заповнимо наші стратегічні резерви, аж до верху, і будемо експортувати американську енергію по всьому світу…Ми знову будемо багатою нацією, і рідке золото під нашими ногами допоможе цьому", – сказав він.

Якщо це стане реальністю — можна бути впевненими, що Росія втратить свій статус бензоколонки, і в Європу щедро підуть саме американські енергоносії. Це може бути тонким натяком Путіну — згортатись із війною в Україні уже зараз.

Утім, варто розуміти, що Трамп і його топи бачать головну загрозу для себе не в підбитій на українських фронтах Росії, а в Китаї та його спробі виграти технологічні перегони, озброїтись і виграти битву за звання гегемона у Вашингтона.

Багато хто постив меми, як Марк Цукерберг заглядав у декольте нареченої Джефа Безоса, а позаду стояли топи світових кампаній — всі ті особи, яких можна сміливо називати технокапіталістами.

Тут вкрай цікава одна з перших ініціатив Трампа — він анонсував Stargate – спільний проєкт компаній OpenAI, SoftBank та Oracle, спрямований на інвестування до 500 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури штучного інтелекту в Сполучених Штатах. Ці кошти будуть спрямовані на створення потужних обчислювальних центрів, модернізацію інфраструктури та закріплення лідерства США у глобальній гонці технологій.

Тут США може успішно запустити два рішення — створити десятки тисяч робочих місць, аби якраз і зробити Америку великою знов. Друге — суттєво поліпшити електромережі. Думаю, всі памʼятають сцени з американських фільмів, де головні герої безрезультатно сподіваються спіймати мобільний сигнал. Виявилось, що наявна інфраструктура США не здатна витримати обсягів енергоспоживання, які створює ШІ. Тому Вашингтон хоче обламати апетити Пекіну? Потрібно терміново зайнятись цією проблемою.

Чимало людей в Україні вважає, що Трамп любить Росію, і Кремль має на нього якийсь компромат. Постать Дональда Трампа така, що будь-який скандал обертається йому в плюс. Ймовірно — він підходить до будь-якого питання як бізнесмен.

На одній із перших пресконференцій преса запитала його, чи готовий він до нових санкцій проти Росії. Президент США відповів: "Звучить, як ймовірно" (Sounds likely).

Очевидно, Трамп поговорить із Путіним телефоном, оцінить його адекватність, готовність іти на поступки, прийме для себе рішення, хто тут головний самець — і вже тоді озвучить остаточне рішення.

Поки США самі не знають, що робити з Росією та як знайти ключ до хоч якогось миру в Україні — нам своє робити. А що треба? Слідкувати за щурами й тими, хто погіршує ту оборону, яка у нас є? Говорити чітко і голосно, коли з уряду випилюють тих, хто вміє працювати чесно. Не мовчати, коли провали війни хочуть повісити на бойових генералів, але пробачають крадіжки своїм, бо ж на вибори разом підуть.

Трамп — точно не український президент і не має дбати про наше виживання. Він чітко окреслив, що його пріоритет — це США та утвердження місця його державі як лідера. Тож він шукатиме собі сильних союзників та прагматичних ідей — і питання чи будемо ми йому цікаві з досвідом війни — залежить лише від нас і нашого вміння продати свій бізнес-план.

Спеціально для Еспресо