Трамп організує Рів'єру не лише у Газі

Знаєте навіщо Трампу Гренландія? Він переселить туди палестинців з Гази (це так само реалістично, як варіант Йорданії чи Єгипту), а потім влаштує в прибережній зоні Гренландську Рів'єру, п'ятизіркові готелі, казино і, звичайно ж, найдовші комфортабельні пляжі.

А на місці Гази він влаштує, як і обіцяв, іншу Газанську Рів'єру. Це буде зона екстремального відпочинку. Серед послуг для любителів пригод будуть відображення нападу терористів та біг тунелями у пошуках незамінованого виходу.

І скрізь він збудує Трамп Тауери. У Гренландії вони будуть із льоду, а в Газі – з піску.

А ще він запровадить мито на лід із Канади та пісок із Мексики. У віскі в американських барах класитимуть лише гренландський лід від The Trump Organization. У страху перед таким руйнівним митом, Канада відразу приєднається до США як новий штат. Мексика теж попроситься до Штатів. Трамп її спочатку прийме, а потім оголосить усіх мексиканців нелегальними емігрантами і пошле до концтабору на базу в Гуантанамо. А в Мексиці поселить ескімосів із Гренландії, щоб не заважали йому добувати кригу для віскі.

Також Трамп накаже Саудівській Аравії та Кувейту опустити ціни на нафту і це дозволить американським нафтовикам підвищити на неї ціну, щоб було вигідніше "бурити, дитинко, бурити".

Ну і, звичайно, він зупинить війну, за нинішньою лінією фронту, щоб отримати від України рідкісноземельні метали, які знаходяться на окупованій Росією території...

Маячня, скажіть ви. Але не більший за його реальні заяви.