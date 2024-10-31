Трамп не є кандидатом Путіна, і ніколи їм не буде

В далекому 1960 році Микита Хрущов розпалював ядерну істерію в світі. Значно пізніше світ узнав, що КДБ мало прямі контакти з Бобом Кеннеді і ядерна риторика грала на руку Джону Кеннеді. Як тепер вважається, не в останню чергу він переміг саме завдяки цій істерії.

Що було далі? Хрущов доволі відкрито говорив, що допоміг Кеннеді перемогти і вважав, що той йому зобовʼязаний. А потім, значно потім, була Карибська криза. Якщо хтось мені не вірить - почитайте книгу Сергія Плохія "Ядерне безумство".

А тепер про сьогоднішній день. По-перше, Трамп не являється кандидатом Путіна і ніколи ним не буде. По-друге, Путіну потрібна хаотизація американської політики і розкол американського суспільства, а не перемога когось із кандидатів. По-третє, все, що каже Трамп зараз і багато з того, що зараз каже Гарріс, 6.11.2024 обнулиться.

06 листопада життя почнеться з майже чистої сторінки. Єдине, що буде вічним, так це чергові заяви Путіна про те, що "нас обманули". Це він говоритиме до смерті.