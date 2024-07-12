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Трамп та Орбан збираються здати Україну та світопорядок із потрухами

Олександр КушнарОлександр Кушнар

Трамп та Орбан збираються здати Україну та світопорядок із потрухами
Трамп та Орбан збираються здати Україну та світопорядок із потрухами

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що зустрівся у США з екс-президентом Америки Дональдом Трампом у США, поговорив із ним про мир в Україні та запевнив, що той збирається вирішити "цю проблему". Джерело: пост Орбана у мережі Х (Twitter), Трамп у мережі Truthsocial

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Прямая речь Орбана: "Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!".

Трамп в свою очередь поблагодарил Орбана и добавил, что мир должен быть как можно быстрее.

Прямая речь Трампа: "Спасибо, Виктор. Должен быть МИР, и как можно быстрее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!"

Эти два клоуна собираются сдать Украину и миропорядок с потрохами. Есть только один вариант быстрого мира, который согласовывался бы с евроатлантическими ценностями – это резкое наращивание поставок вооружений в Украину. Все остальные варианты – это капитуляция Украины и Запада. Очевидно, что Трамп выбирает второй, а не первый путь, потому что в противном случае мы бы уже услышали от него ответ по поводу его реального плана.

Во-первых, плана на самом деле нет.

Во-вторых, то, что Трамп может себе представлять как очертания плана, связано со сдачей территорий Путину. Всё просто. Нет никаких чудес. Именно поэтому Трамп не хочет раскрывать своё видение "мира" в Украине – потому что знает, что его тут же разорвут в клочки политические оппоненты.

Мы стоим на пороге самой большой опасности для западной цивилизации. Учитывая низкое качество человеческого материала западного человека, я уверен, что нам всем предстоит пережить глубокий кризис. Обыватель захватил власть в евроатлантике и толкает работающую систему к пропасти. Что будет потом?

Посмотрите на Брексит: Британия – в экономическом кризисе, а многие голосовавшие за Брексит признаются, что знай они о последствиях, никогда не совершили бы такого глупого шага. То, что их предупреждали о последствиях такого популистского манёвра, они, конечно же, забыли. Вот и те, кто сейчас голосуют за Трампа, конечно же, не вспомнят о наших предупреждениях, когда будут проливать горькие слёзы через десятилетие о своём бездарном выборе.

Джерело:facebook.com

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