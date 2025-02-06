На встрече с премьер-министром Нетаньяху президент США Трамп неожиданно заявил, что, как и Гренландию, Канаду, Панаму США могут забрать себе сектор Газа, с которым Израиль не знает, что еще сделать. При этом "размашистый" Трамп легко "переселил" местных палестинцев в соседние арабские страны.

Если американский президент такой уверенный в своих планах и смелый, то почему бы Трампу сначала не потренироваться и освободить от российской оккупации Крым, и вместе с Украиной сделать полуостров международной курортной жемчужиной, а "понаехавших" переселить в путинскую Россию, которая сильно нуждается в росте населения.