Трамп готує пастку для Росії чи України?

У заявах Трампа щодо Росії не згадувався спецпредставник Келлог. Але прессекретарка Білого дому Каролін Левітт на підсумковому брифінгу зазначила, що Келлог лишиться важливим членом переговорної групи.

Можливо, причина у тому, що Келлог – прибічник жорсткої лінії "мир силоміць". Плюс Келлог пропонував відкласти питання переговорів на кілька місяців, щоб Росія максимально ослабла через жорсткі санкції. Отже, він відіграватиме роль "злого поліцейського".

А Трамп тоді подаватиме свою позицію "максимально швидко і хоча б припинення вогню, а далі хай Європа розбирається як хоче з тривалим перемир’ям і гарантіями" як порівняно м’яку і дуже вигідну Путіну.

Тобто, Путіна все ж, схоже, попихають до небажаного для нього варіанту "спершу припинення вогню, а потім все інше" – а коли оте "все інше" його не влаштує, йому доведеться вдатись до повторного нападу і виглядати двічі агресором.

Зате Трамп встигне відзначити свій тріумф як "того, хто швидко, як і обіцяв, домігся припинення бойових дій". І перекинути після цього весь фінансовий, збройний і політичний тягар відповідальності на ЄС.

Але якщо Путін все ж не дасть Трампу реалізувати настільки привабливу "швидкорозчинну схему", то тоді 47-й президент може справді задіяти весь обіцяний арсенал жорстких ударів по Росії. А може і не задіяти. А вигадати ще щось швидке, пафосне і таке, що не потребуватиме ресурсів, тільки заяв.