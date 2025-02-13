Трамп готовит ловушку для России или Украины?

В заявлениях Трампа по России не упоминался спецпредставитель Келлог. Но пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на итоговом брифинге отметила, что Келлог останется важным членом переговорной группы.

Возможно, причина в том, что Келлог – сторонник жесткой линии "мир насильно". Плюс Келлог предлагал отложить вопрос переговоров на несколько месяцев, чтобы Россия максимально ослабла из-за жестких санкций. Следовательно, он будет играть роль "злого полицейского".

А Трамп будет тогда подавать свою позицию "максимально быстро и хотя бы прекращение огня, а дальше пусть Европа разбирается как хочет с длительным перемирием и гарантиями" как сравнительно мягкую и очень выгодную Путину.

То есть, Путина все же, похоже, толкают к нежелательному для него варианту "сначала прекращение огня, а потом все остальное" – а когда это "все остальное" его не устроит, ему придется прибегнуть к повторному нападению и выглядеть дважды агрессором.

Зато Трамп успеет отметить свой триумф как "тот, кто быстро, как и обещал, добился прекращения боевых действий". И перебросить после этого все финансовое, вооруженное и политическое бремя ответственности на ЕС.

Но если Путин все же не даст Трампу реализовать столь привлекательную "быстрорастворимую схему", то тогда 47 президент может действительно задействовать весь обещанный арсенал жестких ударов по России. А может и не задействовать. А придумать еще что-то быстрое, пафосное и не требующее ресурсов, только заявлений.