Торонто та Берлін тепер з'єднані прямими рейсами, що відкриває зручніші можливості для подорожей

Новий прямий рейс, що з'єднує Міжнародний аеропорт Торонто Пірсон і аеропорт Берлін Бранденбург, офіційно розпочав роботу, змінюючи ландшафт подорожей між Канадою та Німеччиною. Оператором рейсу є Air Transat, а польоти почалися 20 червня 2025 року і відбуватимуться двічі на тиждень до кінця жовтня. Досі всі рейси між цими двома містами вимагали щонайменше однієї пересадки, що робить цей маршрут першим прямим сполученням, доступним для мандрівників у піковий літній і ранній осінній сезон подорожей.

У 2024 році понад 15 000 пасажирів подорожували між Торонто та Берліном, попри відсутність прямого сполучення. Запровадження цього маршруту скорочує загальний час подорожі та спрощує планування як для туристів, так і для ділових мандрівників. Рейси виконуються на літаках Airbus A321LR, які забезпечують ефективність і дальність, необхідні для трансатлантичних маршрутів. Додавши цей маршрут, Air Transat розширює свою європейську мережу та пропонує пасажирам простіший варіант подорожі між Торонто та Берліном.

"Новий маршрут напряму з'єднує регіон Берлін Бранденбург із Торонто та пропонує привабливі варіанти подальших рейсів. Водночас столичний регіон пропонує мандрівникам із Канади різноманітні враження — від яскравого мегаполісу Берліна з його культурою, історією та креативністю до озер, замків і природи Бранденбурга." — Алетта фон Массенбах, генеральний директор аеропорту Берлін Бранденбург

Канадські мандрівники, які прямують до Берліна, тепер мають швидший доступ до кількох відкритих локацій міста. Серед них — Темпельгофер Фельд, колишній аеродром, який став великим громадським парком, придатним для прогулянок і велоспорту. Тойфельсберг, пагорб, створений із повоєнних уламків, має покинуту станцію прослуховування та краєвиди на місто. Ще одне популярне місце — Мауерпарк, який займає частину колишньої зони Берлінської стіни та приймає вихідні блошині ринки й виступи просто неба.

Німецькі мандрівники, які прибувають до Торонто, тепер можуть легше дістатися до місцевих визначних пам’яток за межами центру міста. Хай Парк пропонує стежки, зелені зони та озерне середовище в межах міста. Район Бічез, розташований на березі озера, має громадські набережні та піщані пляжі, популярні в теплі місяці. Недалеко від центру Торонто, Evergreen Brick Works пропонує відвідувачам природні стежки, фермерський ринок і екологічні експозиції в переобладнаному промисловому комплексі.

Чари набережної Торонто тепер лише за кілька годин від Берліна. Джерело: unsplash

Цей новий маршрут відображає зростаючий попит на міжнародні прямі рейси, оскільки мандрівники шукають практичні та економні за часом варіанти. Для мандрівників з обох сторін це означає простіші подорожі без складних пересадок чи тривалого очікування. Оскільки мережі авіасполучень продовжують розвиватися, подібні маршрути можуть відігравати важливу роль у формуванні майбутнього трансатлантичних подорожей.