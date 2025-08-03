ТОП райських курортних містечок світу: неймовірна відпустка за $500

Незважаючи на те, що ціни на авіаквитки та проживання по всьому світу зростають, все ще існують варіанти для бюджетного та якісного відпочинку. За лише $500 ви можете отримати повний спектр послуг у різних куточках світу.

Рай у Мексиканській затоці

Вальядолід, Мексика. Джерело: Pixabay

У Вальядоліді, розташованому на півострові Юкатан у Мексиці, можна забронювати три ночі в пристойному готелі з сніданком і доступом до басейну, джакузі та сонячної тераси за приблизно $300. Готель розташований у самому серці історичного міста. Харчування поза готелем не обов’язково дороге, адже у Вальядоліді є багато ресторанів, де обід коштує лише $10 на особу. Тут є приголомшливий підводний сенот із кришталево чистою водою, що утворився багато століть тому, в якому можна поплавати. Після цього можна відвідати археологічні пам’ятки, де колись було місто майя, а також взяти участь у дегустації текіли.

Неймовірна Венеція в серці Китаю

Храм Сюаньмяо (Сучжоу, Китай). Джерело: wikipedia.org

Метрополіс Сучжоу в Китаї називають місцевою Венецією через численні стародавні водні шляхи, мости та канали, а класичні сади міста є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За приблизно $150 можна зупинитися на три ночі в місцевому гостьовому будинку, який також пропонує сніданок за $4. Щоб зменшити витрати, прогуляйтеся безкоштовно вздовж історичної дороги 12-го століття з традиційною архітектурою, оригінальними магазинами та чайними. Музей Сучжоу розташований за кілька хвилин ходьби, де можна безкоштовно побачити китайські картини, каліграфію та стародавні артефакти. Також доступні недорогі тури старовинними парками та палацами. Щодо ресторанів, ви можете спробувати кухню Сучжоу на гастрономічному турі з місцевим гідом. Ця тригодинна пригода коштує $55 на особу, і учасники зможуть скуштувати весь спектр китайської кухні.

Чисті безкоштовні пляжі біля Барселони

Сітжес (Іспанія). Джерело: insider.com

Іспанське прибережне містечко Сітжес відоме свіжими морепродуктами, чудовими пляжами та історією мистецтва. Знаменита Барселона розташована приблизно за 40 хвилин звідси.

За близько $369 можна отримати дві ночі в стильному бутик-готелі курортного типу з відкритим басейном і безкоштовним сніданком. Багато готелів розташовані приблизно за 10 хвилин ходьби від кількох із 17 пляжів міста, які є безкоштовними, включно з кількома нудистськими пляжами та низкою пляжів, дружніх до ЛГБТ-спільноти. Для любителів мистецтва обов’язковим є відвідування Museus de Sitges — групи з п’яти музеїв мистецтва та скульптури, розташованих у з’єднаних будівлях біля пляжу.

Гастрономічний рай: гастрономічна столиця Італії

Італійське місто Парма, яке ЮНЕСКО назвало "Креативним містом гастрономії", часто називають раєм для гурманів. Тут виготовляють знамениті сири, прошуто та бальзамічний оцет.

Чисті бутик-готелі в історичному центрі міста коштуватимуть близько $110 за ніч. Родзинкою, звісно, є знамениті гастрономічні тури, які коштують приблизно $150 за повний день і включають місцевого гіда та транспорт на мікроавтобусі. Зупинки включають молочну ферму, де можна побачити, як виготовляється пармезан, фабрику пармської шинки в сусідньому Лангірано для дегустації витриманого прошуто та фабрику бальзамічного оцту в Модені.

Не пропустіть відвідування Teatro Regio di Parma, оперного театру, побудованого в 1820-х роках, щоб подивитися оперу, балет або музичний виступ. Там також є книгарня, а за приблизно $7 можна взяти екскурсію театром із гідом.

Гарячі джерела посеред японської зими

Кіносакі (Японія). Джерело: insider.com

Містечко Кіносакі в західній Японії відоме у всьому світі своїми гарячими джерелами. Це дивовижне місце розташоване приблизно за дві з половиною години поїздом від Кіото. Кожне джерело унікальне за дизайном, але всі вони мають зовнішні або внутрішні ванни, або і те, і інше, а деякі мають сауни та садові зони. Ви можете придбати одноденні квитки до джерел за приблизно $5–6 за кожен.

Знаменитий місцевий храм Онсенджі вважається охоронцем джерел, і відвідування храму було традиційним способом підготовки до гарячих джерел і прохання благословення для отримання цілющих властивостей води. Ціна проживання в традиційному японському готелі включає одноденний абонемент на всі місцеві гарячі джерела, де ви, ймовірно, проведете більшу частину часу.

За приблизно $180 за ніч вам запропонують сніданок і вечерю, багатокомпонентний обід із вишуканими маленькими стравами, що є місцевою спеціальністю.

Екологічний готель і ферма слонів у Таїланді

Природний заповідник у Таїланді. Джерело: Pixabay

У північній частині Таїланду розташоване місто Чіанг Май із пишною зеленню та стародавніми храмами. За приблизно $200 можна провести дві ночі в бутик-готелі поблизу місцевих сіл і мальовничих рисових терас.

Багато готелів дотримуються екологічних практик, таких як використання енергоефективного освітлення та водозберігаючих приладів, і мають пейзажний басейн на даху з мальовничими краєвидами.

Знаменитий тайський масаж коштує приблизно від $10 до $40 залежно від тривалості та типу масажу. Досвідчені мандрівники радять уникати компаній, які пропонують катання на слонах чи плавання з ними, і натомість відвідати заповідник для порятунку слонів.

За приблизно $300 можна забронювати дводенне перебування в заповіднику, що включає проживання, харчування та транспорт. Під час візиту ви вирушите на екскурсії лісом із гідом, щоб знайти та спостерігати за слонами в їхньому природному середовищі.

Льодовики та чорні пляжі Ісландії

Гебне (Ісландія). Джерело: wikipedia.org

Невелике ісландське рибальське містечко Гебне з населенням близько 1800 осіб є чудовим варіантом для відпустки. Воно розташоване на південно-східному узбережжі та має пляжі й природні стежки.

Група місцевих невеликих котеджів пропонує дводенне перебування за $200. Гості мають доступ до спільних ванних кімнат, а котеджі розташовані в межах пішої прогулянки до громадського басейну з підігрівом. Активності включають поїздку до льодовикової лагуни Йокульсарлон для човнової екскурсії. Тур включає прогулянку на човні між величезними льодовиками та можливість побачити тюленів. Також є безкоштовна парковка, де можна зупинитися, щоб самостійно побачити унікальний чорний пісок із уламками льоду.

Місцеві ресторани з ісландською кухнею, такими як копчений арктичний голець, ягнятина та омари, пропонують страви від $16 до $41.

Мальовничий австралійський куточок на березі Індійського океану

Перт (Австралія). Джерело: Pixabay

Оточений австралійською глибинкою та Індійським океаном, австралійське місто Перт має багато що запропонувати. Готелі пропонують ночівлю за приблизно $130 за ніч. Номери мають міні-кухні з маленькими холодильниками. Гості можуть насолоджуватися відкритим басейном із підігрівом і тренажерним залом.

За приблизно $40 на особу можна здійснити мальовничий круїз річкою Свон. Подорож включає гіда, який розповідає про визначні пам’ятки, які ви побачите вздовж маршруту.

Щоб дослідити Перт у спокійному темпі, можна забронювати автобусну екскурсію з гідом із виїздом і поверненням за приблизно $30. Автобус відвідує 12 цікавих місць.

Також можна здійснити екскурсію до Пертського монетного двору, виробника дорогоцінних металів і монет, який працює з 1899 року. 60-хвилинна екскурсія коштує близько $15.

Яскрава відпустка в серці турецького Середземномор’я

Бодрум (Туреччина). Джерело: Pixabay

Турецький курорт Бодрум славиться білими піщаними пляжами та середземноморською атмосферою. Погода тут переважно м’яка цілий рік. За приблизно $49 за ніч можна зупинитися в готелі, який включає сніданок і безкоштовну парковку. Готель має басейн, а пляж розташований у межах пішої прогулянки. Щодо обов’язкових для відвідування місць Бодрума, можна побачити Мавзолей у Галікарнасі, стародавню гробницю та археологічну пам’ятку, вхід до якої коштує менше долара. Також є замок Бодрума, фортеця 15-го століття з музеєм стародавніх артефактів, знайдених під час розкопок в океані.

Для природної екскурсії можна вирушити на цілий день до Памуккале, природного дива та місця мінеральних джерел, які століттями створювали привабливі білі травертини. А якщо ви хочете спробувати егейську турецьку кухню, можна взяти кулінарний курс за приблизно $120 на особу, який включає поїздку на місцевий фермерський ринок. Страва, яку ви допоможете приготувати, включає традиційний чотирикомпонентний обід із холодних закусок, стартера, основної страви та десерту.

Сафарі з п’ятьма африканськими тваринами в Кенії

Найробі (Кенія). Джерело: Pixabay

Столиця Кенії, Найробі, — це місце, куди багато людей їдуть, щоб побачити п’ять великих африканських тварин: слонів савани, буйволів, леопардів, левів і носорогів.

Сафарі може бути дорогим екскурсом із розкішними варіантами, які коштують тисячі доларів за ніч, але за ретельного планування є способи зробити це бюджетно. Ви можете зупинитися в скромному, але комфортному готелі за приблизно $75 за ніч або $100 із континентальним сніданком.

Також можна відвідати Центр жирафів Giraffe Manor, щоб поспілкуватися з тваринами зблизька. За приблизно $11 ви можете погодувати врятованих жирафів і дізнатися про місцеві зусилля зі збереження природи.

Є також година громадського відвідування в Sheldrick Wildlife Trust, заповіднику дикої природи зі слонами, носорогами та жирафами. Завершіть поїздку демонстрацією традиційної кенійської кухні. За приблизно $80 можна взяти приватний урок із місцевим шеф-кухарем і навчитися готувати місцеві страви.

Додамо, що бюджет розрахований на одну або дві особи і не включає авіаквитки.