Топ-9 готелів у Блакитних горах: Розкішна відпустка в Австралії
Блакитні гори — це регіон в Австралії, відомий своєю красою, природою та культурою. Тут розташовано безліч готелів, гостьових будинків і котеджів, які пропонують комфорт, розкіш і унікальність. Готуйтеся до незабутньої подорожі, адже ми розповімо про деякі з найкращих місць для проживання.
Lilianfels Resort & Spa
Елегантний готель, розташований неподалік від знаменитих Трьох Сестер і Ехо-Пойнт.
Адреса: 5/19 Lilianfels Ave, Katoomba NSW 2780, Австралія
Телефон: +61 2 4780 1200
Вебсайт: https://www.lilianfels.com.au/
Рейтинг: 4.3 ⭐
Lilianfels Resort & Spa — це вишуканий готель і розкішний притулок із видом на природні дива. Ось кілька цікавих особливостей:
- Вишукані номери та люкси з видом на сад або долину.
- Спа та басейн. Розслабтеся з зволожуючою процедурою або освіжіться в басейні з видом на навколишні гори. Насолоджуйтесь сонячними днями.
- Тенісний корт і конференц-зали. Любителі активного відпочинку можуть зіграти в теніс, а для ділових зустрічей і заходів є просторі конференц-зали.
- Гастрономічні насолоди. Ресторани та бари пропонують вишукані страви, делікатеси та напої.
Lilianfels Resort & Spa — один із найкращих готелів у Блакитних горах, вишукане місце для незабутнього досвіду.
Parklands Country Gardens & Lodges
Затишний котедж, розташований у мальовничому саду, неподалік від містечка Блекхіт.
Адреса: 132 Govetts Leap Rd, Blackheath NSW 2785, Австралія
Телефон: +61 2 4787 7211
Вебсайт: https://www.parklands.com.au/
Рейтинг: 4.4 ⭐
Parklands Country Garden & Lodges — це відокремлене місце для відпочинку серед природної краси. Тут ви знайдете:
- Просторі номери та відокремлений сад. Люкси з камінами, джакузі та балконами, де можна насолоджуватися комфортом у оточенні мальовничої природи.
- Спа-послуги. Побалуйте себе професійними процедурами та масажами — ідеальне місце для відновлення та балансу.
- Безкоштовний Wi-Fi. Залишайтеся на зв’язку з близькими та діловими партнерами завдяки безкоштовному Wi-Fi.
- Сніданок і чай. Починайте день зі смачного сніданку та насолоджуйтесь чашкою чаю в затишній атмосфері.
Parklands Country Garden & Lodges — один із найкращих готелів у Блакитних горах, унікальне місце для відпочинку наодинці з природою.
Hydro Majestic Hotel
Історичний готель, розташований на краю скелі з видом на долину Медлоу.
Адреса: 52/88 Great Western Hwy, Medlow Bath NSW 2780, Австралія
Телефон: +61 2 4782 6885
Вебсайт: https://www.hydromajestic.com.au/
Рейтинг: 4.1 ⭐
Hydro Majestic — це розкішна втеча в оточенні природних чудес. Ось кілька особливостей:
- Елегантні номери та люкси. Просторі та світлі номери, оформлені в стилі ар-деко, забезпечують комфорт і вишуканість інтер’єру.
- Ресторани та бари. Готель пропонує вишукані страви та напої.
- Сади. Прогулюйтесь мальовничими садами, де можна надихнутися природою та панорамними краєвидами.
- Музей. Дізнайтесь більше про історію цього унікального готелю в його музеї.
Hydro Majestic Hotel — елегантний готель у Блакитних горах, де комфорт поєднується з природою для незабутнього досвіду.
Fairmont Resort & Spa Blue Mountains
Розкішний курорт, розташований у самому серці Національного парку Блакитних гір.
Адреса: 1 Sublime Point Rd, Leura NSW 2780, Австралія
Телефон: +61 2 4785 0000
Вебсайт: https://all.accor.com/hotel/8233/
Рейтинг: 4.1 ⭐
Fairmont Resort & Spa Blue Mountains — це сімейний курорт у Блакитних горах. Для молодших гостей є спеціальне місце для ігор і спілкування. Також тут є:
- Просторі та сучасні номери та люкси. Комфортні люкси з видом на гори або озеро, оформлені в сучасному стилі, додадуть затишку вашому перебуванню.
- Спа та басейн. Розслабтесь або освіжіться у воді, насолоджуючись краєвидами величних гір.
- Поле для гольфу. Любителі гольфу можуть зіграти на сусідньому полі Leura Golf Course.
- Гастрономічні насолоди. Ресторани та бари пропонують широкий вибір страв на будь-який смак.
Fairmont Resort & Spa Blue Mountains — найкраще місце для сімейного відпочинку в оточенні унікальної природи.
The Carrington Hotel
Колоніальний готель, розташований у центрі Катумби.
Адреса: 15-47 Katoomba St, Katoomba NSW 2780, Австралія
Телефон: +61 2 4782 1111
Вебсайт: https://thecarrington.com.au/
Рейтинг: 4.4 ⭐
The Carrington — ідеальне місце для тих, хто завжди хоче бути в центрі подій. Готель пропонує:
- Чарівні номери та люкси. Просторі та світлі люкси, оформлені в традиційному стилі, комфортно обладнані всім необхідним.
- Ресторани та бари. Тут можна скуштувати вишукані страви, напої та місцеві делікатеси.
- Салон краси. Розслабтесь і побалуйте себе зволожуючими процедурами в салоні краси — місце, де можна забути про щоденні турботи та насолодитися доглядом за собою.
- Бібліотека. Проведіть час у затишній бібліотеці, читаючи книги в абсолютній тиші.
The Carrington Hotel — чарівний готель у Блакитних горах. Історичне місце, де розкіш забезпечить незабутній досвід.
Lurline House
Сучасний гостьовий будинок, розташований у пішій доступності від Трьох Сестер і Ехо-Пойнт.
Адреса: Villa 1/112A Lurline St, Katoomba NSW 2780, Австралія
Телефон: +61 2 4782 6058
Вебсайт: https://www.lurlinevillas.com.au/
Рейтинг: 4.7 ⭐
Lurline House — затишне місце для відпочинку в тиші. Ось що воно пропонує:
- Комфортні номери. Усі номери з окремими ванними кімнатами, телевізорами та холодильниками. Ви можете насолоджуватися затишком і комфортом в оточенні природи.
- Безкоштовний Wi-Fi. Залишайтеся на зв’язку з близькими та діловими партнерами.
- Сніданок. Починайте день зі смачного сніданку, який зарядить енергією на весь день.
- Паркінг. Для гостей доступна безкоштовна парковка.
Lurline House — найкраще місце в Блакитних горах, де комфорт поєднується з природою для неперевершеного досвіду.
The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat
Вишукане готель на вершині пагорба з видом на долину Джеймісон.
Адреса: 6/10 Apex St, Katoomba NSW 2780, Австралія
Телефон: +61 2 4782 2155
Вебсайт: http://www.mountainheritage.com.au/
Рейтинг: 4.1 ⭐
The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat — це розкіш в оточенні природи, яка пропонує:
- Номери та люкси. Комфортні люкси з камінами, джакузі та балконами. Ви можете насолоджуватися комфортом і релаксацією в оточенні природи.
- Спа. Розслабтесь і забудьте про щоденні турботи, насолоджуючись доглядом за собою.
- Ресторан і бар. Затишна атмосфера та широкий вибір делікатесів приємно здивують будь-якого гурмана.
- Сад. Прогулянка мальовничим садом подарує багато позитивних емоцій.
The Mountain Heritage Hotel & Spa Retreat — унікальне місце для найкращого відпочинку в Блакитних горах.
Jenolan Caves House
Унікальний готель, розташований поруч із одним із найстаріших і найгарніших печерних комплексів у світі.
Адреса: 4655 Jenolan Caves Rd, Jenolan NSW 2790, Австралія
Телефон: +61 2 6359 3900
Вебсайт: https://book-directonline.com/jenolancaveshouse/properties/jenolancavesdirect
Рейтинг: 4.1 ⭐
Jenolan Caves House — надзвичайне місце, справжній історичний пам’ятник. Розташований у віддаленому природному заповіднику, готель пропонує:
- Класичні та гранд-класичні номери з ліжками Queen і King та окремими ванними кімнатами.
- Печери та пригоди. Цей печерний комплекс — одна з найбільших систем вапнякових печер в Австралії. Тут можна вирушити на захоплюючі екскурсії печерами та дізнатися їхні таємниці.
- Атмосфера та затишок. Усередині Jenolan Caves House панує атмосфера старовинного шарму. Глибокі багатоскельні віконні отвори, черепичні дахи та масивні фасади створюють затишне середовище для гостей.
- Ресторани та бари. Не забудьте відвідати ресторани та бари готелю, щоб насолодитися смачною кухнею та приємною компанією.
Jenolan Caves House — це не просто розкішний готель у Блакитних горах, це подорож в історію, природу та дивовижний підземний світ.
Old Leura Dairy
Екологічний котедж, розташований у мальовничому містечку Леура.
Адреса: 61 Kings Rd, Leura NSW 2780, Австралія
Телефон: +61 2 4782 0700
Вебсайт: https://www.oldleuradairy.com/
Рейтинг: 4.7 ⭐
Old Leura Dairy — унікальне місце в мальовничому містечку, де природа та історія переплітаються в дивовижний ландшафт. Ось деякі деталі:
- Екологічна філософія. Old Leura Dairy — це справжній екологічний досвід. Котеджі побудовані з перероблених матеріалів, що робить їх дружніми до довкілля. Гості можуть обрати різні варіанти проживання:
- The Studio. Ідеально для пар, розраховане на 2 осіб.
- Buttercup Barn. Для невеликих компаній із 3 осіб.
- The Milking Shed і Moo Manor. Для груп до 4 осіб.
- The Worker’s Cottage. Просторий котедж для до 6 осіб.
- The Straw Bale House для до 11 осіб.
- Безкоштовний Wi-Fi та сніданок. Гості можуть насолоджуватися безкоштовним Wi-Fi та смачним континентальним сніданком із місцевих продуктів.
- Сад і краєвиди. Old Leura Dairy оточений доглянутими садами, де можна прогулюватися та надихатися гарними краєвидами.
- Мистецтво та історія. У декорі відчувається рука художника, адже кожна деталь створена з любов’ю та увагою.
Old Leura Dairy — це більше, ніж просто місце для проживання, це один із найкращих готелів у Блакитних горах, який пропонує подорож у унікальний світ природи, мистецтва та комфорту.
У цих унікальних місцях відпочинку ви знайдете всі зручності дому та незабутній досвід. Не пропустіть можливість насолодитися гарними краєвидами та комфортом у цьому магічному куточку Австралії. Приємної подорожі!