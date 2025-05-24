Топ-8 розкішних сафарі в Африці: з розкішними апартаментами, захоплюючими пригодами та великою кількістю дикої природи навколо

Однією з найфантастичніших пригод, що хвилюють серця мандрівників, є африканське сафарі. За останні сто років цей неймовірний досвід пригод пройшов довгий шлях — від запилених наметів до шикарних еко-лоджів — і не втратив ані краплі своєї романтики. Сьогодні ця захоплююча подорож у серце дикої природи збагачена історичними, культурними та екологічними деталями.

Але планування розкішного африканського сафарі потребує виконання багатьох важливих завдань. По-перше, потрібно обрати пункт призначення. Різні країни та регіони континенту мають яскраву індивідуальність. Від пишних джунглів Мадагаскару до теракотових дюн Намібії, Африка не лише культурно різноманітна (в Африці проживає понад 3000 різних племен), але й географічно унікальна. А діапазон розкішних доповнень до маршруту також диктує свої правила: експедиції до горил привертають увагу до Руанди, дивовижна дика природа приваблює туристів до національних парків, а звукова терапія пропонується в південноафриканському буші.

Ви також зможете вибирати серед численних заповідників, приватних і громадських лоджів та таборів, продумно інтегрованих у навколишнє середовище, але оснащених новітніми технологіями для збереження природних скарбів для майбутніх поколінь. Отже, якщо ви готові до захоплюючої подорожі в пошуках пригод і натхнення, зануртеся в атмосферу цих 8 найрозкішніших сафарі Африки.

Південна Африка

Вирушайте на пошуки тварин пішки або на автомобілі. Джерело: Image Danièle Konsbruck/Pixabay

Якщо ви прямуєте на гарячий континент, щоб спостерігати за леопардами, слонами та левами в їхньому природному середовищі, як варіант, оберіть Londolozi Game Reserve, що є частиною Великого національного парку Крюгера. Окрім чудової природи, яка забезпечить вам найвеличніший досвід сафарі в Африці, тут постійно впроваджуються різні інноваційні проєкти. Це може бути створення цифрових центрів, присвячених сучасній освіті для дітей із віддалених сіл, або, наприклад, запуск прогресивного спа-центру природи Healing House, де можна пішки вирушити на терапевтичне відстеження тварин у дикій природі.

У заповіднику є чудові місця для проживання, такі як нещодавно відреставрований Founders Camp. Він розташований за дві хвилини від Healing House в тіні старих ебенових дерев і нагадує сучасний стильний африканський дім. У таборі є 10 просторих шале з невеликими басейнами, чотири з яких підходять для сімей. Крім того, є обідня тераса, красивий спільний лаундж і бар із видом на річку.

Шестиденна поїздка до Londolozi Founders Camp коштує від £9600 на особу, не включаючи авіаперельоти до Йоганнесбурга.

Руанда

Розкішна готельна мережа One&Only збагатила готельну сцену Руанди двома чудовими готелями у 2018 році. Кожен із них створює унікальний досвід для гостей, щоб взаємодіяти з дикою природою, і обидва ідеально підходять для найкращого розкішного сафарі в Африці. Уже з назви зрозуміло, що діяльність курорту One&Only Gorilla’s Nest зосереджена на зустрічах із горилами. Він розташований у передгір’ях хребта Вірунга, який стане вашою базою для відстеження цих дивовижних тварин. Другий готель, One&Only Nyungwe House, із найгарнішими люксами розташований на діючій чайній плантації. Це вже саме по собі є чудовим досвідом для мандрівників, але гості готелю приїжджають сюди, щоб спостерігати за іншими представниками приматів — шимпанзе.

Спеціально для тих любителів природи, які не можуть обрати один пункт призначення, запущено ексклюзивний 6-денний пакет OneEscape. Його власники можуть відвідати обидва об’єкти за допомогою трансферу на гелікоптері, що стане ще одним мальовничим доповненням до найкращого сафарі в Африці. Пакет включає розкішне проживання та участь у громадських проєктах, таких як будівництво шкіл і посадка дерев. Він коштує від £12000 на особу за 6 ночей, не включаючи міжнародний переліт і плату за трекінг до горил і шимпанзе.

Мадагаскар

Спеціалізуючись на сімейних пригодах, Stubborn Mule Travel створює чудові програми для подорожуючих сімей, враховуючи вік дітей і дорослих, інтереси членів групи та бюджет. Таким чином, він створив формулу ідеального сафарі в Африці для сімей. Його остання програма зосереджена на дослідженні Мадагаскару і включає два маршрути. Вони зосереджені на сході країни і починаються з національного парку Андасібе в Тані. Тут мандрівники здійснюють походи через тропічний ліс і роблять нічні вилазки, щоб побачити зникаючих хамелеонів і довгозубих ай-ай лемурів. Також частиною такого дивовижного африканського сафарі є можливість взаємодіяти з місцевими жителями. Подорож закінчується на прекрасному пляжі, де доступні снорклінг та інші водні активності для спостереження за місцевою морською живністю зблизька. Сім’ї, що подорожують, можуть обрати гарний новий котедж Mantadia Lodge в Андасібе або фантастичний курорт Princesse Bora як базу.

Двотижневий маршрут від Stubborn Mule коштуватиме від £14500 для сім’ї з 4 осіб із проживанням і міжнародними перельотами.

Ботсвана

Спостерігайте за дикою природою в їхньому природному середовищі. Джерело: Image Herbert Bieser/Pixabay

Якщо ви шукаєте незабутній, повністю занурюючий досвід африканського сафарі, зверніть увагу на Sitatunga Private Island Camp, відкритий у липні 2023 року у верхній частині дельти Окаванго в Ботсвані. Він отримав свою назву від рідкісної водної антилопи, яку можна знайти в цій місцевості. Це рай для орнітологів, а також чудове місце для гіпопотамів, крокодилів і слонів.

Табір оточений водою майже з усіх боків і створений повністю з перероблених матеріалів, зокрема деякі настили зроблені з колишніх залізничних шпал. Творець табору — генеральний директор Great Plains Conservation Дерек Жубер. Організація фінансує захист і відновлення загрожених середовищ у Ботсвані, Зімбабве та Кенії. Вона реалізує свою програму через туризм малого масштабу з низьким впливом. Табір складається лише з 3 люксів на палях. Один із них має дві спальні. Це хороше місце для невеликої компанії або сімейного відпочинку, оскільки на території ніколи не буває більше 8 гостей. Досвід перебування складається з чудових африканських сафарі на суші та човнах, піших прогулянок із гідом, турів на каное, мальовничих польотів на гелікоптері та риболовлі.

Семиденна індивідуальна поїздка з пакетом "все включено" від Natural World Safaris, включно з трьома ночами в Sitatunga Camp, коштує від £13000 на особу, не включаючи міжнародні перельоти.

Намібія

Однією з найшикарніших баз для найкращих сафарі в Африці є Puros Game Reserve у північно-західній Намібії. Elephant Okahirongo Lodge розташований під теракотовим уступом серед містичних піщаних дюн. Вишуканий готель пройшов реконструкцію від Abercrombie and Kent’s Sanctuary Retreats у квітні 2023 року і тепер оснащений технологією на сонячній енергії, а басейн наповнений водою з артезіанської свердловини. Це один із найвіддаленіших таборів у Намібії.

Його центральною частиною є лодж під масивним білим куполом. Навколо нього розташована мережа автономних люксів і один сімейний люкс із двома спальнями. Оздоблення всіх номерів використовує нейтральні, спокійні відтінки, що гармоніюють із палітрою навколишнього ландшафту. Мандрівники зможуть познайомитися з місцевим населенням, оскільки більшість персоналу в таборі — представники племені хімба. Серед них є досвідчені гіди, з якими гості вирушать у ранкові походи та найкращі денні сафарі в Африці. У вас буде кожна нагода спостерігати за пустельними слонами, жирафами, левами, антилопами та гірськими зебрами.

П’ятиденна поїздка "все включено" від Abercrombie & Kent із проживанням у Elephant Okahirongo Lodge коштує від £8450 на особу, включно з міжнародними перельотами економ-класу.

Замбія

Досить часто відпустка на сафарі складається з переміщень між таборами чи лоджами, що вимагає додаткового часу та зусиль. Тому приємно, коли можна знайти хороші та триваліші варіанти для сафарі в Африці, такі як 10 днів посеред дикої природи в національному парку Південна Луангва. Це чудово підходить для невеликих груп. Мандрівники проведуть сім ночей в ексклюзивному та затишному кемпінгу Chikunto Safari Lodge, що виходить на річку Луангва. Це джерело води цілий рік, тож вам пощастить побачити велику різноманітність тварин навколо.

Парк розташований на південному сході Замбії. Він є домом для багатьох великих ссавців із класичного списку очікуваних вражень від приголомшливого африканського сафарі: жирафів Торнікрофта, диких собак, левів, великих стад слонів і однієї з найбільших популяцій леопардів на материку. У вас буде одна база на всю поїздку, а група не перевищуватиме 10 осіб. Таким чином, ви уникнете необхідності пакуватися та розпаковуватися кілька разів за поїздку в кожній новій локації, познайомитеся з попутниками та зможете глибше зануритися в середовище.

Десятиденна поїздка від Naturetrek коштуватиме від £6695 на особу, включно з міжнародними перельотами економ-класу.

Кенія

Зупиніться посеред савани в сучасному розкішному люксі. Джерело: Image Safari.co.uk

Деякі з найексклюзивніших варіантів сафарі в Африці надасть мандрівникам перший громадський парк країни, Кіман, що охоплює 5700 акрів. У його серці нещодавно відкрився затишний Angama Amboseli Lodge, оточений неймовірним багатством дикої природи. Він створений у співпраці з Big Life Foundation, організацією, що підтримує благодійні ініціативи зі збереження природи в Східній Африці.

Лодж складається з 10 делюкс-наметів із видом на засніжену гору Кіліманджаро. Усі люкси оформлені в сучасному африканському стилі та мають приватні тераси з душами на відкритому повітрі, кріслами-гойдалками та зонами відпочинку. Є два суміжних люкси для сімей. Привабливістю цього лоджу є ландшафтний басейн на височині з видом на водопій для слонів, а "родзинкою" перебування є ексклюзивні права на прогулянки та спостереження за дикою природою. Це забезпечує гостям одні з найінтенсивніших сафарі в Африці з можливістю зустріти левів, слонів, леопардів, жирафів, носорогів тощо.

Чотириденне перебування в Angama Amboseli з Journeysmiths коштує від £5650 на особу, включно з перельотами на легкомоторних літаках у межах Кенії та міжнародними перельотами економ-класу.

Танзанія

Wilderness, що спеціалізується на прекрасних природоохоронних сафарі в Африці, відкрила затишний мобільний табір Wilderness Usawa Serengeti у національному парку Серенгеті в Танзанії влітку 2023 року. Якщо ви мріяли подорожувати на гарячий континент, щоб спостерігати за Великою міграцією, це ваш ідеальний шанс.

Табір складається з 6 сонячних мобільних наметів, що можуть вмістити до 12 осіб. Завдяки повній автономії, ця зменшена версія типового табору може подорожувати разом із стадами до 9 різних локацій у межах національного парку.

Зменшений масштаб не впливає на розкіш проживання. У наметах мандрівникам надаються ліжка king-size із білою білизною та заповнені мінібари. У самому таборі можна переглянути місцеві твори мистецтва та вироби ручної роботи, такі як ковдри, люстри чи кошики. Кожна точка зупинки табору розташована у визначених зонах, де можна здійснювати піші прогулянки Серенгеті прямо з табору. Також варто включити до розкладу цікаві сафарі, сеанси спостереження за зірками та птахами в Африці.

Шестиденна поїздка до Танзанії з 4 ночами в Wilderness Usawa Serengeti і 2 в Entamanu Ngorongoro з Wilderness Destinations коштуватиме від £7115 на особу. Ця ціна включає міжнародні перельоти економ-класу, внутрішні перельоти, трансфери, проживання "все включено" та активності в таборі.