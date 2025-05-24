Топ-8 роскошных сафари в Африке: с роскошными апартаментами, захватывающими приключениями и обилием дикой природы вокруг

Одним из самых фантастических приключений, волнующих сердца путешественников, является африканское сафари. За последние сто лет этот невероятный опыт происшествий прошел долгий путь - от запыленных палаток до шикарных эко-лоджей - и не потерял ни капли своей романтики. Сегодня это увлекательное путешествие в сердце дикой природы обогащено историческими, культурными и экологическими деталями.

Но планирование роскошного африканского сафари требует выполнения многих важных задач. Во-первых, нужно выбрать пункт назначения. Разные страны и регионы континента обладают яркой индивидуальностью. От пышных джунглей Мадагаскара до терракотовых дюн Намибии, Африка не только культурно разнообразна (в Африке проживает более 3000 разных племен), но и географически уникальна. А диапазон роскошных дополнений к маршруту также диктует свои правила: экспедиции к гориллам привлекают внимание к Руанде, удивительная дикая природа привлекает туристов в национальные парки, а звуковая терапия предлагается в южноафриканском буше.

Вы также сможете выбирать среди многочисленных заповедников, частных и общественных лоджей и лагерей, продуманно интегрированных в окружающую среду, но оснащенных новейшими технологиями для сохранения природных сокровищ для будущих поколений. Итак, если вы готовы к увлекательному путешествию в поисках приключений и вдохновения, окунитесь в атмосферу этих 8 самых роскошных сафари Африки.

Южная Африка

Отправляйтесь на поиски животных пешком или на автомобиле. Источник: Image Danièle Konsbruck/Pixabay

Если вы направляетесь на горячий континент, чтобы наблюдать за леопардами, слонами и львами в их среде, как вариант, выберите Londolozi Game Reserve, что является частью Большого национального парка Крюгера. Кроме прекрасной природы, которая обеспечит вам величайший опыт сафари в Африке, здесь постоянно внедряются различные инновационные проекты. Это может быть создание цифровых центров, посвященных современному образованию для детей из отдаленных деревень, или, например, запуск прогрессивного спа-центра природы Healing House, где можно пешком отправиться на терапевтическое отслеживание животных в дикой природе.

В заповеднике есть отличные места для проживания, такие как недавно отреставрированный Founders Camp. Он расположен в двух минутах от Healing House в тени старых эбеновых деревьев и напоминает современный стильный африканский дом. В лагере есть 10 просторных шале с небольшими бассейнами, четыре из которых подходят для семей. Кроме того, есть обеденная терраса, красивый общий лаундж и бар с видом на реку.

Шестидневная поездка в Londolozi Founders Camp стоит от £9600 на человека, не включая авиаперелеты в Йоханнесбург.

Руанда

Роскошная гостиничная сеть One&Only обогатила гостиничную сцену Руанды двумя отличными отелями в 2018 году. Каждый из них создает уникальный опыт для гостей, чтобы взаимодействовать с дикой природой, и оба идеально подходят для лучшего роскошного сафари в Африке. Уже из названия ясно, что деятельность курорта One&Only Gorilla's Nest сосредоточена на встречах с гориллами. Он расположен в предгорьях Вирунга хребта, который станет вашей базой для отслеживания этих удивительных животных. Вторая гостиница, One&Only Nyungwe House, с самыми красивыми люксами расположена на действующей чайной плантации. Это уже само по себе прекрасный опыт для путешественников, но гости отеля приезжают сюда, чтобы наблюдать за другими представителями приматов — шимпанзе.

Специально для любителей природы, которые не могут выбрать один пункт назначения, запущен эксклюзивный 6-дневный пакет OneEscape. Его владельцы могут посетить оба объекта с помощью трансфера на вертолете, что станет еще одним живописным дополнением к наилучшему сафари в Африке. Пакет включает в себя роскошное проживание и участие в общественных проектах, таких как строительство школ и посадка деревьев. Он стоит от £12000 на человека за 6 ночей, не включая международный перелет и плату за треккинг до горилл и шимпанзе.

Мадагаскар

Специализируясь на семейных приключениях, Stubborn Mule Travel создает отличные программы для путешествующих семей, учитывая возраст детей и взрослых, интересы членов группы и бюджет. Таким образом, он создал формулу идеального сафари в Африке для семей. Его последняя программа сосредоточена на исследовании Мадагаскара и включает в себя два маршрута. Они сосредоточены на востоке страны и начинаются с Национального парка Андасибе в Тане. Здесь путешественники совершают походы через тропический лес и совершают ночные вылазки, чтобы увидеть исчезающих хамелеонов и длиннозубых ай-ай лемуров. Также частью такого удивительного африканского сафари есть возможность взаимодействовать с местными жителями. Путешествие заканчивается на прекрасном пляже, где доступны снорклинг и другие водные активности для наблюдения за местной морской живностью вблизи. Семьи, путешествующие, могут выбрать хороший новый коттедж Mantadia Lodge в Андасибе или фантастический курорт Princesse Bora в качестве базы.

Двухнедельный маршрут от Stubborn Mule будет стоить от £14500 для семьи из 4 человек с проживанием и международными перелетами.

Ботсвана

Наблюдайте за дикой природой в их среде. Источник: Image Herbert Bieser/Pixabay

Если вы ищете незабываемый, полностью погружающий опыт африканского сафари, обратите внимание на Sitatunga Private Island Camp, открытый в июле 2023 года в верхней части дельты Окаванго в Ботсване. Он получил свое название от редкой водной антилопы, которую можно обнаружить в этой местности. Это рай для орнитологов, а также отличное место для гиппопотамов, крокодилов и слонов.

Лагерь окружен водой почти со всех сторон и создан полностью из переработанных материалов, в частности, некоторые настилы сделаны из бывших железнодорожных шпал. Создатель лагеря – генеральный директор Great Plains Conservation Дерек Жубер. Организация финансирует защиту и восстановление угрожаемых сред в Ботсване, Зимбабве и Кении. Она реализует свою программу через туризм малого масштаба с низким влиянием. Лагерь состоит только из 3 люксов на сваях. Один из них имеет две спальни. Это хорошее место для небольшой компании или семейного отдыха, поскольку на территории никогда не бывает больше 8 гостей. Опыт пребывания состоит из великолепных африканских сафари на суше и лодках, пеших прогулок с гидом, туров на каноэ, живописных полетов на вертолете и рыбалке.

Семидневная индивидуальная поездка с пакетом "все включено" от Natural World Safaris, включая три ночи в Sitatunga Camp, стоит от £13000 на человека, не включая международные перелеты.

Намибия

Одной из самых шикарных баз для самых лучших сафари в Африке является Puros Game Reserve в северо-западной Намибии. Elephant Okahirongo Lodge расположен под терракотовым уступом среди мистических песчаных дюн. Изысканная гостиница прошла реконструкцию от Abercrombie and Kent's Sanctuary Retreats в апреле 2023 года и теперь оснащена технологией на солнечной энергии, а бассейн наполнен водой из артезианской скважины. Это один из самых отдаленных лагерей в Намибии.

Его центральной частью является лоджия под массивным белым куполом. Вокруг него расположена сеть автономных люксов и один семейный люкс с двумя спальнями. Украшение всех номеров использует нейтральные, спокойные оттенки, гармонирующие с палитрой окружающего ландшафта. Путешественники смогут познакомиться с местным населением, поскольку большинство персонала в лагере – представители племени химба. Среди них есть опытные гиды, с которыми гости отправятся в утренние походы и лучшие сафари в Африке. У вас будет каждый случай наблюдать за пустынными слонами, жирафами, львами, антилопами и горными зебрами.

Пятидневная поездка "все включено" от Abercrombie & Kent с проживанием в Elephant Okahirongo Lodge стоит от £8450 на человека, включая международные перелеты эконом-класса.

Замбия

Часто отпуск на сафари состоит из перемещений между лагерями или лоджами, что требует дополнительного времени и усилий. Поэтому приятно, когда можно найти хорошие и более длительные варианты для сафари в Африке, такие как 10 дней среди дикой природы в национальном парке Южная Луангва. Это отлично подходит для небольших групп. Путешественники проведут семь ночей в эксклюзивном и уютном кемпинге Chikunto Safari Lodge, выходящем на реку Луангва. Это источник воды круглый год, так что вам удастся увидеть большое разнообразие животных вокруг.

Парк расположен на юго-востоке Замбии. Он является домом для многих крупных млекопитающих из классического списка ожидаемых впечатлений от потрясающего африканского сафари: жирафов Торникрофта, диких собак, львов, больших стад слонов и одной из самых больших популяций леопардов на материке. У вас будет одна база на всю поездку, а группа не будет превышать 10 человек. Таким образом, вы избежите необходимости упаковываться и распаковываться несколько раз за поездку в каждой новой локации, познакомитесь с попутчиками и сможете глубже погрузиться в среду.

Десятидневная поездка от Naturetrek будет стоить от £6695 на человека, включая международные перелеты эконом-класса.

Кения

Остановитесь посреди саванны в современном роскошном люксе. Источник: Image Safari.co.uk

Некоторые из самых эксклюзивных вариантов сафари в Африке предоставит путешественникам первый общественный парк страны, Киман, охватывающий 5700 акров. В его сердце недавно открылся уютный Angama Amboseli Lodge, окруженный невероятным богатством дикой природы. Он создан в сотрудничестве с Big Life Foundation, организацией, поддерживающей благотворительные инициативы по сохранению природы в Восточной Африке.

Лодж состоит из 10 делюкс-палаток с видом на заснеженную гору Килиманджаро. Все люксы оформлены в современном африканском стиле и располагают частными террасами с душами на открытом воздухе, креслами-качалками и зонами отдыха. Есть два смежных люкса для семей. Привлекательностью этого лоджа является ландшафтный бассейн на возвышенности с видом на слоновый водопой, а "изюминкой" пребывания являются эксклюзивные права на прогулки и наблюдения за дикой природой. Это обеспечивает гостям одни из самых интенсивных сафари в Африке с возможностью встретить львов, слонов, леопардов, жирафов, носорогов и т.д.

Четырехдневное пребывание в Angama Amboseli из Journeysmiths стоит от £5650 на человека, включая перелеты на легкомоторных самолетах в пределах Кении и международные перелеты эконом-класса.

Танзания

Wilderness, специализирующаяся на прекрасных природоохранных сафари в Африке, открыла уютный мобильный лагерь Wilderness Usawa Serengeti в национальном парке Серенгети в Танзании летом 2023 года. Если вы мечтали путешествовать на горячий континент, чтобы наблюдать за Великой миграцией, это ваш идеальный шанс.

Лагерь состоит из 6 солнечных мобильных палаток, которые могут вместить до 12 человек. Благодаря полной автономии, эта уменьшенная версия типичного лагеря может путешествовать вместе со стадами до 9 различных локаций в пределах национального парка.

Уменьшенный масштаб не влияет на роскошь обитания. В палатках путешественникам предоставляются кровати king-size с белым бельем и заполненные минибары. В самом лагере можно посмотреть местные произведения искусства и изделия ручной работы, такие как одеяла, люстры или корзины. Каждая точка остановки лагеря расположена в определенных зонах, где можно совершать пешие прогулки Серенгети прямо из лагеря. Также следует включить в расписание интересные сафари, сеансы наблюдения за звездами и птицами в Африке.

Шестидневная поездка в Танзанию с 4 ночами в Wilderness Usawa Serengeti и 2 в Entamanu Ngorongoro из Wilderness Destinations будет стоить от £7115 на человека. Эта цена включает в себя международные перелеты эконом-класса, внутренние перелеты, трансферы, проживание "все включено" и активности в лагере.