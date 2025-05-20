Топ-6 курортів ''все включено'' в Бразилії: від приголомшливих пляжів і полів для гольфу до геотермальних басейнів і водних подорожей островами

Найкращі курорти Бразилії з системою "все включено" здебільшого розташовані в популярних пляжних містечках поблизу Ріо, таких як Прайя-ду-Форте в штаті Баїя та Порту-де-Галіньяс у Ресіфі. Вони представляють різноманітну колекцію бразильських місць для відпочинку: від величезних пляжних готелів, оточених тихими рибальськими селами, до відокремлених курортів "все включено" на островах у кільці коралових рифів. Вони відповідають типовому уявленню про курорти "все включено", але водночас кожен із них є унікальним. Якщо ви плануєте спокійну відпустку під гарячим сонцем, ці топ-6 курортів "все включено" у Бразилії допоможуть вам насолодитися нею сповна.

Vila Galé у Комбуко

Іноземні мандрівники часто обходять увагою штат Сеара в Бразилії та його столицю Форталезу, віддаючи перевагу популярним курортам "все включено" поблизу пляжів Транкозу та Ресіфі. І дарма, адже Сеара, розташована в північно-східній частині країни, сповнена чарівних рибальських сіл і чудових пляжів, оточених червоними скелями. Ці місця безумовно варті відвідування, і якщо ви оберете цей варіант, зупиніться в найкращому курорті – Kombuco Vila Galé. Комбуко розташований приблизно за 15 миль від Форталези і є прекрасним пляжем, оточеним піщаними дюнами та бірюзовими водами. Vila Galé налічує понад 400 номерів і 49 шале, а базові зручності включають три ресторани та кілька барів, а також активності від йоги й тенісу до прогулянок на багі по дюнах і кайтсерфінгу.

Iberostar у Прайя-ду-Форте, Баїя

Вишукані зручності та розваги, щоб ви не нудьгували. Джерело: Image Iberostar.com

Курорт Iberostar, розташований на незайманому пляжі Прайя-ду-Форте, займає величезну територію і має таку ж велику кількість номерів – понад 500. Гостям пропонують насолоджуватися бірюзовими водами Атлантичного океану або відпочивати в комплексі басейнів, включно з дитячим басейном, який вразить уяву юних гостей. На території також є тенісні корти, поле для гольфу, ресторани та бари. Як і багато інших топових курортів "все включено" у Бразилії, він включає цікаві активності в пакеті проживання, такі як повний перелік фітнес-занять – водне поло, аеробіка, танці тощо. Готель розташований поблизу прекрасних пляжів, багато з яких є місцями гніздування черепах і спостереження за китами. Курорт пропонує можливість відвідати природний заповідник і станцію спостереження за черепахами, які є видами, що перебувають під загрозою зникнення.

Mabu Thermas Grand Resort біля водоспадів Ігуасу

Один із найвражаючіших водоспадів у світі, Ігуасу, безумовно, варто додати до списку місць, які потрібно побачити. Це природне диво складається з 275 окремих каскадних водоспадів посеред густого тропічного лісу. Поблизу також розташований Парк птахів, унікальний природний заповідник, де можна провести цілий день. Щоб насолодитися цією природною пишнотою, зупиніться в одному з найкращих курортів "все включено" у Бразилії – Mabu Thermas Grand Resort. Він побудований на базі одного з найбільших гарячих джерел на планеті, яке наповнює басейни курорту цілющою водою. Її температура сягає 36°C. Після дня прогулянок природою, які можуть включати велоспорт, скелелазіння та зіплайн, гості можуть присвятити час релаксу в геотермальних басейнах, а також у спа-центрі, ресторанах і барах.

Fazenda São Francisco Do Corumbau у Баїї

У місцевому діалекті Корумбу означає "віддалене місце", і цей готель відповідає цій назві. Він розташований поблизу двох найкращих пляжів у районі Баїя – Еспельо та Барра-ду-Каї. Дні на цьому курорті будуть наповнені відпочинком у гамаку, біля басейну з солоною водою або на білосніжному піщаному пляжі, де можна чергувати засмагу з снорклінгом. Поруч є кораловий риф, тож не пропустіть можливість зайнятися дайвінгом. Кулінарія курорту заслуговує особливої похвали: найсвіжіші місцеві морепродукти доповнюються фруктами та овочами, вирощеними в органічному саду готелю. Fazenda São Francisco Do Corumbau входить до числа топових курортів "все включено" у Бразилії, які включають триразове харчування та кокосову воду (алкоголь не входить до пакету).

Salinas do Maragogi у Марагожі, Алагоас

Курорт пропонує захоплюючі активності для гостей усіх вікових груп. Джерело: Image Salinas.com

Розташований на узбережжі між містами Салвадор і Ресіфі, Марагожі приваблює мандрівників приголомшливими краєвидами, теплою водою та відсутністю натовпів. Готель Salinas do Maragogi вирізняється серед інших курортів цього регіону Бразилії своїм шикарним розташуванням: він стоїть на березі річки Марагожі, яка впадає в море. Місцевість відома своїми кораловими рифами та природними припливними басейнами. Щоб насолодитися тишею та спокоєм, гості готелю також можуть відвідати відокремлений пляж Карнейрос. Готель чудово підходить для сімейного відпочинку з дітьми, оскільки пропонує басейни виключно для дітей, широкий розклад дитячих активностей, дитячу кухню та кваліфікованих нянь, які можуть доглядати за малюками, щоб батьки могли трохи розслабитися та насолодитися відпусткою.

Vila Galé Eco Resort в Ангра-дус-Рейс

Якщо ви не плануєте подорожувати далеко від Ріо-де-Жанейро, вирушайте до містечка Ангра-дус-Рейс, яке розташоване лише за 95 миль. Тут ви знайдете один із найкрутіших курортів "все включено" у Бразилії – еко-курорт Vila Galé. Цей пункт призначення, оточений пальмами, є ідеальним місцем для дослідження островів так званого Зеленого узбережжя Бразилії. Звісно, якщо ви взагалі захочете залишити територію курорту з його басейном, тенісними кортами, пляжем, спа-центром і кількома чудовими ресторанами, включно з одним для дітей. А ввечері ви можете продовжити відпустку на дискотеці або в барах. На території також є морський центр, тож ви все ж дослідите принаймні кілька островів Ангра, а також зможете насолоджуватися прогулянками природою та купанням під водоспадами.