Топ 5 готелів у Шрі-Ланці: від бунгало біля океану до усамітнених лоджів у самому серці джунглів

Шрі-Ланка сповнена динамізму та різноманітності, що приваблює мандрівників з усього світу. Тут є багато красивих і унікальних пам’яток: надзвичайна природа, стародавні руїни, чарівні пляжі та національні парки, де мешкають слони, леопарди та численні види птахів. Це місце також асоціюється зі смачною їжею з великою кількістю барвистих спецій, доповненою чашкою ароматного цейлонського чаю, та гостинністю місцевих жителів. Шрі-Ланка продовжує набирати популярність серед мандрівників, і разом із цим попитом з’являється все більше чудових місць для проживання: від старовинних будинків до готелів у новому стилі.

Де найкраще зупинитися в Шрі-Ланці?

Столиця Шрі-Ланки – космополітичне місто Коломбо, де ви знайдете круті галереї та кав’ярні, хороші готелі та чудовий вибір магазинів. Якщо мета вашої подорожі – ідилічний пляжний відпочинок, тоді вирушайте на південне узбережжя Шрі-Ланки з жвавими кафе та красивими пляжними готелями. Ви можете зупинитися неподалік від міста Галле та здійснювати короткі поїздки на тук-туку вглиб країни, щоб ближче познайомитися з культурою країни. Або ж продовжите подорож до національного парку Яла та зупиніться в його фантастичних лоджах.

У Канді ви можете поєднати пляжний відпочинок із відвідуванням святинь, таких як Храм Зуба Будди. Якщо ви готові відволіктися від океанського узбережжя, у центрі острова, в Культурному трикутнику, ви знайдете більше стародавніх пам’яток, таких як величне плато Сігірія, об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та старовинні історичні реліквії. Яке б місце ви не обрали, ви знайдете чудові готелі, які на деякий час стануть вашим домом у Шрі-Ланці.

1. Kurulu Bay

Лоджі в джунглях ідеально підходять для усамітненого відпочинку. Джерело: Kurulubay.com

З сингальської мови "курулу" перекладається як "птах": цей образ ідеально відповідає атмосфері спокою та відпочинку від повсякденного життя. Серед найкращих готелів Шрі-Ланки цей є одним із найновіших: він відкрився у грудні 2022 року.

Готель займає красиву джунглеву садибу на південному узбережжі з видом на озеро Коггала. Він має 14 садових люксів і будиночків на деревах. Усі котеджі мають унікальний дизайн – від сучасного до фольклорного з черепичними дахами – і оснащені великим двоспальним ліжком, ванною кімнатою, міні-баром, зоною відпочинку на відкритому повітрі та банними приналежностями. Двокімнатний котедж також має панорамні вікна, міні-кухню та невеликий приватний басейн із шезлонгами. Садові люкси виходять на пишний сад і розташовані ближче до головного басейну. Їхні зручності включають великі ліжка, ванні кімнати, окремі вітальні та зони відпочинку на відкритому повітрі. Будиночки на деревах – найкращий вибір для усамітненого відпочинку, що робить Kurulu Bay одним із найпопулярніших готелів Шрі-Ланки для молодят. Перебування в цьому ретриті включає відпочинок біля двох басейнів, спа-ритуали, що поєднують західну науку та східні техніки (радимо обов’язково спробувати обгортання та квіткові ванни), заняття йогою та медитацією на світанку чи заході сонця і, звісно, смачну їжу. Кухня пропонує прості, але елегантні страви: від піци, випеченої в дров’яній печі, до карі з хвоста омара.

2. Trebartha East

Одне з останніх надбань готельної індустрії – це затишний бутик-готель на 4 спальні, який відкрився на початку 2023 року. Серед інших відомих готелів Шрі-Ланки цей користується популярністю серед поціновувачів архітектури та любителів серфінгу завдяки розташуванню неподалік від міста Ахангама на півдні острова.

Trebartha East розташований на діючій плантації кориці та пропонує панорамні краєвиди на пишні джунглі, рисові поля та океан вдалині. Дизайн цього круглого будинку створив відомий архітектор Нарейн Перера, і майже вся будівля виконана з дерева. Інтер’єри віддають шану майстерності місцевих ремісників і художників: усередині гості знайдуть меблі місцевого виробництва, ротанг, тикові настінні розписи та килими ручної роботи. Атмосфера більше нагадує приватний сімейний будинок, ніж готель. Поруч розташований вигнутий 18-метровий басейн, де можна засмагати або відпочивати після дня на пляжі. Кожна з 4 кімнат готелю названа на честь дерев, з яких він був побудований: дві кімнати з ліжками king-size називаються Jak і Kumbuk, кімната з двома окремими ліжками для двох гостей – Teak, а дворівневий люкс – Hora. Спальні мають вікна від підлоги до стелі, ванні кімнати з тропічним душем і зони відпочинку. Готель приймає гостей віком від 12 років, але сім’ї з маленькими дітьми (до 12 місяців) також вітаються, і за запитом надається дитяче ліжечко. Готель можна орендувати цілком для великої групи без вікових обмежень. Сніданок включений у вартість. У готелі є кухня з меню à la carte протягом дня, а напої подаються біля басейну.

Хороші готелі Шрі-Ланки також пропонують цікаві додаткові послуги. Наприклад, гості Trebartha East можуть вирушити на екскурсію по плантації кориці, замовити масаж, процедури для обличчя або приватні заняття йогою.

3. Halcyon Mawella

Готелі Шрі-Ланки запам’ятаються своїми надихаючими інтер'єрами. Джерело: Halcyonmawella.com

Ще один рай для серферів розташований неподалік від широкого пляжу Мавелла біля міста Тангалле. Місцева діюча рибальська громада оточена незайманими джунглями, які разом створюють неповторну атмосферу для нового бутик-готелю Halcyon Mawella.

Він включає чотири дворівневі пляжні будинки з інтер’єрами, натхненними Індонезією, Індією та Ламу. Усередині кімнати мають приватні вітальні зони та ванні кімнати з душовими кабінами. Надаються безкоштовні туалетні приналежності, рушники та якісна постільна білизна. Затишні ліжка прикрашені ковдрами ручної роботи, яскраві крісла пропонують зручні місця для читання, а виготовлена на замовлення плитка на підлозі натхненна морським узбережжям. Зовні дахи будинків покриті ілуком – травою, яка традиційно використовувалася для покрівлі. Щоб використати якомога більше вінтажних матеріалів, майже всі унікальні вікна, колони та старовинні двері були взяті зі стародавніх будинків по всьому острову. Оскільки джунглі тут виходять прямо до океану, цей ретрит – один із найкращих готелів Шрі-Ланки для ледачого пляжного відпочинку. На воді організовуються різні пригоди, такі як каякінг у лагуні, після чого можна піднятися по вигнутій дзеркальній сходах до бару, взяти фірмовий коктейль Halcyon Spritz і влаштуватися біля басейну. У Halcyon Mawella також є ресторан, меню якого використовує найкращі місцеві інгредієнти, включно з тими, що вирощені у власному саду, та велику кількість свіжих морепродуктів. Їжа доповнюється вибором розливного пива, коктейлів і вин з усього світу. Щодня вранці подається сніданок на вибір: континентальний, повний англійський або азійський.

На території є тераса для засмагання, сад і безкоштовна приватна парковка.

4. Tekanda Lodge

Розкішний Tekanda Lodge розташований неподалік від жвавого міста Ахангама на південному узбережжі Шрі-Ланки, але, як і більшість найкращих готелів, прагне створити тиху та усамітнену атмосферу, необхідну для розслабляючого відпочинку. Це можливо завдяки 10 акрам органічних чайних і кокосових плантацій навколо нього. Готель розташований високо на вершині пагорба, але за кілька хвилин можна дістатися до узбережжя Індійського океану. Це лодж із шістьма спальнями та чудовим ландшафтним басейном. Для створення готелю використовувалися дерево, мул і натуральний камінь, щоб він максимально гармонійно вписувався в чудове оточення. У лоджі 4 спальні: кожна має ванну кімнату, зону відпочинку та приватну веранду. Усередині кімната оснащена ліжком king-size, кондиціонером і Wi-Fi, а в ціну входить ситний сніданок, необмежена кількість свіжих кокосів і чай/кава протягом дня. Поруч із будинком є ще дві спальні-кабани. Вони пропонують більше приватності та простору, але також мають легкий доступ до басейну та загальних зон.

Дні в Tekanda Lodge будуть симфонією природи: почніть із пробіжки на пляжі або ранкового серфінгу перед сніданком, потім поплавайте в смарагдовому басейні або займіться йогою на мальовничій терасі. Відчуйте життя місцевої громади: відвідайте ранковий рибний ринок, візьміть участь у зважуванні чаю на плантації, навчіться готувати дал у шеф-кухаря або вирушайте на риболовлю на озеро Коггала. Персонал готелю допоможе спланувати всі ці заходи. Чудове завершення дня – вечеря, подана за спільним столом на веранді для сімейної атмосфери або на вашій приватній веранді в усамітненій обстановці. І не пропустіть можливості помилуватися заходом сонця на пляжі під час відпочинку в найкращих готелях Шрі-Ланки.

5. Gal Oya Lodge

Ви можете зупинитися на ніч просто серед незайманої природи. Джерело: Galoyalodge.com

Одне з популярних напрямків у Шрі-Ланці – національні парки. Парк Гал Оя не такий відомий, як Яла, і є найменш відвідуваним, тому його природа залишається незайманою. Сафарі на човні, під час якого можна спостерігати за черепахами, крокодилами та слонами, стане незабутнім враженням. Після пригод влаштуйтеся на відпочинок в усамітненому лоджі. Це один із найунікальніших варіантів розміщення серед готелів Шрі-Ланки.

Gal Oya Lodge – це еко-котедж, розташований на 20 акрах джунглів із захоплюючими краєвидами. Готель має 9 просторих бунгало та вілл. Кожне має ліжка king-size, приватну вітальню з панорамними вікнами, відкриту ванну кімнату та садову веранду, де можна розслабитися посеред природи. На території також є басейн, ресторан і бар, гармонійно вписані в навколишній ландшафт. Культура і традиції Шрі-Ланки надихнули створення лоджа, що відображено в інтер’єрах. Бунгало нагадують сільські громади та побудовані з використанням місцевих перевірених часом технік. Усі столи та стільці виготовлені вручну з тика та мара-дерева місцевими сільськими майстрами, чиє ремесло передається з покоління в покоління.

Для своїх гостей лодж пропонує персоналізовані враження, яких не знайти в інших курортах і готелях Шрі-Ланки: сафарі на човні по найбільшому озеру, джип-сафарі, велосипедні тури та спостереження за птахами, гірські походи та кулінарні майстер-класи, а також прогулянки джунглями з головою корінної громади веддів, який розповість про лікарські рослини, печерні житла та виживання мисливців у стародавніх джунглях.