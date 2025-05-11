Топ 5 отелей на Шри-Ланке: от бунгало у океана до уединенных лоджий в самом сердце джунглей

Шри-Ланка полна динамизма и разнообразия, которые привлекают путешественников со всего мира. Здесь множество красивых и уникальных достопримечательностей: необыкновенная природа, древние руины, очаровательные пляжи и национальные парки, где обитают слоны, леопарды и множество видов птиц. Это место также ассоциируется с вкусной едой с изобилием ярких специй, дополненной чашкой ароматного цейлонского чая, и гостеприимством местных жителей. Шри-Ланка продолжает набирать популярность среди путешественников, и вместе с этим спросом появляется всё больше отличных мест для проживания: от старинных домов до отелей в современном стиле.

Где лучше всего остановиться в Шри-Ланке?

Столица Шри-Ланки — космополитичный город Коломбо, где вы найдете модные галереи и кофейни, хорошие отели и отличный выбор магазинов. Если цель вашей поездки — идиллический пляжный отдых, отправляйтесь на южное побережье Шри-Ланки с оживленными кафе и красивыми пляжными отелями. Вы можете остановиться недалеко от города Галле и совершать короткие поездки на тук-туке вглубь страны, чтобы ближе познакомиться с культурой страны. Или продолжите путешествие в национальный парк Яла и остановитесь в его фантастических лоджах.

В Канди вы можете сочетать пляжный отдых с посещением святынь, таких как Храм Зуба Будды. Если вы готовы отвлечься от океанского побережья, в центре острова, в Культурном треугольнике, вас ждут древние памятники, такие как величественное плато Сигирия, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и древние исторические реликвии. Какое бы направление вы ни выбрали, вы найдете отличные отели, которые на время станут вашим домом в Шри-Ланке.

1. Kurulu Bay

Лоджи в джунглях идеально подходят для уединенного отдыха. Источник: Kurulubay.com

С сингальского "курулу" переводится как "птица": это название идеально отражает атмосферу спокойствия и уединения от повседневной суеты. Среди лучших отелей Шри-Ланки этот — один из самых новых: он открылся в декабре 2022 года.

Отель занимает красивую джунглевую усадьбу на южном побережье с видом на озеро Коггала. В нем 14 садовых люксов и домиков на деревьях. Все коттеджи имеют уникальный дизайн — от современного до фольклорного с черепичными крышами — и оснащены большой двуспальной кроватью, ванной комнатой, мини-баром, зоной отдыха на открытом воздухе и банными принадлежностями. Двухспальный коттедж также имеет панорамные окна, мини-кухню и небольшой частный бассейн с шезлонгами. Садовые люксы выходят на пышный сад и расположены ближе к главному бассейну. Их удобства включают большие кровати, ванные комнаты, отдельные гостиные зоны и открытые зоны отдыха. Домики на деревьях — лучший выбор для уединенного отдыха, что делает Kurulu Bay одним из самых популярных отелей Шри-Ланки для молодоженов. Пребывание в этом ретрите включает отдых у двух бассейнов, спа-ритуалы, сочетающие западную науку и восточные техники (рекомендуем обязательно попробовать обертывания и цветочные ванны), занятия йогой и медитацией на рассвете или закате и, конечно, вкусную еду. Кухня предлагает простые, но элегантные блюда: от пиццы, приготовленной в дровяной печи, до карри из хвоста омара.

2. Trebartha East

Одно из последних приобретений гостиничной индустрии — это уютный бутик-отель на 4 спальни, открывшийся в начале 2023 года. Среди других известных отелей Шри-Ланки этот пользуется популярностью у ценителей архитектуры и любителей серфинга благодаря расположению недалеко от города Ахангама на юге острова.

Trebartha East расположен на действующей плантации корицы и предлагает панорамные виды на пышные джунгли, рисовые поля и океан вдалеке. Дизайн этого круглого здания создан известным архитектором Нарейном Перерой, и почти все оно построено из дерева. Интерьеры отдают дань мастерству местных ремесленников и художников: внутри гости найдут мебель местного производства, ротанг, тиковые настенные росписи и ковры ручной работы. Атмосфера больше напоминает частный дом семьи, чем отель. Рядом находится изогнутый 18-метровый бассейн, где можно загорать или отдыхать после дня на пляже. Каждая из 4 комнат отеля названа в честь деревьев, из которых построен отель: две комнаты с кроватями king-size называются Jak и Kumbuk, комната с двумя отдельными кроватями для двоих гостей — Teak, а двухуровневый люкс — Hora. Спальни имеют окна от пола до потолка, ванные комнаты с тропическим душем и зоны отдыха. Отель принимает гостей старше 12 лет, но семьи с маленькими детьми (до 12 месяцев) также приветствуются, и по запросу предоставляется детская кроватка. Отель можно арендовать целиком для большой группы без возрастных ограничений. Завтрак включен в стоимость. В отеле есть кухня с меню à la carte в течение дня, а напитки подаются у бассейна.

Хорошие отели Шри-Ланки также предлагают интересные дополнительные услуги. Например, гости Trebartha East могут отправиться на экскурсию по плантации корицы, заказать массаж, процедуры для лица или частные занятия йогой.

3. Halcyon Mawella

Отели Шри-Ланки запомнятся своими вдохновляющими интерьерами. Источник: Halcyonmawella.com

Еще один рай для серферов находится недалеко от широкого пляжа Мавелла рядом с городом Тангалле. Местная действующая рыбацкая деревня окружена нетронутыми джунглями, которые вместе создают неподражаемую обстановку для нового бутик-отеля Halcyon Mawella.

Он включает четыре двухуровневых пляжных домика с интерьерами, вдохновленными Индонезией, Индией и Ламу. Внутри комнаты имеют частные гостиные зоны и ванные комнаты с душевыми кабинами. Предоставляются бесплатные туалетные принадлежности, полотенца и качественное постельное белье. Уютные кровати украшены одеялами ручной работы, яркие кресла предлагают удобные места для чтения, а изготовленная на заказ плитка на полу вдохновлена морским побережьем. Снаружи крыши домов покрыты илуком — травой, которая традиционно использовалась для кровли. Чтобы использовать как можно больше винтажных материалов, почти все уникальные окна, колонны и старинные двери были взяты из древних домов по всему острову. Поскольку джунгли здесь выходят прямо к океану, этот ретрит — один из лучших отелей Шри-Ланки для ленивого пляжного отдыха. На воде организуются различные приключения, такие как каякинг по лагуне, после чего можно подняться по изогнутой зеркальной лестнице в бар, взять фирменный коктейль Halcyon Spritz и устроиться у бассейна. В Halcyon Mawella также есть ресторан, меню которого использует лучшие местные ингредиенты, включая те, что выращены в собственном саду, и изобилие свежих морепродуктов. Еда дополняется выбором разливного пива, коктейлей и вин со всего мира. Каждое утро подается завтрак на выбор: континентальный, полный английский или азиатский.

На территории есть терраса для загара, сад и бесплатная частная парковка.

4. Tekanda Lodge

Роскошный Tekanda Lodge находится недалеко от оживленного города Ахангама на южном побережье Шри-Ланки, но, как и большинство лучших отелей, стремится создать тихую и уединенную атмосферу, необходимую для расслабляющего отдыха. Это возможно благодаря 10 акрам органических чайных и кокосовых плантаций вокруг него. Отель расположен высоко на вершине холма, но за несколько минут можно добраться до побережья Индийского океана. Это лодж с шестью спальнями и великолепным ландшафтным бассейном. Для создания отеля использовались дерево, ил и натуральный камень, чтобы он максимально гармонично вписывался в великолепное окружение. В лодже 4 спальни: каждая имеет ванную комнату, зону отдыха и частную веранду. Внутри комната оснащена кроватью king-size, кондиционером и Wi-Fi, а в стоимость входит сытный завтрак, неограниченное количество свежих кокосов и чай/кофе в течение дня. Рядом с домом есть еще две спальни-кабаны. Они предлагают больше уединения и пространства, но также имеют легкий доступ к бассейну и общим зонам.

Дни в Tekanda Lodge будут симфонией природы: начните с пробежки по пляжу или утреннего серфинга перед завтраком, затем искупайтесь в изумрудном бассейне или займитесь йогой на живописной террасе. Погрузитесь в жизнь местной деревни: посетите утренний рыбный рынок, примите участие в взвешивании чая на плантации, научитесь готовить дал у шеф-повара или отправьтесь на рыбалку на озеро Коггала. Персонал отеля поможет спланировать все эти мероприятия. Отличное завершение дня — ужин, поданный за общим столом на веранде для семейной атмосферы или на вашей частной веранде в уединенной обстановке. И не упустите возможность полюбоваться закатом на пляже во время отдыха в лучших отелях Шри-Ланки.

5. Gal Oya Lodge

Вы можете остановиться на ночь прямо среди девственной природы. Источник: Galoyalodge.com

Одно из популярных направлений в Шри-Ланке — национальные парки. Парк Гал Оя не так известен, как Яла, и является наименее посещаемым, поэтому его природа остается нетронутой. Сафари на лодке, во время которого можно наблюдать за черепахами, крокодилами и слонами, станет niezapomnianym впечатлением. После приключений устройтесь на отдых в уединенном лодже. Это один из самых уникальных вариантов размещения среди отелей Шри-Ланки.

Gal Oya Lodge — это эко-коттедж, расположенный на 20 акрах джунглей с захватывающими видами. В отеле 9 просторных бунгало и вилл. В каждом есть кровати king-size, частная гостиная с панорамными окнами, открытая ванная комната и садовая веранда, где можно расслабиться посреди природы. На территории также есть бассейн, ресторан и бар, гармонично вписанные в окружающий ландшафт. Культура и традиции Шри-Ланки вдохновили создание лоджа, что отражено в интерьерах. Бунгало напоминают сельские деревни и построены с использованием местных проверенных временем техник. Все столы и стулья изготовлены вручную из тика и мара-дерева местными деревенскими мастерами, чье ремесло передается из поколения в поколение.

Для своих гостей лодж предлагает персонализированные впечатления, которых не найти в других курортах и отелях Шри-Ланки: сафари на лодке по самому большому озеру, джип-сафари, велосипедные туры и наблюдение за птицами, горные походы и кулинарные мастер-классы, а также прогулки по джунглям с главой коренной общины веддов, который расскажет о лекарственных растениях, пещерных жилищах и выживании охотников в древних джунглях.