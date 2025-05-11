rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Путешествия

Топ 5 отелей на Шри-Ланке: от бунгало у океана до уединенных лоджий в самом сердце джунглей

Анастасия Крыщук

Топ 5 отелей на Шри-Ланке: от бунгало у океана до уединенных лоджий в самом сердце джунглей
Лучшие отели Шри-Ланки с роскошными бассейнами спрятаны среди джунглей и зеленых плантаций. Источник: Tekandalodge.com.

Шри-Ланка полна динамизма и разнообразия, которые привлекают путешественников со всего мира. Здесь множество красивых и уникальных достопримечательностей: необыкновенная природа, древние руины, очаровательные пляжи и национальные парки, где обитают слоны, леопарды и множество видов птиц. Это место также ассоциируется с вкусной едой с изобилием ярких специй, дополненной чашкой ароматного цейлонского чая, и гостеприимством местных жителей. Шри-Ланка продолжает набирать популярность среди путешественников, и вместе с этим спросом появляется всё больше отличных мест для проживания: от старинных домов до отелей в современном стиле.

Где лучше всего остановиться в Шри-Ланке?

Столица Шри-Ланки — космополитичный город Коломбо, где вы найдете модные галереи и кофейни, хорошие отели и отличный выбор магазинов. Если цель вашей поездки — идиллический пляжный отдых, отправляйтесь на южное побережье Шри-Ланки с оживленными кафе и красивыми пляжными отелями. Вы можете остановиться недалеко от города Галле и совершать короткие поездки на тук-туке вглубь страны, чтобы ближе познакомиться с культурой страны. Или продолжите путешествие в национальный парк Яла и остановитесь в его фантастических лоджах.

В Канди вы можете сочетать пляжный отдых с посещением святынь, таких как Храм Зуба Будды. Если вы готовы отвлечься от океанского побережья, в центре острова, в Культурном треугольнике, вас ждут древние памятники, такие как величественное плато Сигирия, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и древние исторические реликвии. Какое бы направление вы ни выбрали, вы найдете отличные отели, которые на время станут вашим домом в Шри-Ланке.

1. Kurulu Bay

Топ 5 отелей на Шри-Ланке: от бунгало у океана до уединенных лоджий в самом сердце джунглей
Лоджи в джунглях идеально подходят для уединенного отдыха. Источник: Kurulubay.com

С сингальского "курулу" переводится как "птица": это название идеально отражает атмосферу спокойствия и уединения от повседневной суеты. Среди лучших отелей Шри-Ланки этот — один из самых новых: он открылся в декабре 2022 года.

Отель занимает красивую джунглевую усадьбу на южном побережье с видом на озеро Коггала. В нем 14 садовых люксов и домиков на деревьях. Все коттеджи имеют уникальный дизайн — от современного до фольклорного с черепичными крышами — и оснащены большой двуспальной кроватью, ванной комнатой, мини-баром, зоной отдыха на открытом воздухе и банными принадлежностями. Двухспальный коттедж также имеет панорамные окна, мини-кухню и небольшой частный бассейн с шезлонгами. Садовые люксы выходят на пышный сад и расположены ближе к главному бассейну. Их удобства включают большие кровати, ванные комнаты, отдельные гостиные зоны и открытые зоны отдыха. Домики на деревьях — лучший выбор для уединенного отдыха, что делает Kurulu Bay одним из самых популярных отелей Шри-Ланки для молодоженов. Пребывание в этом ретрите включает отдых у двух бассейнов, спа-ритуалы, сочетающие западную науку и восточные техники (рекомендуем обязательно попробовать обертывания и цветочные ванны), занятия йогой и медитацией на рассвете или закате и, конечно, вкусную еду. Кухня предлагает простые, но элегантные блюда: от пиццы, приготовленной в дровяной печи, до карри из хвоста омара.

2. Trebartha East

Одно из последних приобретений гостиничной индустрии — это уютный бутик-отель на 4 спальни, открывшийся в начале 2023 года. Среди других известных отелей Шри-Ланки этот пользуется популярностью у ценителей архитектуры и любителей серфинга благодаря расположению недалеко от города Ахангама на юге острова.

Trebartha East расположен на действующей плантации корицы и предлагает панорамные виды на пышные джунгли, рисовые поля и океан вдалеке. Дизайн этого круглого здания создан известным архитектором Нарейном Перерой, и почти все оно построено из дерева. Интерьеры отдают дань мастерству местных ремесленников и художников: внутри гости найдут мебель местного производства, ротанг, тиковые настенные росписи и ковры ручной работы. Атмосфера больше напоминает частный дом семьи, чем отель. Рядом находится изогнутый 18-метровый бассейн, где можно загорать или отдыхать после дня на пляже. Каждая из 4 комнат отеля названа в честь деревьев, из которых построен отель: две комнаты с кроватями king-size называются Jak и Kumbuk, комната с двумя отдельными кроватями для двоих гостей — Teak, а двухуровневый люкс — Hora. Спальни имеют окна от пола до потолка, ванные комнаты с тропическим душем и зоны отдыха. Отель принимает гостей старше 12 лет, но семьи с маленькими детьми (до 12 месяцев) также приветствуются, и по запросу предоставляется детская кроватка. Отель можно арендовать целиком для большой группы без возрастных ограничений. Завтрак включен в стоимость. В отеле есть кухня с меню à la carte в течение дня, а напитки подаются у бассейна.

Хорошие отели Шри-Ланки также предлагают интересные дополнительные услуги. Например, гости Trebartha East могут отправиться на экскурсию по плантации корицы, заказать массаж, процедуры для лица или частные занятия йогой.

3. Halcyon Mawella

Топ 5 отелей на Шри-Ланке: от бунгало у океана до уединенных лоджий в самом сердце джунглей
Отели Шри-Ланки запомнятся своими вдохновляющими интерьерами. Источник: Halcyonmawella.com

Еще один рай для серферов находится недалеко от широкого пляжа Мавелла рядом с городом Тангалле. Местная действующая рыбацкая деревня окружена нетронутыми джунглями, которые вместе создают неподражаемую обстановку для нового бутик-отеля Halcyon Mawella.

Он включает четыре двухуровневых пляжных домика с интерьерами, вдохновленными Индонезией, Индией и Ламу. Внутри комнаты имеют частные гостиные зоны и ванные комнаты с душевыми кабинами. Предоставляются бесплатные туалетные принадлежности, полотенца и качественное постельное белье. Уютные кровати украшены одеялами ручной работы, яркие кресла предлагают удобные места для чтения, а изготовленная на заказ плитка на полу вдохновлена морским побережьем. Снаружи крыши домов покрыты илуком — травой, которая традиционно использовалась для кровли. Чтобы использовать как можно больше винтажных материалов, почти все уникальные окна, колонны и старинные двери были взяты из древних домов по всему острову. Поскольку джунгли здесь выходят прямо к океану, этот ретрит — один из лучших отелей Шри-Ланки для ленивого пляжного отдыха. На воде организуются различные приключения, такие как каякинг по лагуне, после чего можно подняться по изогнутой зеркальной лестнице в бар, взять фирменный коктейль Halcyon Spritz и устроиться у бассейна. В Halcyon Mawella также есть ресторан, меню которого использует лучшие местные ингредиенты, включая те, что выращены в собственном саду, и изобилие свежих морепродуктов. Еда дополняется выбором разливного пива, коктейлей и вин со всего мира. Каждое утро подается завтрак на выбор: континентальный, полный английский или азиатский.

На территории есть терраса для загара, сад и бесплатная частная парковка.

4. Tekanda Lodge

Роскошный Tekanda Lodge находится недалеко от оживленного города Ахангама на южном побережье Шри-Ланки, но, как и большинство лучших отелей, стремится создать тихую и уединенную атмосферу, необходимую для расслабляющего отдыха. Это возможно благодаря 10 акрам органических чайных и кокосовых плантаций вокруг него. Отель расположен высоко на вершине холма, но за несколько минут можно добраться до побережья Индийского океана. Это лодж с шестью спальнями и великолепным ландшафтным бассейном. Для создания отеля использовались дерево, ил и натуральный камень, чтобы он максимально гармонично вписывался в великолепное окружение. В лодже 4 спальни: каждая имеет ванную комнату, зону отдыха и частную веранду. Внутри комната оснащена кроватью king-size, кондиционером и Wi-Fi, а в стоимость входит сытный завтрак, неограниченное количество свежих кокосов и чай/кофе в течение дня. Рядом с домом есть еще две спальни-кабаны. Они предлагают больше уединения и пространства, но также имеют легкий доступ к бассейну и общим зонам.

Дни в Tekanda Lodge будут симфонией природы: начните с пробежки по пляжу или утреннего серфинга перед завтраком, затем искупайтесь в изумрудном бассейне или займитесь йогой на живописной террасе. Погрузитесь в жизнь местной деревни: посетите утренний рыбный рынок, примите участие в взвешивании чая на плантации, научитесь готовить дал у шеф-повара или отправьтесь на рыбалку на озеро Коггала. Персонал отеля поможет спланировать все эти мероприятия. Отличное завершение дня — ужин, поданный за общим столом на веранде для семейной атмосферы или на вашей частной веранде в уединенной обстановке. И не упустите возможность полюбоваться закатом на пляже во время отдыха в лучших отелях Шри-Ланки.

5. Gal Oya Lodge

Топ 5 отелей на Шри-Ланке: от бунгало у океана до уединенных лоджий в самом сердце джунглей
Вы можете остановиться на ночь прямо среди девственной природы. Источник: Galoyalodge.com

Одно из популярных направлений в Шри-Ланке — национальные парки. Парк Гал Оя не так известен, как Яла, и является наименее посещаемым, поэтому его природа остается нетронутой. Сафари на лодке, во время которого можно наблюдать за черепахами, крокодилами и слонами, станет niezapomnianym впечатлением. После приключений устройтесь на отдых в уединенном лодже. Это один из самых уникальных вариантов размещения среди отелей Шри-Ланки.

Gal Oya Lodge — это эко-коттедж, расположенный на 20 акрах джунглей с захватывающими видами. В отеле 9 просторных бунгало и вилл. В каждом есть кровати king-size, частная гостиная с панорамными окнами, открытая ванная комната и садовая веранда, где можно расслабиться посреди природы. На территории также есть бассейн, ресторан и бар, гармонично вписанные в окружающий ландшафт. Культура и традиции Шри-Ланки вдохновили создание лоджа, что отражено в интерьерах. Бунгало напоминают сельские деревни и построены с использованием местных проверенных временем техник. Все столы и стулья изготовлены вручную из тика и мара-дерева местными деревенскими мастерами, чье ремесло передается из поколения в поколение.

Для своих гостей лодж предлагает персонализированные впечатления, которых не найти в других курортах и отелях Шри-Ланки: сафари на лодке по самому большому озеру, джип-сафари, велосипедные туры и наблюдение за птицами, горные походы и кулинарные мастер-классы, а также прогулки по джунглям с главой коренной общины веддов, который расскажет о лекарственных растениях, пещерных жилищах и выживании охотников в древних джунглях.

ПутешествиеПутешествия