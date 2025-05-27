Топ-5 курортів Барбадосу з системою ''все включено'': з пляжами мрії, розкішними зручностями та щедрими пропозиціями для спокійного відпочинку

Мандрівники вирушають на один із найпопулярніших островів Карибського басейну, Барбадос, заради його приголомшливих пляжів із рожевим піском, прекрасних бірюзових заток, багатої культури та історії. Ці переваги доповнюються винятковою кухнею та приємною погодою протягом усього року, а чудові курорти Барбадосу з системою "все включено" створюють розкішний відпочинок. Барбадос може похвалитися найвищою концентрацією модних закладів на квадратний метр у Карибському басейні, тож мандрівники мають вражаючий вибір. Тут є готелі від відомих і улюблених мереж, таких як Colony Club і Hilton, але якщо ви хочете безтурботної відпустки, скористайтеся пропозиціями "все включено" у найкращих курортах Барбадосу.

Відпочивайте між активностями біля шикарних басейнів. Джерело: Image Sandals.com

Sandals Barbados

Курорти Sandals у Карибському басейні відомі шикарними пакетами "все включено" для романтичних втеч, і найексклюзивніший із них, розташований на Барбадосі, не порушує традицію. Він міцно закріпився як улюбленець серед шанувальників розкішного відпочинку на тлі білосніжних пісків пляжу Довер.

Пакет "все включено" цього курорту – один із найщедріших. Курорт має перевагу сусідства з партнерським закладом Sandals Royal Barbados, і гості мають доступ до обох закладів. По суті, вони отримують пакет "все включено" для двох курортів за ціною одного. У нього входить:

Вишукані страви в 21 ресторані, від сніданків до вечерь і перекусів без обмежень

Необмежена кількість преміальних спиртних напоїв

14 барів, включно з барами біля басейну, на даху та в кожному номері

Розваги та активності – важлива частина досвіду. Гості можуть:

Займатися сертифікованим дайвінгом PADI

Кататися на човнах зі скляним дном, щоб спостерігати за підводним світом

Користуватися спорядженням для дайвінгу, серфінгу та каяків

Окрім пляжних і водних пригод, є боулінг із 4 доріжками, тенісні та інші спортивні корти, сучасний фітнес-центр. Активні розваги можна замінити засмаганням і релаксом біля одного з 11 басейнів або в одній із шести гідромасажних ванн. Усе, включно з трансфером з аеропорту, чайовими, податками та Wi-Fi у номерах і загальних зонах, покриває пакет "все включено".

Sugar Bay Barbados

Цей приголомшливий пляжний курорт із системою "все включено" розташований у центральному історичному районі Гаррісон, об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на Барбадосі. Ця зона на південному узбережжі острова з мальовничою лагуною та спокійними водами ідеальна для купання. Курорт пропонує все для чудового відпочинку всією сім’єю: приголомшливі краєвиди, виняткові розваги, першокласні зручності, вишукані ресторани, оздоровчі спа-процедури та клуби для дітей і підлітків.

Просторі номери та люкси мають еклектичні інтер’єри, багато з них виходять на пляж і океан, додаючи сонячного настрою. Усі 138 номерів мають просторі балкони або мебльовані патіо.

Sugar Bay із сучасною та екзотичною атмосферою ідеальний для пар, сімей і мандрівників, які шукають невимушений відпочинок у шикарних курортах Барбадосу. На території є чотири ресторани та п’ять барів, що пропонують смакову феєрію: від свіжих суші та карибської кухні до майстерно приготованих стейків і коктейлів біля басейну. Гості можуть:

Тренуватися в сучасному фітнес-центрі

Грати в більярд або настільний футбол у ігровій кімнаті

Освіжитися в басейнах або вирушити на пляж для засмагання, купання, снорклінгу, каякінгу чи бодібордингу

Спорядження для водних видів спорту можна орендувати на пляжі. За межами курорту є чудові магазини, жваві ресторани, нічне життя та популярні пам’ятки.

Номери та люкси курорту мають сучасний дизайн і зручності. Джерело: Image Sugarcaneclub.com

Sugar Cane Club Hotel and Spa

Курорти Барбадосу лише для дорослих із системою "все включено" – чудові місця для спокійного відпочинку. Sugar Cane Club на західному узбережжі острова – один із них, що пропонує затишний оазис із розміреною атмосферою.

Курорт пропонує пакети "все включено" або лише розміщення. У готелі лише 40 одно- та двокімнатних люксів із краєвидами на океан або пишні сади. Усі мають:

Ліжка king-size або два односпальні

Кухонні з усім необхідним

Ванні кімнати

Балкони чи патіо

Нейтральні інтер’єри доповнені дерев’яними та плетеними меблями, яскравими акцентами, що створюють домашню атмосферу. На території:

Два ресторани

Два відкриті басейни з баром, терасою та шезлонгами

Преміум-спа з відкритими зонами релаксу за доступною ціною

Розважальна програма включає денні та вечірні заходи, тематичні вечері у форматі буфету, кулінарні майстер-класи та дегустації рому. Гості можуть грати в сквош, відвідувати художню галерею біля тренажерного залу, орендувати велосипеди для дослідження стежок або замовити приватний тур островом.

Курорт має більш спокійну атмосферу, ніж типові курорти Барбадосу, і приймає гостей віком від 14 років, що робить його популярним серед тих, хто уникає гучних вечірок.

Bougainvillea Barbados

Барбадос пропонує не лише найрозкішніші курорти з системою "все включено", а й доступніші, але якісні варіанти. Наприклад, Bougainvillea Resort, партнерський готель Sugar Bay Barbados, пропонує чарівні умови для сімейного чи романтичного відпочинку. Розташований уздовж прекрасних пляжів Кончата-Пойнт і Максвелл, він оточений барвистими садами та недалеко від району Сент-Лоуренс-Геп із ресторанами, магазинами та нічним життям.

У готелі – 100 просторих номерів і люксів в острівному стилі з:

Вишуканими ванними з косметикою ванною

Міні- або повноцінними кухнями

Мебльованими патіо чи балконами

Розкішною білизною, халатами та безкоштовним Wi-Fi

Пари можуть забронювати люкс для медового місяця, а сім’ї – просторий двокімнатний люкс із краєвидом на пляж.

Це чудовий вибір для мандрівників, які шукають спокійного відпочинку в тропічному оточенні. Курорт радує:

Трьома запрошувальними басейнами

Спа з меню релаксаційних процедур

Сучасним фітнес-центром

Пляжними активностями та водними видами спорту

На пляжі Максвелл є шезлонги, бодіборди, безкоштовні каяки та спорядження для снорклінгу. Пляж захищений двома хвилерізами, тож хвилі здебільшого спокійні. У разі несприятливих умов можна перейти до басейну та освіжитися коктейлем у барі біля басейну. Для дітей є дитячий клуб і майданчик із гойдалками та батутом.

На території – два ресторани. Пакет "все включено" включає сніданки у форматі буфету, обіди та вечері з кількома стравами, а також безалкогольні та алкогольні напої.

Насолоджуйтесь фірмовими спа-процедурами. Джерело: Image All-inclusive.marriott.com

The House by Elegant Hotels

Романтики, які шукають дивовижного притулку, оцінять один із найвишуканіших курортів Барбадосу лише для дорослих від Marriott на західному узбережжі. Це витончений оазис для ідилічного релаксу, де розкіш відчувається в усьому:

Загальні зони оформлені шикарною білою шкіряною оббивкою

Щоденні сніданки з шампанським

Безкоштовні масажі для зняття втоми після перельоту

Післяобідній чай, вечірні канапе та коктейлі

Особистий дворецький, який подбає про всі ваші бажання

Курорт пропонує чудове розташування на пляжі, персоналізований сервіс, смачну кухню, розкішні зручності та вишуканий спа. У готелі – 34 номери та люкси із шикарним оздобленням: ванні кімнати з гранітними поверхнями, меблі з червоного дерева, розкішна білизна. Деякі люкси мають власні невеликі басейни.

Перебування в топових курортах Барбадосу, таких як The House, включає пакет захопливих активностей:

Майстер-клас від шеф-кухаря

Уроки флористики від місцевого нагородженого флориста

Ексклюзивні зустрічі з місцевими митцями

Автентичний досвід Баджану на Oistins Fish Fry із культурою, музикою та їжею

Для водних розваг доступні каяки, водні лижі, спорядження для снорклінгу та серфінгу. Також пропонується безкоштовна поїздка на водному таксі.