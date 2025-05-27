Топ-5 курортов Барбадоса с системой ''все включено'': с пляжами мечты, роскошными удобствами и щедрыми предложениями для спокойного отдыха

Путешественники отправляются на один из самых популярных островов Карибского бассейна, Барбадос, ради его потрясающих пляжей с розовым песком, прекрасных бирюзовых заливов, богатой культуры и истории. Эти преимущества дополняются исключительной кухней и приятной погодой в течение всего года, а отличные курорты Барбадоса с системой "все включено" создают роскошный отдых. Барбадос может похвастаться высокой концентрацией модных заведений на квадратный метр в Карибском бассейне, так что путешественники имеют впечатляющий выбор. Здесь есть отели от известных и любимых сетей, таких как Colony Club и Hilton, но если вы хотите беззаботного отпуска, воспользуйтесь предложениями "все включено" в лучших курортах Барбадоса.

Отдыхайте между активностями у шикарных бассейнов. Источник: Image Sandals.com

Sandals Barbados

Курорты Sandals в Карибском бассейне известны шикарными пакетами "все включено" для романтических побегов, и самый эксклюзивный из них, расположенный на Барбадосе, не нарушает традицию. Он крепко закрепился как любимец среди поклонников роскошного отдыха на фоне белоснежных песков пляжа Доверие.

Пакет "все включено" этого курорта – один из самых щедрых. Курорт имеет преимущество соседства с партнерским заведением Sandals Royal Barbados, и гости имеют доступ к обоим заведениям. По сути они получают пакет "все включено" для двух курортов по цене одного. В него входит:

Изысканные блюда в 21 ресторане, от завтраков до ужинов и перекусов без ограничений

Неограниченное количество премиальных спиртных напитков

14 баров, включая бар у бассейна, на крыше и в каждом номере

Развлечения и активности – немаловажная часть опыта. Гости могут:

Заниматься сертифицированным дайвингом PADI

Кататься на лодках со стеклянным дном, чтобы наблюдать за подводным миром

Пользоваться снаряжением для дайвинга, серфинга и каяков

Помимо пляжных и водных приключений, есть боулинг с 4 дорожками, теннисные и другие спортивные корты, современный фитнес-центр. Активные развлечения можно заменить загоранием и релаксом около одного из 11 бассейнов или в одной из шести гидромассажных ванн. Все, включая трансфер из аэропорта, чаевые, налоги и Wi-Fi в номерах и общих зонах, покрывает пакет "все включено".

Sugar Bay Barbados

Этот потрясающий пляжный курорт с системой "все включено" расположен в центральном историческом районе Гаррисон, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО на Барбадосе. Эта зона на южном побережье острова с живописными лагунами и спокойными водами идеальна для купания. Курорт предлагает все для прекрасного отдыха всей семьей: потрясающие виды, исключительные развлечения, первоклассные удобства, изысканные рестораны, спа-процедуры и клубы для детей и подростков.

Просторные номера и люксы имеют эклектичные интерьеры, многие выходят на пляж и океан, придавая солнечному настроению. Во всех 138 номерах есть просторные балконы или меблированные патио.

Sugar Bay с современной и экзотической атмосферой, идеален для пар, семей и путешественников, которые ищут непринужденный отдых в шикарных курортах Барбадоса. На территории есть четыре ресторана и пять баров, предлагающих вкусовую феерию: от свежих суши и карибской кухни до мастерски приготовленных стейков и коктейлей у бассейна. Гости могут:

Тренироваться в современном фитнес-центре

Играть в бильярд или настольный футбол в игровой комнате

Освежиться в бассейнах или отправиться на пляж для загорания, купания, снорклинга, каякинга или бодибординга

Снаряжение для водных видов спорта можно арендовать на пляже. За пределами курорта есть прекрасные магазины, резвые рестораны, ночная жизнь и популярные достопримечательности.

Номера и люксы курорта имеют современный дизайн и удобства. Источник: Image Sugarcaneclub.com

Sugar Cane Club Hotel and Spa

Курорты Барбадоса только для взрослых с системой "все включено" – отличные места для спокойного отдыха. Sugar Cane Club на западном побережье острова – один из них, предлагающий уютный оазис с размеренной атмосферой.

Курорт предлагает пакеты "все включено" или только размещение. В отеле всего 40 одно- и двухкомнатных люксов с пейзажами на океан или пышные сады. Все имеют:

Кровати king-size или две односпальные

Кухонные со всем необходимым

Ванные комнаты

Балконы или патио

Нейтральные интерьеры дополнены деревянной и плетеной мебелью, яркими акцентами, создающими домашнюю атмосферу. На территории:

Два ресторана

Два открытых бассейна с баром, террасой и шезлонгами.

Премиум-спа с открытыми зонами релакса по доступной цене

Развлекательная программа включает в себя дневные и вечерние мероприятия, тематические ужины в формате буфета, кулинарные мастер-классы и дегустации рома. Гости могут играть в сквош, посещать художественную галерею у тренажерного зала, арендовать велосипеды для исследования троп или заказать частный тур по острову.

Курорт имеет более спокойную атмосферу, чем типичные курорты Барбадоса, и принимает гостей от 14 лет, что делает его популярным среди тех, кто избегает громких вечеринок.

Bougainvillea Barbados

Барбадос предлагает не только самые роскошные курорты с системой "все включено", но и более доступные, но качественные варианты. Например, Bougainvillea Resort, партнерский отель Sugar Bay Barbados, предлагает волшебные условия для семейного или романтического отдыха. Расположенный вдоль прекрасных пляжей Кончата-Пойнт и Максвелл, он окружен красочными садами и недалеко от района Сент-Лоуренс-Геп с ресторанами, магазинами и ночной жизнью.

В отеле – 100 просторных номеров и люксов в островном стиле:

Изысканные ванные с ванной косметикой.

Мини- или полноценными кухнями

Меблированными патио или балконами

Роскошным бельем, халатами и бесплатным Wi-Fi.

Пара может забронировать люкс для медового месяца, а семьи – просторный двухкомнатный люкс с видом на пляж.

Это отличный выбор для путешественников, которые ищут спокойного отдыха в тропическом окружении. Курорт радует:

Тремя пригласительными бассейнами

Спа с меню релаксационных процедур

Современным фитнес-центром

Пляжные активности и водные виды спорта

На пляже Максвелл есть шезлонги, бодиборды, бесплатные каяки и снаряжение для снорклинга. Пляж защищен двумя волнорезами, поэтому волны в большинстве своем спокойны. При неблагоприятных условиях можно перейти к бассейну и освежиться коктейлем в баре у бассейна. Для детей есть детский клуб и площадка с качелями и батутом.

На территории – два ресторана. Пакет "все включено" включает в себя завтраки в формате буфета, обеды и ужины с несколькими блюдами, а также безалкогольные и алкогольные напитки.

Наслаждайтесь фирменными спа-процедурами. Источник: Image All-inclusive.marriott.com

The House by Elegant Hotels

Романтики, которые ищут удивительное убежище, оценят один из самых изысканных курортов Барбадоса только для взрослых от Marriott на западном побережье. Это утонченный оазис для идиллического релакса, где роскошь чувствуется во всем:

Общие зоны оформлены шикарной белой кожаной обивкой.

Ежедневные завтраки с шампанским

Бесплатные массажи для снятия усталости после перелета

Послеобеденный чай, вечерние канапе и коктейли.

Личный дворецкий, который позаботится обо всех ваших желаниях

Курорт предлагает отличное расположение на пляже, персонализированный сервис, вкусную кухню, роскошные удобства и изысканный спа. В отеле – 34 номера и люксы с шикарной отделкой: ванные комнаты с гранитными поверхностями, мебель из красного дерева, роскошное белье. Некоторые люксы имеют собственные небольшие бассейны.

Пребывание в топовых курортах Барбадоса, таких как The House, включает пакет увлекательных активностей:

Мастер-класс от шеф-повара

Уроки флористики от местного награжденного флориста

Эксклюзивные встречи с местными художниками

Аутентичный опыт Баджана на Oistins Fish Fry с культурой, музыкой и едой

Для водных развлечений доступны каяки, водные лыжи, снаряжение для снорклинга и серфинга. Также предлагается бесплатная поездка на водном такси.