Топ-10 наймоторошніших готелів у світі: від місця, що надихнуло Стівена Кінга, і трагічних історій кохання до потойбічних привидів знаменитостей

Що може об’єднувати покинутий готель 1920-х років на краю скелі в Колумбії та бутік-готель у Лос-Анджелесі, улюблений багатьма знаменитостями? Їх, разом із низкою інших готелів, поєднують містичні історії про привидів і свідчення очевидців, які спостерігали там паранормальні явища. Усі найвідоміші моторошні готелі світу мають у своєму минулому таємничі події, відгомони яких досі викликають мурашки від страху.

Хоча більшість готельних привидів вважаються досить дружелюбними або нейтральними, привиди деяких готелів, здається, лякають гостей до чортиків і змушують навіть найзапекліших скептиків сумніватися. Якщо ви фанат надприродного або хочете перевірити свою сміливість, ознайомтеся з цим топ-10 наймоторошніших готелів у світі.

1. The Stanley Hotel, Естес-Парк, Колорадо

Це місце, мабуть, найвідоміше серед містичних готелів у світі. Джерело: Image stanleyhotel.com

Серед всесвітньо відомих своєю моторошною репутацією, The Stanley Hotel, розташований у Скелястих горах, мабуть, є найвідомішим. Він також популярний тим, що саме це місце надихнуло Стівена Кінга на написання роману "Сяйво".

У 1911 році в номері 217 стався витік газу, і коли покоївка Елізабет Вілсон увійшла туди із запаленою свічкою, вибух практично зруйнував усе західне крило. Попри це, Елізабет вижила, але легенда стверджує, що її душа того дня вирішила залишитися в готелі, за яким вона так старанно доглядала.

Але привид Елізабет – лише один із кількох. Насамперед це духи перших власників готелю, Флори та Фрілана Оскара Стенлі. Очевидці розповідали, що можна почути, як Флора грає на старовинному піаніно Steinway у музичній кімнаті, а Фрілан любить спостерігати за грою в більярд. У номері ж ви можете виявити, що ваші речі несподівано розпаковані – про це подбала Елізабет.

2. Hotel Chelsea, Нью-Йорк

У цьому історичному готелі зупинялися відомі письменники, поети та богема. Деякі з них вирішили залишитися тут навіть після смерті, що робить його одним із наймоторошніших готелів у світі.

У червні 1952 року валлійський поет Ділан Томас зупинився тут вперше, а через рік, під час другого візиту, впав у кому і незабаром помер у сусідній лікарні. Згодом гості стверджували, що бачили його привид у вигляді відокремленої голови в номері 206.

Жахливий злочин стався в готелі в жовтні 1978 року в номері 100: молоду жінку, Ненсі Спанген, було зарізано, і поліція звинуватила в цьому її бойфренда, колишнього басиста Sex Pistols Сіда Вішеса. Вішес помер наступного лютого, і, за словами очевидців, його привид відтоді блукає коридорами готелю та ліфтом. Іншим місцевою потойбічною "гостею" є привид Мері, чий чоловік загинув на "Титаніку", яка сидить перед дзеркалом.

3. The Langham, Лондон

Багато хто ставить цей видатний готель, заснований у 1865 році, на перше місце в списку наймоторошніших готелів у світі. Більшість нез’ясовних явищ тут пов’язані з номером 333, але досить часто сміливці наважуються зупинитися саме в цьому номері, щоб поділитися своїм досвідом зустрічі з привидами.

Наприклад, деякі розповідали про привид лікаря вікторіанської епохи, який нібито вбив свою дружину під час медового місяця, а потім покінчив із собою. Інші стверджували, що бачили привид німецького принца, який вистрибнув із четвертого поверху, все ще одягнений у свою військову куртку. Інші місцеві духи належать безногому дворецькому, імператору Наполеону III та лакею в напудреній перуці.

4. Russell Hotel, Сідней

Цей таємничий готель розташований в одному з найлегендарніших історичних районів Сіднея, відомому як The Rocks. Він також славиться як один із найкращих моторошних готелів у світі.

Найвідоміший його привид належить моряку колоніальної епохи. Гості стверджували, що бачили привид, який блукає коридорами. Він також любить ховатися в деяких номерах і особливо часто з’являвся в номері 8. Він віддає перевагу жінкам і частіше показується саме їм. Існують версії, що на місці готелю в 19 столітті був госпіталь для моряків, карантинний центр для бубонної чуми і навіть бордель. Цей моряк-привид був убитий у номері 8 працівницею борделю, тому він особливо переслідує цей номер, з’являючись, коли жінки перебувають у ньому самі.

5. Dragsholm Castle, Хорве, Данія

Серед готелів, які найімовірніше можуть бути населеними привидами, цей вирізняється однією з найдавніших містичних історій.

У 1500-х роках територію, де нині стоїть замок Драгсхольм, контролювали норвежці. Вони захопили Джеймса Хепберн, графа Ботвелла, і ув’язнили його в замку Драгсхольм. Ізоляція призвела до того, що граф збожеволів і врешті помер, прив’язаний до стовпа і залишений напризволяще. Досі його дух не може покинути територію замку.

Очевидці розповідають, що бачили його вночі, як він їде верхи по території маєтку, у супроводі Білої Леді. Вважається, що цей привид належить молодій дівчині, Селіні Бовлес, яку її батько ув’язнив у замку через те, що вона завагітніла до шлюбу. Кажуть, що в 1930-х роках робітники виявили в стінах замку скелет у білій сукні, який, як вважають, належав Селіні.

6. Nottingham Road Hotel, Квазулу-Натал, ПАР

Деякі готелі приховують таємничі історії за своїми ідеальними фасадами. Джерело: Image Nottieshotel.co.za

Багато популярних моторошних готелів у світі так чи інакше пов’язані з трагічними історіями кохання, які стали причиною паранормальних явищ у них.

Одна з них розповідає про дівчину Шарлотту, яка на рубежі століть часто відвідувала стіни Nottingham Road Hotel. За різними версіями, дівчина була покоївкою, гостею або навіть секс-працівницею. У будь-якому разі, вона закохалася в британського солдата, який зупинявся тут проїздом. Це кохання не мало щасливого кінця: за однією версією, солдат загинув у бою, а за іншою – не відповів на почуття Шарлотти. У результаті дівчина кинулася з балкона номера 10. Тепер її дух усе ще проводить час у готелі, переставляючи квіти та дзеркала і складаючи одяг гостей.

Існує також версія, що дівчину скинули з балкона. Ви можете спробувати зустрітися з міс Нотті, як називають цього привида, самостійно та запитати про її історію кохання.

7. The Bell Hotel, Норфолк, Великобританія

Цей скромний готель був побудований ще в 15 столітті, і тепер багато дослідників паранормального та ентузіастів називають його одним із наймоторошніших готелів у світі. Він складається з 46 спалень, головна з яких населена привидом ченця в Україні.

На першому поверсі гості неодноразово бачили привид Елізабет Редкліфф, колишньої господині, яку вбив її коханець у готелі. Найчастіше її бачили в номері 10. Інші нез’ясовні явища, помічені тут, включають відчуття спостереження, звуки кроків поблизу та несподіваний аромат парфумів.

Випийте напій у таверні та послухайте численні таємничі історії, пов’язані з готелем, якими можуть поділитися місцеві. Це справжня мрія для мисливців за привидами.

8. Hollywood Roosevelt Hotel, Лос-Анджелес

Цей розкішний готель у Місті Ангелів настільки улюблений деякими його гостями, що вони відмовляються покидати його навіть у потойбіччі.

Hollywood Roosevelt – один із найвідоміших моторошних готелів у світі, зокрема тому, що багато його привидів – це самі знаменитості. Наприклад, Мерілін Монро часто зупинялася тут на тривалий час. Найбільше вона любила "Люкс 1200" із його дзеркалом у повний зріст. Гості готелю тепер можуть вдивлятися в це дзеркало, щоб спробувати побачити світову суперзірку, чиє відображення з’являється в ньому знову і знову.

Інші відомі особи, такі як Еррол Флінн, Керол Ломбард і Монтгомері Кліфт, зробили Hollywood Roosevelt своєю вічною резиденцією. Вони нагадують живим про свою присутність, стукаючи у двері або розважаючись із телефоном. Місцевих привидів також можна побачити, як вони танцюють у бальному залі Blossom, біля басейну, у коридорах або в номері Кліфта 928.

9. Hotel del Salto, Сан-Антоніо-дель-Текендама, Колумбія

Це місце більше нагадує музей, ніж готель, і колись було улюбленим розкішним притулком колумбійської еліти. Готель балансує на краю скелі та пропонує безперешкодний вид на прекрасні водоспади Текендама, висота яких перевищує 400 футів. Його покинули в 1990-х роках, і незабаром він здобув іншу репутацію – одного з наймоторошніших готелів у світі.

Причина цього полягала не лише в імпозантному та таємничому вигляді будівлі, а й у численних історіях про самогубства. Величезна кількість людей у різний час покінчила життя самогубством, стрибаючи з цих скель. Найвідоміші з цих випадків стосуються корінного народу муїска. Намагаючись уникнути конкістадорів, люди кидалися у водоспад, вірячи, що він перетворить їхні душі на вільних орлів і таким чином допоможе уникнути життя в рабстві. За розповідями, гості готелю чули безтілесні голоси, які розмовляли мовою чибча.

10. Ross Castle, Кілларні, Ірландія

Старовинний замок неможливо уявити без темних легенд. Джерело: Image Ross-castle.com

Цей замок 16 століття відомий завжди присутнім привидом молодої дівчини на ім’я Сабіна, дочки англійського лорда, відомого як Чорний Барон, і трагічною історією її кохання, яка перетворила замок на один із наймоторошніших готелів у світі.

Вона закохалася в юнака на ім’я Орвін, який був сином ворога її батька. Зрозумівши, що батьки не схвалять їхній зв’язок, нещасні закохані вирішили втекти через сусіднє озеро. Але буря перекинула їхній човен, і Орвін загинув. Божевільна від горя після втрати коханого, Сабіна замкнулася в стінах замку Росс і відмовилася від їжі та води. Незабаром дівчина померла, і тепер її дух блукає замком разом із привидом її батька, спустошеного смертю дочки.

Замок став готелем типу "ліжко та сніданок", і його гості повідомляють про дивні гуркоти вночі та розповідають про свої зустрічі з Сабіною та Чорним Бароном, які пересуваються територією та з’являються на фотографіях.