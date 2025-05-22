Топ-10 п'ятизіркових готелів Сінгапуру: найкращі притулки, де розкіш набуває нового значення

Найрозкішнішу відпустку, яку можна купити за гроші, пропонують найкращі п’ятизіркові готелі Сінгапуру. Це місто вважається одним із найбагатших у світі, і зручності для мандрівників тут настільки ж ексклюзивні. Дехто може вважати це надмірним, але кого це хвилює, якщо ви можете собі це дозволити? Насолоджуйтесь приватними басейнами, джакузі в номерах, унікальними спа-центрами та іншими шикарними зручностями у топових п’ятизіркових готелях Сінгапуру (і не тільки).

1. Pan Pacific Orchard

Найкращі готелі Сінгапуру вражають своєю архітектурою. Джерело: Image Panpacific.com

Розкішний міський оазис із видом на головний торговий район міста, який привертає увагу своєю інноваційною архітектурою. Він втілює унікальну концепцію Сінгапуру як міста-саду, створеного навколо чотирьох природних просторів: Хмари, Ліс, Сад і Пляж. Цей готель підтримує дивовижний баланс між ультрасучасністю, елегантністю та екологічністю. 14 000 квадратних метрів водних об’єктів і зелені об’єднані відкритим лобі та оснащені енергозберігаючими функціями.

Номери в одному з найкращих готелів Сінгапуру відповідають його п’ятизірковому статусу, пропонуючи захоплюючі краєвиди на місто та пишну зелень. Гості можуть відпочити від міської метушні в елегантно умебльованих номерах із розкішними зручностями, такими як бавовняна постіль із щільністю 400 ниток і висококласні туалетні приналежності. Учасники програми лояльності Pan Pacific Discovery, а також гості люксів і клубних номерів отримують додаткові привілеї, як-от вибір подушок і медитації в номері. Готель має спа-центр, ресторан із вишуканою кухнею, клубний лаундж із закусками та напоями, а також гламурний бар із розкішними краєвидами.

Готель розташований у центрі знаменитого району Орчард-роуд із безліччю магазинів і розваг світового класу, а також чудовим доступом до всіх основних міських пам’яток.

2. Capella Singapore

Сінгапур – місто, де готелі мають повне право присвоювати собі не 5, а цілих 6 зірок. Один із таких оазисів розташований на 30 акрах пишної зелені на острові Сентоса. Його відреставровані колоніальні будівлі гармоніюють із тропічним лісом на задньому плані. Проживання надається в 112 номерах і люксах, звідки можна милуватися чудовим морським пейзажем прямо з королівського ліжка або відпочивати на шезлонгу на просторому балконі. Гості також можуть орендувати віллу з 1 або 2 спальнями, окремою вітальнею, терасою та невеликим басейном, або для найкращого виду – номер із розкішним джакузі на даху. Готель пропонує вигідні пропозиції, наприклад, при бронюванні певних номерів і вілл на 2 ночі третя ніч буде безкоштовною, щоб у вас було більше часу насолоджуватися пишними джунглями Убуду та незайманим ландшафтом острова Самуї.

Крім того, насолоджуйтесь каскадними басейнами курорту та процедурами в Auriga Spa, першому спа-центрі Сінгапуру, удостоєному п’ятизіркового статусу від Forbes Travel Guide. Скуштуйте вишукане меню в ресторанах Cassia і Fiamma, де представлені як традиційні страви, так і несподівані делікатеси. Коктейлі та неймовірні заходи сонця в Bob’s Bar – ідеальний спосіб завершити день.

3. JW Marriott Hotel Singapore South Beach

У самому серці культурного району Сінгапуру розташований сучасний готель для мандрівників, які не хочуть йти на компроміси щодо розкоші. Стильний і навіть химерний дизайн тут на першому плані: від психоделічної інтерактивної відеостіни при вході до підвісного мосту, що з’єднує готель із виставковими та конгрес-центрами, і унікальних зручностей у номерах. Кожен номер має високі стелі, мінібари, ванні кімнати з дизайнерськими глибокими ваннами, окремими тропічними душами та унікальним декором столу, включно з гібридною системою з USB-роз’ємами та LED-нічниками.

Готель має 2 басейни з терасами, що пропонують захоплюючі краєвиди Сінгапуру, фітнес-центр і денний спа-центр – ідеальне місце для відпочинку після шопінгу в торговій аркаді готелю. Вишукані страви та напої на будь-який смак доступні в ресторанах і барах готелю, від сучасної японської кухні з корейським акцентом до фірмового міжнародного шведського столу та кантонського ресторану в NCO Club.

П’ятизіркові готелі Сінгапуру славляться чудовими локаціями для подій і святкувань. Наприклад, у Grand Ballroom ви знайдете стелі заввишки 10 метрів, унікальну інсталяцію "Ліс світла" та LED-стіну розміром 10 на 15 метрів. Ще одна цікава зона – відкрита "Небесні сади" з видом на місто.

4. Shangri-La Hotel, Singapore

Shangri-La, Singapore, оточений 15 акрами тропічних садів, ідеально балансує між спокійним блаженством у затишному номері та жвавим торговим районом Орчард, що за 7 хвилин ходьби.

Серед відомих п’ятизіркових готелів Сінгапуру цей пропонує чи не найбільшу різноманітність у розміщенні та ресторанах. У готелі 792 розкішні номери та люкси в трьох окремих крилах. Tower Wing із дзен-натхненними інтер’єрами вміщує клубні номери та сімейні зручності. Garden Wing має 158 номерів і люксів із балконами для тихого спокою та великий басейн, а кожен із трьох прем’єр-люксів оснащений джакузі на відкритому повітрі, шезлонгами на терасі та зоною для барбекю. Valley Wing – це престижний притулок для глав держав, бізнес-магнатів і найвибагливіших мандрівників.

У готелі працює 8 ресторанів і барів із колекцією міжнародної кухні – від італійської, європейської до китайської та японської – в елегантній і вишуканій обстановці. Щоб залишатися у формі після гастрономічних насолод, відвідайте The Health Club із сучасним тренажерним залом, трьома тенісними кортами та відкритим басейном. Відновіть сили за допомогою цілеспрямованих процедур із азійським впливом у Chi, The Spa.

5. The Ritz-Carlton, Millenia Singapore

Бездоганні інтер’єри гармоніюють із чудовими видами на місто. Джерело: Image Ritzcarlton.com

У самому серці затоки Марина розташований один із найрозкішніших п’ятизіркових готелів Сінгапуру, який може похвалитися колекцією сучасного мистецтва та відзначеним нагородами гостинністю.

На 32-му поверсі готелю розташований Club Lounge, де щодня проводяться кулінарні презентації. Список ресторанів включає традиційну сінгапурську кухню в Colony, літній павільйон із кантонською кухнею, відзначеною зіркою Мішлен, і один із 50 найкращих барів Азії – Republic. Просторі номери та люкси пропонують краєвиди на затоку Марина або річку Калланг. У кожному є розкішні пухові ліжка, мармурові ванні кімнати, гардеробні та інші сучасні зручності.

Millenia Singapore є домом для одного з перших спа-центрів La Mer в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Його меню включає широкий перелік масажних технік, процедури для обличчя La Mer, процедури для тіла ESPA та унікальні послуги, як-от масажі з живим супроводом віолончеліста. Інші зручності включають фітнес-центр і відкритий басейн.

Готель також має одну з найбільших колекцій сучасного мистецтва в Південно-Східній Азії, включно з роботами Енді Воргола, Девіда Гокні, Френка Стелли, Чжу Вея та інших. Їх можна оглянути під час унікального туру мистецтвом із доповненою реальністю.

6. Raffles Hotel Singapore

Один із найвідоміших п’ятизіркових готелів Сінгапуру розташований у відреставрованій колоніальній будівлі, забезпечуючи гостям спокійний притулок у центрі міста. Для розміщення Raffles підготував романтичні студії з видом на сад і шикарні президентські люкси з підлогою з тикового дерева, оригінальними високими стелями, пам’ятними речами, антикваріатом і колоніальними інтер’єрами. Вони мають гардеробні, окремі їдальні та балкони, а також включають послуги дворецького.

Готель розташований у центрі жвавого району, але сам по собі є захоплюючим торговим напрямком завдяки Raffles Arcade. Крім того, у готелі є музей, театр у вікторіанському стилі та відкритий басейн із баром, оточений пишними тропічними садами. Гості також можуть відвідати фітнес-клуб і розслабитися в спа-центрі.

Серед усіх топових п’ятизіркових готелів Сінгапуру цей має величезний вибір ресторанів – їх 14, із різноманітною кухнею від західної та французької до азійської та ф’южн. Не пропустіть місцеві заклади, такі як Empire Café у стилі 1920-х або Long Bar, де можна спробувати легендарний коктейль Singapore Sling.

7. The St. Regis Singapore

Цей розкішний притулок у центрі міста розташований на перетині Ботанічного саду, дипломатичного району та магазинів Орчард-роуд. Як і більшість п’ятизіркових готелів Сінгапуру, він нагадує блискучу елегантну пам’ятку вишуканої атмосфери, багато в чому завдяки одній із найкращих приватних колекцій мистецтва в Азії.

Оздоблення номерів відповідає загальному духу розкоші та шику. У готелі 299 номерів і люксів, прикрашених оригінальними творами мистецтва та дизайнерськими деталями. Вони оформлені в європейському стилі з французькими мармуровими ванними кімнатами, окремими глибокими ваннами, тропічними душами та преміальними туалетними приналежностями.

Готель розташований поруч із бутиками та вінтажними магазинами Орчард-роуд, музеями та ботанічними садами, які рекомендують усі путівники Сінгапуру. Після насиченого дня шопінгу та дослідження міста освіжіться в блискучому басейні, насолодіться прохолодним напоєм на терасі та побалуйте себе в ексклюзивному спа-центрі. Віддайте належне п’яти ресторанам готелю: французька кухня в Astor Grill, кантонські страви в Yan Ting, японське меню, відзначене зіркою Мішлен, у Shinji тощо.

8. W Singapore – Sentosa Cove

Яскравий приклад найгарніших і найрозкішніших п’ятизіркових готелів Сінгапуру, W Singapore розташований на тропічному острові та пропонує приголомшливі краєвиди на мальовничі околиці та марину. Цей оазис сучасної розкоші орієнтований на ділових мандрівників і вишуканих туристів.

Готель має 240 номерів і люксів із приватними ванними кімнатами, тропічними душами, ексклюзивними туалетними приналежностями та постільною білизною. Гості люксів можуть освіжитися в приватному міні-басейні та насолоджуватися панорамними краєвидами через вікна від підлоги до стелі.

Відкритий басейн WET® площею 1338 квадратних метрів є центром життя вдень і вночі. Він працює цілодобово та має Wet Bar із закусками та коктейлями, а також безкоштовні приватні кабани поруч. Спа-центр AWAY Spa приймає відвідувачів старше 18 років і пропонує релаксацію в сауні, парній, джакузі або кілька процедур для тіла.

Смачна їжа та величезний вибір – одні з приємних особливостей усіх найкращих п’ятизіркових готелів Сінгапуру, і W Singapore – Sentosa Cove не є винятком. Відвідайте ресторан Skirt для стейка на грилі, побалуйте себе шведським столом у The Kitchen Table або насолоджуйтеся плавними ритмами та винахідливими коктейлями в гламурному WOOBAR Lounge.

9. Andaz Singapore – A Concept by Hyatt

Ще один представник топ-10 п’ятизіркових готелів Сінгапуру орієнтований на вільних духом і досвідчених мандрівників. Andaz Singapore – це дочірній готель мережі Hyatt, покликаний розвіяти міф про те, що розкішні готелі старомодні та застарілі. Цей п’ятизірковий притулок, розташований між жвавими районами Бугіс і Кампунг-Глам, із легкістю справляється з цим завданням.

347 номерів, включно з 27 люксами, спроектовані архітектором Андре Фу та відображають місцеву культуру й дух. Номери оформлені в теплих гірчичних і червоно-коричневих тонах, а вікна від підлоги до стелі пропонують чудову панораму міста. У номерах є індивідуальні спліт-системи, безкоштовні мінібари з напоями та закусками, а люкси доповнені просторими ванними кімнатами із глибокими ваннами.

Гості готелю мають доступ до безкоштовних напоїв протягом дня в Andaz Lounge Hour і ресторанах Sunroom, а якщо ви хочете поєднати вишукані коктейлі з панорамними краєвидами, завітайте до бар на даху Mr. Stork. Шість ресторанів задовольнять будь-які смаки – від преміальних стейків до місцевих делікатесів на відкритому повітрі.

10. The Clan Hotel

Приголомшливі безкрайні басейни додають особливого шарму вашому досвіду. Джерело: Image Theclanhotel.com

Цей розкішний притулок у Сінгапурі, розташований на перетині історичного району Фар Іст Сквер і Телок Аєр, підходить для сучасних вишуканих мандрівників, які обирають найкращі готелі з п’ятизірковим статусом. Він також розташований неподалік від багатьох культурних пам’яток Чайнатауна та культових туристичних напрямків, таких як Gardens by the Bay і Marina Bay.

Для розміщення гостей доступні 324 номери в категоріях делюкс, преміум і гранд-преміум. Зручності включають небесний басейн на 30-му поверсі з чудовими краєвидами, повністю обладнаний тренажерний зал, лаунджі та душові для раннього заїзду або пізнього виїзду, а також зелену терасу, звідки можна милуватися містом під тропічним сонцем або насолоджуватися прохолодним бризом у затінку. У готелі є ресторан і бар, а також магазин подарунків і сувенірів, де можна придбати унікальні колекційні предмети та речі бренду Clan, від оригінальних парасольок і ароматів для номерів до спеціальних мил і китайських чайних наборів. Готель також подбає про організацію оглядових турів у районі, безпроблемні трансфери з аеропорту та перевезення до готелю.