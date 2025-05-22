Топ-10 пятизвездочных отелей Сингапура: лучшие приюты, где роскошь приобретает новое значение

Самый роскошный отпуск, который можно купить за деньги, предлагают лучшие пятизвездочные отели Сингапура. Этот город считается одним из самых богатых в мире, и удобства для путешественников здесь столь же эксклюзивны. Некоторые могут считать это чрезмерным, но кого это волнует, если вы можете себе это позволить? Наслаждайтесь частными бассейнами, джакузи в номерах, уникальными спа-центрами и другими шикарными удобствами в топовых пятизвездочных гостиницах Сингапура (и не только).

1. Pan Pacific Orchard

Лучшие отели Сингапура поражают своей архитектурой. Источник: Image Panpacific.com

Роскошный городской оазис с видом на главный торговый район города, привлекающий свою инновационную архитектуру. Он олицетворяет уникальную концепцию Сингапура как города-сада, созданного вокруг четырех природных пространств: Облака, Лес, Сад и Пляж. Этот отель поддерживает удивительный баланс между ультрасовременностью, элегантностью и экологичностью. 14 000 квадратных метров водных объектов и зеленые объединены открытым лобби и оснащены энергосберегающими функциями.

Номера в одном из лучших отелей Сингапура соответствуют его пятизвездочному статусу, предлагая увлекательные виды на город и пышную зелень. Гости могут отдохнуть от городской суеты в элегантно меблированных номерах с роскошными удобствами, такими как хлопчатобумажная постель с плотностью 400 нитей и высококлассные туалетные принадлежности. Участники программы лояльности Pan Pacific Discovery, а также гости люксов и клубных номеров получают дополнительные привилегии, например выбор подушек и медитации в номере. В отеле есть спа-центр, ресторан с изысканной кухней, клубный лаундж с закусками и напитками, а также гламурный бар с роскошными видами.

Отель расположен в центре знаменитого района Орчард-роуд с множеством магазинов и развлечений мирового класса, а также отличным доступом ко всем основным городским достопримечательностям.

2. Capella Singapore

Сингапур – город, где гостиницы имеют полное право присваивать себе не 5, а 6 звезд. Один из таких оазисов расположен на 30 акрах пышной зелени на острове Сентоса. Его отреставрированные колониальные постройки гармонируют с тропическим лесом на заднем плане. Проживание предоставляется в 112 номерах и люксах, откуда можно любоваться прекрасным морским пейзажем прямо с королевской кровати или отдыхать на шезлонге на просторном балконе. Гости также могут арендовать виллу с 1 или 2 спальнями, отдельной гостиной, террасой и небольшим бассейном, или для лучшего вида – номер с роскошным джакузи на крыше. Отель предлагает выгодные предложения, например, при бронировании определенных номеров и вилл на 2 ночи третья ночь будет бесплатной, чтобы у вас было больше времени наслаждаться пышными джунглями Убуда и девственным ландшафтом острова Самуи.

Кроме того, наслаждайтесь каскадными бассейнами курорта и процедурами в Auriga Spa, первом спа-центре Сингапура, удостоенном пятизвездочного статуса от Forbes Travel Guide. Попробуйте изысканное меню в ресторанах Cassia и Fiamma, где представлены как традиционные блюда, так и неожиданные деликатесы. Коктейли и невероятные закаты в Bob's Bar – идеальный способ завершить день.

3. JW Marriott Hotel Singapore South Beach

В самом сердце культурного района Сингапура расположена современная гостиница для путешественников, которые не хотят идти на компромиссы по роскоши. Стильный и даже причудливый дизайн здесь на первом плане: от психоделической интерактивной видеостены при входе до подвесного моста, соединяющего отель с выставочными и конгресс-центрами и уникальных удобств в номерах. Каждый номер имеет высокие потолки, минибары, ванные комнаты с дизайнерскими глубокими ваннами, отдельными тропическими душами и уникальным декором стола, включая гибридную систему с USB-разъемами и LED-ночниками.

Отель имеет 2 бассейна с террасами, которые предлагают увлекательные виды Сингапура, фитнес-центр и дневной спа-центр – идеальное место для отдыха после шопинга в торговой аркаде отеля. Изысканные блюда и напитки на любой вкус доступны в ресторанах и барах отеля, от современной японской кухни с корейским акцентом до фирменного международного шведского стола и кантонского ресторана в NCO Club.

Пятизвездочные отели Сингапура славятся отличными локациями для событий и празднований. Например, в Grand Ballroom вы найдете потолки высотой 10 метров, уникальную установку "Лес света" и LED-стену размером 10 на 15 метров. Еще одна интересная зона – открытая "Небесные сады" с видом на город.

4. Shangri-La Hotel, Сингапур

Shangri-La, Singapore, окруженный 15 акрами тропических садов, идеально балансирует между спокойным блаженством в уютном номере и оживленным торговым районом Орчард, в 7 минутах ходьбы.

Среди известных пятизвездочных отелей Сингапура это предлагает большое разнообразие в размещении и ресторанах. В отеле 792 роскошных номера и люксов в трех отдельных крыльях. Tower Wing с дзэн-вдохновенными интерьерами вмещает клубные номера и семейные удобства. Garden Wing имеет 158 номеров и люксов с балконами для спокойствия и большой бассейн, а каждый из трех премьер-люксов оснащен джакузи на открытом воздухе, шезлонгами на террасе и зоной для барбекю. Valley Wing – это престижное убежище для глав государств, бизнес-магнатов и самых требовательных путешественников.

В отеле работают 8 ресторанов и баров с коллекцией международной кухни – от итальянской, европейской до китайской и японской – в элегантной и изысканной обстановке. Чтобы оставаться в форме после гастрономических наслаждений, посетите The Health Club с современным тренажерным залом, тремя теннисными кортами и открытым бассейном. Восстановите силы с помощью целенаправленных процедур с азиатским влиянием в Chi, The Spa.

5. The Ritz-Carlton, Millenia Singapore

Безупречные интерьеры гармонируют с прекрасными видами на город. Источник: Image Ritzcarlton.com

В самом сердце залива Марина расположена одна из самых роскошных пятизвездочных отелей Сингапура, которая может похвастаться коллекцией современного искусства и отмеченным наградами гостеприимством.

На 32-м этаже отеля расположен Club Lounge, где ежедневно проводятся кулинарные презентации. Список ресторанов включает традиционную сингапурскую кухню в Colony, летний павильон с кантонской кухней, отмеченной звездой Мишлен, и один из 50 лучших баров Азии – Republic. Просторные номера и люксы предлагают виды на залив Марина или реку Калланг. В каждом из них есть роскошные кровати, мраморные ванные комнаты, гардеробные и другие современные удобства.

Millenia Singapore является домом для одного из первых спа-центров La Mer в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его меню включает широкий перечень массажных техник, процедуры для лица La Mer, процедуры для тела ESPA и уникальные услуги, такие как массажи с живым сопровождением виолончелиста. Другие удобства включают фитнес-центр и открытый бассейн.

Отель также имеет одну из самых больших коллекций современного искусства в Юго-Восточной Азии, включая работы Энди Уоргола, Дэвида Гокни, Фрэнка Стеллы, Чжу Вэя и других. Их можно осмотреть во время уникального тура по искусству с дополненной реальностью.

6. Raffles Hotel Singapore

Один из самых известных пятизвездочных отелей Сингапура расположен в отреставрированном колониальном здании, обеспечивая гостям спокойное убежище в центре города. Для размещения Raffles подготовил романтические студии с видом на сад и шикарные президентские люксы с полом из тикового дерева, оригинальными высокими потолками, памятными вещами, антиквариатом и колониальными интерьерами. Они имеют гардеробные, отдельные столовые и балконы, а также услуги дворецкого.

Отель расположен в центре оживленного района, но сам по себе является увлекательным торговым направлением благодаря Raffles Arcade. Кроме того, в отеле есть музей, театр в викторианском стиле и открытый бассейн с баром, окруженный пышными тропическими садами. Гости могут посетить фитнес-клуб и расслабиться в спа-центре.

Среди всех топовых пятизвездочных отелей Сингапура это огромный выбор ресторанов – их 14, с разнообразной кухней от западной и французской до азиатской и фьюжн. Не пропустите местные заведения, такие как Empire Café в стиле 1920-х или Long Bar, где можно попробовать легендарный коктейль Singapore Sling.

7. The St. Regis Singapore

Это роскошное убежище в центре города расположено на пересечении Ботанического сада, дипломатического района и магазинов Орчард-роуд. Как и большинство пятизвездочных отелей Сингапура, он напоминает блестящий элегантный памятник изысканной атмосферы, во многом благодаря одной из лучших частных коллекций искусства в Азии.

Отделка номеров соответствует общему духу роскоши и шика. В отеле 299 номеров и люксов украшенных оригинальными произведениями искусства и дизайнерскими деталями. Они оформлены в европейском стиле с французскими мраморными ванными комнатами, отдельными глубокими ваннами, тропическими душами и премиальными туалетными принадлежностями.

Отель расположен рядом с бутиками и винтажными магазинами Орчард-роуд, музеями и ботаническими садами, рекомендуемыми всеми путеводителями Сингапура. После насыщенного дня шопинга и исследования города освежитесь в блестящем бассейне, насладитесь прохладительным напитком на террасе и побалуйте себя в эксклюзивном спа-центре. Отдайте должное пяти ресторанам отеля: французская кухня в Astor Grill, кантонские блюда в Yan Ting, японское меню, отмеченное звездой Мишлен, в Shinji и т.д.

8. W Singapore – Sentosa Cove

Яркий пример красивых и роскошных пятизвездочных отелей Сингапура, W Singapore расположен на тропическом острове и предлагает потрясающие виды на живописные окрестности и марину. Этот оазис современной роскоши нацелен на деловых путешественников и изысканных туристов.

Отель состоит из 240 номеров и люксов с частными ванными комнатами, тропическими душами, эксклюзивными туалетными принадлежностями и постельным бельем. Гости люксов могут освежиться в частном мини-бассейне и наслаждаться панорамными видами через окна от пола до потолка.

Открытый бассейн WET® площадью 1338 квадратных метров является центром жизни день и ночь. Он работает круглосуточно и имеет Wet Bar с закусками и коктейлями, а также бесплатные частные кабаны рядом. Спа-центр AWAY Spa принимает посетителей старше 18 лет и предлагает релаксацию в сауне, парной, джакузи или несколько процедур для тела.

Вкусная еда и огромный выбор – одни из приятных особенностей всех лучших пятизвездочных отелей Сингапура, и W Singapore – Sentosa Cove не исключение. Посетите ресторан Skirt для стейка на гриле, побалуйте себя шведским столом в The Kitchen Table или наслаждайтесь плавными ритмами и изобретательными коктейлями в гламурном WOOBAR Lounge.

9. Andaz Singapore – A Concept by Hyatt

Еще один представитель топ-10 пятизвездочных отелей Сингапура ориентирован на свободных духом и опытных путешественников. Andaz Singapore – это дочерняя гостиница сети Hyatt, призванная развеять миф о том, что роскошные отели старомодны и устарели. Это пятизвездочное убежище, расположенное между оживленными районами Бугиса и Кампунг-Глам, с легкостью справляется с этой задачей.

347 номеров, включая 27 люксов, спроектированы архитектором Андре Фу и отражают местную культуру и дух. Номера оформлены в теплых горчичных и красно-коричневых тонах, а окна от пола до потолка предлагают отличную панораму города. В номерах есть индивидуальные сплит-системы, бесплатные минибары с напитками и закусками, а люксы дополнены просторными ванными комнатами с глубокими ваннами.

Гости отеля имеют доступ к бесплатным напиткам в течение дня в Andaz Lounge Hour и ресторанах Sunroom, а если вы хотите соединить изысканные коктейли с панорамными видами, посетите бар на крыше Mr. Stork. Шесть ресторанов удовлетворят любые вкусы – от премиальных стейков до местных деликатесов на открытом воздухе.

10. The Clan Hotel

Потрясающие бескрайние бассейны придают особый шарм вашему опыту. Источник: Image Theclanhotel.com

Это роскошное убежище в Сингапуре, расположенное на пересечении исторического района Фар Ист Сквер и Телок Айер, подходит для современных изысканных путешественников, выбирающих лучшие отели с пятизвездочным статусом. Он также расположен недалеко от многих достопримечательностей Чайнатауна и культовых туристических направлений, таких как Gardens by the Bay и Marina Bay.

Для размещения гостей доступны 324 номера в категориях делюкс, премиум и гранд-премиум. Удобства включают в себя небесный бассейн на 30-м этаже с прекрасными видами, полностью оборудованный тренажерный зал, лаунджи и душевые для раннего заезда или позднего выезда, а также зеленую террасу, откуда можно любоваться городом под тропическим солнцем или наслаждаться прохладным бризом. В отеле есть ресторан и бар, а также магазин подарков и сувениров, где можно приобрести уникальные коллекционные предметы и вещи бренда Clan, от оригинальных зонтов и ароматов для номеров до специальных мыл и китайских чайных наборов. Отель также позаботится об организации обзорных туров в районе, беспроблемных трансферах из аэропорта и перевозке в отель.