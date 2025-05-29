Топ-10 причин скасування рейсів авіакомпаніями: чіткий алгоритм дій для отримання компенсації

Скасування рейсів – поширена ситуація в аеропортах, і багато мандрівників стикаються з нею час від часу. Останнім часом у США та європейських країнах різко зросла кількість скасувань або затримок рейсів авіакомпаніями. Це зумовлено кількома причинами, про які ми хочемо розповісти вам зараз. У нашій статті ми пояснимо основні причини скасування рейсів авіакомпаніями через природні та технічні фактори, а також поділимося порадами, як отримати грошову компенсацію.

Несприятлива погода

Одним із головних факторів скасування рейсів авіакомпаніями є несприятлива погода. Звичайно, легкий дощ чи сніг не заважають польотам, але якщо лютує ураган або хуртовина, найкраще скасувати рейс, щоб не наражати пасажирів на небезпеку. Залежно від ситуації, авіакомпанії іноді переносять виліт, але часом єдиним правильним рішенням є скасування рейсу.

Основні погодні причини скасування рейсів:

Погана видимість через сильні тумани та бурі . Такі погодні умови становлять пряму загрозу здоров’ю пасажирів і пілотів. Вони можуть спричинити збій обладнання та серйозні аварії. Часто пілоти вирішують, чи починати політ, після отримання результатів перевірки приладів.

. Такі погодні умови становлять пряму загрозу здоров’ю пасажирів і пілотів. Вони можуть спричинити збій обладнання та серйозні аварії. Часто пілоти вирішують, чи починати політ, після отримання результатів перевірки приладів. Урагани, сильні дощі з грозами та циклони . Сильні бурі можуть створювати зони турбулентності з поривчастими вітрами, дощем і високою ймовірністю торнадо.

. Сильні бурі можуть створювати зони турбулентності з поривчастими вітрами, дощем і високою ймовірністю торнадо. Хуртовини та снігові бурі становлять серйозну загрозу для пасажирів і пілотів. Це явище особливо поширене в регіонах із екстремальними погодними умовами взимку.

У Сполучених Штатах та інших країнах світу часто траплялися випадки, коли шторм призводив до скасування понад тисячі рейсів. Іноді природні катаклізми спричиняють масове скасування вильотів у кількох регіонах або навіть країнах одночасно.

Інноваційні системи інструментального заходження на посадку (ILS) і радарні системи допомагають пілотам за поганої видимості. Вони покращують навігаційні властивості обладнання та полегшують орієнтацію в просторі навіть за несприятливих погодних умов.

Наша порада: перед плануванням поїздки ретельно вивчіть прогноз погоди на потрібний період у районах вильоту та прильоту. Відстежуйте статус рейсів за допомогою додатків перевізників і вебресурсів, таких як Flightaware.com.

Технічні проблеми

Літаки проходять детальну технічну перевірку перед кожним рейсом. Якщо під час перевірки виявлено несправності, рейс може бути затриманий, а згодом скасований. Технічні несправності літаків контролюються авіакомпаніями і не класифікуються як надзвичайні ситуації.

Технічні несправності включають такі проблеми, як:

Поломка датчиків;

Несправності гідравлічних систем і компонентів;

Проблеми зі зв’язком і збої в ключових системах керування польотом.

Технічні збої часто пов’язані з несправностями електричних механізмів, двигунів і шасі. Такі проблеми значно загрожують роботі транспорту та безпеці пасажирів.

Сьогодні широко використовуються бортові системи моніторингу. Вони допомагають швидко виявляти найменші поломки транспорту та запобігати кризовим ситуаціям. За допомогою спеціальних датчиків пілоти виявляють найменші порушення в роботі двигунів та інших елементів літака. У разі виявлення таких проблем пілоти можуть перейти на резервні механізми та надіслати запити на екстрену допомогу для відновлення роботи транспорту.

За наявності критично важливих запасних частин, функціонального обладнання та компетентного персоналу несправності усуваються дуже швидко. Іноді затримка ремонту пов’язана з відсутністю необхідних компонентів, тому важлива скоординована робота спеціалістів із урахуванням усіх логістичних нюансів.

Несприятлива погода є однією з головних причин скасування рейсів. Джерело: Freepik

Наша порада: якщо ваш рейс скасовано через несправність транспорту, ви маєте право вимагати компенсацію. Бронювання нічних рейсів увечері та вночі знижує ймовірність скасувань, коли аеропорти менш завантажені.

До технічних проблем скасування рейсів також належать збої комп’ютерних систем аеропорту. Найчастіше вони спричинені програмними збоями в електронних системах зв’язку.

Комп’ютерні збої негативно впливають на формування розкладу транспорту, через що рейси часто скасовуються. У таких випадках ви також маєте право на грошову компенсацію від компанії.

Зміна складу екіпажу

У авіаційній практиці рейси часто затримуються або скасовуються через хвороби членів екіпажу та страйки працівників. Форс-мажорні обставини, що виникають незадовго до відправлення літака, також можуть призвести до скасування вильоту.

Авіакомпанії часто стикаються з проблемами нестачі персоналу, включно з пілотами, бортпровідниками та наземним персоналом. Зазвичай вони використовують спеціальні плани на випадок непередбачених ситуацій, залучаючи резервний персонал для рейсів або змінюючи розклад транспорту.

Для забезпечення повної комплектації екіпажу сьогодні дедалі частіше впроваджуються стратегії управління ресурсами екіпажу (CRM). Ця програма дозволяє швидко вирішувати складнощі зі зміною екіпажу та забезпечувати безперебійну роботу рейсів.

Загрози безпеці

Однією з головних умов безперебійної роботи авіакомпаній є забезпечення безпеки пасажирів. Для цього регулярно проводяться перевірки документів і багажу мандрівників, а також ретельне спостереження за подіями в залах аеропорту. Якщо в пасажирів виявлено підозрілі предмети (сумки, пакети чи валізи), персонал аеропорту з’ясовує їхній вміст і виключає наявність компонентів, що загрожують безпеці та життю людей. Безпеку подорожей також загрожують лісові пожежі, політичні потрясіння та природні катаклізми. Вирішення таких труднощів зазвичай потребує часу, тому рейси можуть затримуватися або скасовуватися.

Нестача транспорту

З року в рік кількість мандрівників швидко зростає, тоді як кількість літаків залишається приблизно незмінною. Нестача транспорту може спричинити затримки та скасування рейсів. За відсутності альтернативного транспорту рейси також можуть бути скасовані в разі технічних проблем.

Наприклад, під час великих епідемій попит на подорожі зазвичай знижується, а уряди запроваджують суворі обмеження на поїздки. Це призводить до скасування рейсів через брак транспорту, який відповідає необхідним нормам і вимогам. Під час свят і літніх відпусток кількість доступних літаків у флоті може бути недостатньою, і рейси також скасовуються через нестачу транспортних засобів.

Нестача пасажирів

Продаж квитків на рейси залежить не лише від нестачі літаків, але й від нестачі пасажирів. Якщо заповненість рейсу недостатня, його можуть скасувати через низьку рентабельність.

Недостатня кількість пасажирів призводить до збиткових рейсів. Джерело: Freepik

У авіаційній практиці нерідко об’єднують рейси з іншими, щоб заощадити фінанси та ресурси. Повноцінна робота авіакомпаній можлива лише за умови підтримки належного рівня рентабельності рейсів. Іншими словами, рейси мають приносити прибуток, щоб виправдати витрати на паливо, зарплати екіпажу та податкові збори. Інакше їх легко можуть скасувати.

Перевантаження повітряного простору

На перший погляд може здатися, що перевантаження транспортом можливе лише на дорогах і залізничних коліях. У небі така ситуація також цілком реальна, коли кількість літаків, що подорожують одночасно, перевищує дозволену в певний період часу. Контроль повітряного руху встановлює обмеження на розклад руху літаків. У разі збоїв у системах управління повітряним рухом, включно з перебоями зв’язку, радарами та програмними збоями, можуть виникати помилки в плануванні руху транспорту. Їх виявлення також призводить до змін у розкладі транспорту.

Надто насичений розклад рейсів

Надто щільний розклад рейсів може призводити до їх скасування. Специфіка авіарейсів кардинально відрізняється від руху автобусів і поїздів. Після кожного рейсу персонал має багато завдань:

Розвантажити багаж;

Очистити та заправити літак;

Завантажити нову партію багажу.

Затримки рейсів скорочують період підготовки до наступного вильоту. Таким чином, із кожною відправкою транспорту зменшується час, необхідний для нових приготувань.

Банкрутство авіакомпаній

У авіаційній практиці іноді трапляється, що компанії припиняють існування та оголошують про банкрутство. Це пов’язано з перевищенням фінансових витрат над прибутком від діяльності компанії. У таких ситуаціях неминуче скасування рейсів або їх консолідація для спрощення операцій і ефективного використання ресурсів. Іноді авіакомпанії акцентують увагу на найприбутковіших рейсах, що дає їм надію на фінансове "відродження".

Компенсація за скасування рейсів

Коли рейси скасовуються, авіакомпанії повинні надати вам альтернативні варіанти перельоту або повернути вартість квитків. Іноді організації виплачують компенсацію за незручності.

Важливо: ви можете отримати грошову компенсацію за скасовані рейси лише в тому разі, якщо авіакомпанія винна. У разі екстремальних погодних умов або надзвичайних ситуацій, не пов’язаних із її роботою, виплати не надаються.

У яких випадках я можу отримати компенсацію?

Якщо авіакомпанія попереджає пасажирів про скасування рейсу за 2 тижні, компенсація не передбачена. Але якщо скасування сталося незадовго до рейсу, компенсація належить. У таких випадках компанія повинна запропонувати вам альтернативні варіанти подорожі від цієї компанії або партнера. Інакше ви маєте отримати повну суму оплати за квиток протягом 7 днів. Крім того, ви маєте право на компенсацію від 130 до 650 доларів США.

Коли рейси скасовуються, вимагайте компенсацію. Джерело: Freepik

Не має значення, який рейс ви обираєте – регулярний чи чартерний. Купуючи квитки, пасажири укладають контракт із авіакомпанією, яка гарантує доставку в певний час і місце. Затримка вильоту, скасування рейсів або відмова в посадці через перебронювання є явними доказами порушення контракту авіакомпанією.

Не соромтеся вимагати компенсацію за порушення ваших законних прав. За статистикою, 98% пасажирів отримують її при скасуванні рейсів. Терміни, протягом яких можна вимагати компенсацію, варіюються залежно від країни.

Що робити, щоб отримати компенсацію?

Алгоритм дій при скасуванні рейсів авіакомпаніями:

Отримайте документ із печаткою, який підтверджує факт скасування рейсу. Зверніть увагу на чіткий опис причин ситуації. Такий документ можна отримати в інформаційному відділі аеропорту. Також можна зателефонувати до кол-центру авіакомпанії, щоб уточнити деталі рейсів. Номер телефону можна знайти на банері в аеропорту або на офіційному сайті компанії. Зберігайте квитки, посадкові талони та багажні бирки і сфотографуйте їх. Також зробіть фото інформаційного табло з часом і статусом вашого рейсу. Не викидайте чеки за їжу, проживання в готелі, таксі, автобуси чи поїзди, якими ви скористалися після скасування рейсу. Якщо час очікування наступного рейсу після скасованого перевищує 2 години, вам повинні надати їжу та напої, 2 безкоштовні дзвінки або можливість надіслати повідомлення факсом чи електронною поштою. Крім того, ви маєте право на трансфер до готелю з бронюванням номера, якщо наступний рейс запланований на наступний день.

Якщо авіакомпанія ігнорує ваші вимоги після звернення щодо скасування рейсу, ви можете сміливо звертатися до суду. У таких випадках можна найняти досвідченого адвоката або звернутися до компанії, що спеціалізується на вирішенні питань, пов’язаних із перевезенням пасажирів авіакомпаніями.

Щасливих подорожей із літаками, що вилітають вчасно!