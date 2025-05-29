Топ-10 причин отмены рейсов авиакомпаниями: четкий алгоритм действий для получения компенсации

Отмена рейсов – распространенная ситуация в аэропортах, и многие путешественники сталкиваются с ней время от времени. В последнее время в США и европейских странах резко возросло количество отмен или задержек рейсов авиакомпаниями. Это обусловлено несколькими причинами, о которых мы хотим вам рассказать сейчас. В нашей статье мы поясним основные причины отмены рейсов авиакомпаниями из-за природных и технических факторов, а также поделимся советами, как получить денежную компенсацию.

Неблагоприятная погода

Одним из главных факторов отмены рейсов авиакомпаниями является неблагоприятная погода. Конечно, легкий дождь или снег не мешают полетам, но если свирепствует ураган или метель, лучше всего отменить рейс, чтобы не подвергать пассажиров опасности. В зависимости от ситуации авиакомпании иногда переносят вылет, но порой единственным правильным решением является отмена рейса.

Основные погодные причины отмены рейсов:

Плохая видимость из-за сильных туманов и бури . Такие погодные условия представляют прямую угрозу здоровью пассажиров и пилотов. Они могут вызвать сбой оборудования и серьезные аварии. Часто пилоты решают, начинать ли полет после получения результатов проверки приборов.

. Такие погодные условия представляют прямую угрозу здоровью пассажиров и пилотов. Они могут вызвать сбой оборудования и серьезные аварии. Часто пилоты решают, начинать ли полет после получения результатов проверки приборов. Ураганы, сильные дожди с грозами и циклоны . Сильные бури могут создавать зоны турбулентности с порывистыми ветрами, дождем и высокой вероятностью торнадо.

. Сильные бури могут создавать зоны турбулентности с порывистыми ветрами, дождем и высокой вероятностью торнадо. Вьюги и снежные бури представляют серьезную угрозу для пассажиров и пилотов. Это явление особенно распространено в регионах с экстремальными погодными условиями зимой.

В Соединенных Штатах и других странах мира часто случались случаи, когда шторм приводил к отмене более тысячи рейсов. Иногда природные катаклизмы влекут за собой массовую отмену вылетов в нескольких регионах или даже странах одновременно.

Инновационные системы инструментального захода на посадку (ILS) и радарные системы помогают пилотам при плохой видимости. Они улучшают навигационные свойства оборудования и облегчают ориентацию в пространстве даже при неблагоприятных погодных условиях.

Наш совет : перед планированием поездки тщательно изучите прогноз погоды на нужный период в районах вылета и прилета. Отслеживайте статус рейсов с помощью приложений перевозчиков и веб-ресурсов, таких как Flightaware.com.

Технические проблемы

Самолеты проходят подробную техническую проверку перед каждым рейсом. Если при проверке обнаружены неисправности, рейс может быть задержан, а затем отменен. Технические неисправности самолетов контролируются авиакомпаниями и не классифицируются как чрезвычайные ситуации.

Технические неисправности включают такие проблемы, как:

Поломка датчиков;

Неисправности гидравлических систем и компонентов;

Проблемы со связью и сбоями в ключевых системах управления полетом.

Технические сбои зачастую связаны с неисправностями электрических механизмов, двигателей и шасси. Такие проблемы значительно угрожают работе транспорта и безопасности пассажиров.

Сегодня широко используются бортовые системы мониторинга. Они помогают быстро обнаруживать малейшие поломки транспорта и предотвращать кризисные ситуации. С помощью специальных датчиков пилоты выявляют малейшие нарушения в работе двигателей и других элементов самолета. При обнаружении таких проблем пилоты могут перейти на резервные механизмы и отправить запросы на экстренную помощь для возобновления работы транспорта.

При наличии критически важных запасных частей, функционального оборудования и компетентного персонала неисправности устраняются очень быстро. Иногда задержка ремонта связана с отсутствием необходимых компонентов, потому важна скоординированная работа специалистов с учетом всех логистических нюансов.

Неблагоприятная погода является одной из главных причин отмены рейсов. Источник: Freepik

Наш совет : если ваш рейс отменен из-за неисправности транспорта, вы вправе потребовать компенсацию. Бронирование ночных рейсов вечером и ночью снижает вероятность отмен, когда аэропорты менее загружены.

К техническим проблемам отмены рейсов относятся сбои компьютерных систем аэропорта. В большинстве случаев они вызваны программными сбоями в электронных системах связи.

Компьютерные сбои оказывают негативное влияние на формирование расписания транспорта, из-за чего рейсы часто отменяются. В таких случаях вы имеете право на денежную компенсацию от компании.

Смена состава экипажа

В авиационной практике рейсы часто задерживаются или отменяются из-за болезней членов экипажа и забастовки работников. Форс-мажорные обстоятельства, возникающие незадолго до отправки самолета, также могут привести к отмене вылета.

Авиакомпании часто сталкиваются с проблемами нехватки персонала, включая пилоты, бортпроводники и наземный персонал. Обычно они используют специальные планы на случай непредвиденных ситуаций, привлекая резервный персонал для рейсов или изменяя расписание транспорта.

Для обеспечения полной комплектации экипажа сегодня все чаще внедряются стратегии управления ресурсами экипажа (CRM). Это приложение позволяет быстро решать сложности с изменением экипажа и обеспечивать бесперебойную работу рейсов.

Угрозы безопасности

Одним из главных условий бесперебойной работы авиакомпаний является обеспечение безопасности пассажиров. Для этого регулярно проводятся проверки документов и багажа путешественников, а также тщательное наблюдение за происходящим в залах аэропорта. Если у пассажиров обнаружены подозрительные предметы (сумки, пакеты или чемоданы), персонал аэропорта выясняет их содержание и исключает наличие компонентов, угрожающих безопасности и жизни людей. Безопасность путешествий также чреваты лесными пожарами, политическими потрясениями и природными катаклизмами. Решение таких проблем обычно требует времени, поэтому рейсы могут задерживаться или отменяться.

Нехватка транспорта

Из года в год количество путешественников быстро растет, тогда как количество самолетов остается примерно неизменным. Недостаток транспорта может привести к задержкам и отмене рейсов. При отсутствии альтернативного транспорта рейсы могут быть отменены в случае технических проблем.

К примеру, во время больших эпидемий спрос на путешествия обычно снижается, а правительства вводят строгие ограничения на поездки. Это приводит к отмене рейсов из-за нехватки транспорта, отвечающего необходимым нормам и требованиям. Во время праздников и летних отпусков количество доступных самолетов во флоте может быть недостаточным, и рейсы также отменяются из-за нехватки транспортных средств.

Нехватка пассажиров

Продажа билетов на рейсы зависит не только от нехватки самолетов, но и от нехватки пассажиров. Если заполненность рейса недостаточна, его могут отменить из-за низкой рентабельности.

Недостаточное количество пассажиров приводит к убыточным рейсам. Источник: Freepik

В авиационной практике часто объединяют рейсы с другими, чтобы сэкономить финансы и ресурсы. Полноценная работа авиакомпаний возможна только при условии поддержания должного уровня рентабельности рейсов. Другими словами, рейсы должны приносить прибыль, чтобы оправдать расходы на топливо, зарплаты экипажа и налоговые сборы. В противном случае их легко могут отменить.

Перегрузка воздушного пространства

На первый взгляд может показаться, что перегрузка транспортом возможна только на дорогах и железнодорожных путях. В небе такая ситуация также вполне реальна, когда количество путешествующих одновременно самолетов превышает разрешенное в определенный период времени. Контроль воздушного движения устанавливает ограничения на расписание самолетов. В случае сбоев в системах управления воздушным движением, включая перебои связи, радары и программные сбои, могут возникать ошибки в планировании движения транспорта. Их обнаружение также приводит к изменениям в расписании транспорта.

Слишком насыщенное расписание рейсов

Слишком плотное расписание рейсов может привести к их отмене. Специфика авиарейсов кардинально отличается от движения автобусов и поездов. После каждого рейса у персонала много задач:

Разгрузить багаж;

Очистить и заправить самолет;

Загрузить новую партию багажа.

Задержки рейсов сокращают период подготовки к следующему вылету. Таким образом, с каждой отправкой транспорта уменьшается время, необходимое для новых приготовлений.

Банкротство авиакомпаний

В авиационной практике иногда случается, что компании прекращают существование и объявляют о банкротстве. Это связано с превышением финансовых затрат над прибылью от деятельности компании. В таких ситуациях неизбежна отмена рейсов или их консолидация для упрощения операций и эффективного использования ресурсов. Иногда авиакомпании акцентируют внимание на самых прибыльных рейсах, что дает им надежду на финансовое возрождение.

Компенсация за отмену рейсов

Когда рейсы отменяются, авиакомпании должны предоставить вам альтернативные варианты перелета или вернуть стоимость билетов. Иногда организации выплачивают компенсацию за неудобства.

Важно : вы можете получить денежную компенсацию за отмененные рейсы только в том случае, если авиакомпания должна. В случае экстремальных погодных условий или чрезвычайных ситуаций, не связанных с работой, выплаты не предоставляются.

В каких случаях я могу получить компенсацию?

Если авиакомпания предупреждает пассажиров об отмене рейса через 2 недели, компенсация не предусмотрена. Но если отмена произошла незадолго до рейса, компенсация положена. В таких случаях компания должна предложить вам альтернативные варианты поездки от этой компании или партнера. Иначе вы получите полную сумму оплаты за билет в течение 7 дней. Кроме того, вы имеете право на компенсацию от 130 до 650 долларов США.

Когда рейсы отменяются, требуйте компенсацию. Источник: Freepik

Неважно, какой рейс вы выбираете – регулярный или чартерный. Покупая билеты, пассажиры заключают контракт с авиакомпанией, гарантирующей доставку в определенное время и место. Задержка вылета, отмена рейсов или отказ в посадке из-за перебронирования являются очевидными доказательствами нарушения контракта авиакомпанией.

Не стесняйтесь требовать компенсации за нарушение ваших законных прав. По статистике, 98% пассажиров получают ее при отмене рейсов. Сроки, в течение которых может потребоваться компенсация, варьируются в зависимости от страны.

Что делать, чтобы получить компенсацию?

Алгоритм действий при отмене рейсов авиакомпаниями:

Получите документ с печатью, подтверждающий факт отмены рейса. Обратите внимание на точное описание причин ситуации. Этот документ можно получить в информационном отделе аэропорта. Также можно позвонить в колл-центр авиакомпании, чтобы уточнить детали рейсов. Номер телефона можно найти на баннере в аэропорту или на официальном сайте компании. Храните билеты, посадочные талоны и багажные бирки и сфотографируйте их. Также сделайте фото информационного табло с течением времени и статусом вашего рейса. Не выбрасывайте чеки за еду, проживание в гостинице, такси, автобусы или поезда, которыми вы воспользовались после отмены рейса. Если время ожидания следующего рейса после отмены превышает 2 часа, вам должны предоставить еду и напитки, 2 бесплатных звонка или возможность отправить сообщение по факсу или электронной почте. Кроме того, вы имеете право на трансфер до отеля с бронированием номера, если следующий рейс запланирован на следующий день.

Если авиакомпания игнорирует ваши требования после обращения по отмене рейса, вы можете смело обращаться в суд. В таких случаях можно нанять опытного адвоката или обратиться в компанию, специализирующуюся на решении вопросов, связанных с перевозкой пассажиров авиакомпаниями.

Счастливых путешествий с самолетами, вылетающими вовремя!