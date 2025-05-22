Топ-10 готелів у Плая-дель-Кармен: райська відпустка на узбережжі Карибського моря

Подорожуючі, які планують відпустку в Мексиці, мають безліч варіантів, адже Плая-дель-Кармен є домом для різноманітних курортів, кожен з яких має свої унікальні особливості. Кожен варіант заслуговує на увагу, і скоротити список може бути складним завданням. Плая-дель-Кармен — це пляжний курортний центр із райськими пляжами та кришталево чистими водами, джунглями, що вражають багатством природної краси, а також жвавим центром міста, наповненим клубами, ресторанами та барами.

Незалежно від того, чи шукаєте ви тихий куточок лише для дорослих, бажаєте п’ятизіркового досвіду чи хочете провести відпустку всією сім’єю з дітьми, найкращі готелі в Плая-дель-Кармен чекають на гостей. Все, що вам потрібно зробити, — це обрати місце з правильною атмосферою та бажаними зручностями, скориставшись наступним переліком.

Paradisus Playa del Carmen

Райська відпустка в Paradisus. Джерело: https://www.paradisusplayadelcarmenresort.com/

Розташований між мангровими джунглями та м’якими пісками чудового пляжу, Paradisus Playa del Carmen — це райський оазис, який має щось для кожного мандрівника. Розкішний курорт працює за системою "все включено", пропонуючи широкий вибір різноманітних зручностей на будь-який смак, зокрема:

аквапарк із крутими водними гірками;

кілька басейнів;

сучасний спа-центр YHI Spa площею 8500 квадратних футів;

площею 8500 квадратних футів; 22 ресторани та бари на території для безмежних варіантів харчування.

Щоб отримати максимум від перебування в Paradisus Playa del Carmen, рекомендуємо витратитися на пакет The Reserve — VIP-досвід, який включає доступ до приватного пляжу та басейну, а також ексклюзивних ресторанів.

Grand Hyatt Playa del Carmen Resort

Серед розкішних готелів Плая-дель-Кармен виділяється відомий Grand Hyatt, розташований на узбережжі, неподалік від пішохідної Quinta Avenida, сповненої ресторанів, магазинів і клубів, де завжди кипить життя. Курорт також знаходиться близько до ключових пам’яток міста. Любителі гедонізму особливо оцінять те, що популярний Mamita’s Beach Club, де організовуються найкращі денні вечірки в Плая-дель-Кармен, розташований у пішій доступності.

Елегантні номери оформлені в мінімалістичному стилі та, незалежно від конфігурації, включають мебльовані балкони, щоб ви могли комфортно насолоджуватися надзвичайними краєвидами. Улюблене місце всіх гостей — басейни з видом на океан, де протягом дня проводяться різноманітні заходи. Крім того, на території є кілька закладів харчування, що пропонують усе — від найсвіжіших суші до ідеально приготованих стейків.

Fairmont Mayakoba

Знаковий Fairmont Mayakoba заслужено входить до списку 10 найкращих готелів Плая-дель-Кармен завдяки своїм п’ятизірковим зручностям і розташуванню на одному з найгарніших пляжів регіону, поруч із густими мангровими джунглями, прорізаними вузькими водними каналами. Вирушайте на екскурсію на одному з численних човнів курорту або проведіть час максимально розслаблено біля басейнів із видом на океан — варіанти дозвілля обмежені лише вашим бажанням. На території є шість ресторанів і барів, очолюваних Fairmont Mayakoba, який спеціалізується на місцевих морепродуктах.

Fairmont Mayakoba пропонує номери в різних конфігураціях — від елегантних кімнат до VIP-люксів із панорамними терасами та чарівних двоповерхових касит. Курортний збір включає екскурсії на катамаранах, кредит на спа-процедури на весь період перебування та багато іншого. Гості можуть обрати звичайний готельний план або пакет "все включено". Туристичний комплекс Mayakoba також є домом для трьох інших розкішних курортів. Крім того, тут є поле для гольфу чемпіонського рівня та штучно відтворена традиційна мексиканська площа El Pueblito із численними магазинами та ресторанами.

Thompson Playa del Carmen Main House

Для тих, хто любить гучні вечірки та активний відпочинок, Thompson Playa del Carmen — ідеальний вибір, орієнтований на розваги. Зокрема, гості одного з найкращих готелів Плая-дель-Кармен зможуть насолоджуватися такими зручностями:

Alessia Day Club — клуб лише для дорослих;

— клуб лише для дорослих; розкішний басейн із панорамним видом на Quinta Avenida та багато іншого;

та багато іншого; пляжний будинок на узбережжі океану.

Завдяки живим виступам діджеїв, безперервному шампанському та панорамним краєвидам, Thompson Playa del Carmen залишається центром подій міста. Однак, якщо ви шукаєте щось спокійніше, рекомендуємо зупинитися в сестринському готелі з номерами на узбережжі та рестораном, який розташований у пішій доступності.

Grand Velas Riviera Maya

Цей шикарний курорт "все включено" в Плая-дель-Кармен пропонує 539 номерів у різних конфігураціях. Люкси розташовані в трьох окремих локаціях — на воді та в джунглях, займаючи понад 200 акрів доглянутої території. Кожна будівля нагадує власну курортну екосистему з басейнами, ресторанами та розважальною програмою.

Гості можуть обирати з восьми вишуканих ресторанів, а також відвідати розкішний SE Spa. Крім того, є доступ до чудової ділянки білого піщаного пляжу, а для дітей і підлітків передбачені сучасні клуби. Гості також можуть скористатися послугами цілодобового персонального консьєржа.

Viceroy Riviera Maya

Viceroy Riviera Maya наповнений атмосферою та навіть ароматами Юкатану завдяки ароматерапії, натхненній місцевими рослинами, та органічним милом, яке консьєрж пропонує обрати під час підготовки ліжка до сну. Кожна з вілл цього розкішного готелю в Плая-дель-Кармен має занурювальний басейн і велику терасу для засмагання з гамаком ручної роботи. Апартаменти пропонують дивовижні краєвиди на океан або джунглі.

Ви можете планувати відпустку з домашнім улюбленцем, адже дозволяються тварини вагою до 20 фунтів, для яких надається будиночок із солом’яним дахом. Переваги Viceroy Riviera Maya продовжуються в спа-центрі Wayak із повним спектром послуг. Процедури використовують місцеві інгредієнти, зібрані в лісах Рів’єра Майя. На території є два ресторани, зокрема:

La Marea , що спеціалізується на вишуканій мексиканській кухні та відкритий лише на вечерю;

, що спеціалізується на вишуканій мексиканській кухні та відкритий лише на вечерю; Coral Restaurant + Bar, який щотижня проводить вечір Antojeria, під час якого гості можуть скуштувати різноманітні вуличні страви, такі як тлудас, тамалес або чуррос.

Також є невеликий фітнес-центр зі скляними стінами, розташований посеред пишного тропічного лісу, що забезпечує особливо атмосферні тренування.

Xcaret Arte Hotel

Новий готель у Плая-дель-Кармен, відкритий у 2021 році, є частиною неймовірної родини Xcaret, яка включає три курорти на півострові Юкатан і вісім тематичних парків. Однак Hotel Xcaret Arte працює за системою "все включено" та призначений лише для дорослих. Курорт базується на мексиканській культурі та мистецтві, і кожна з шести окремих будівель присвячена різним темам, таким як музика, живопис чи кераміка. Якщо ви хочете отримати найкращий номер, спробуйте забронювати люкс із видом на океан у Casa de los Artistas, який включає приватний басейн і бар на даху.

Спа-центр у стилі сеноту обов’язковий для відвідування. Тут ви знайдете басейни, розміщені в гротах, а самі процедури проводяться в затишних і тепло освітлених кам’яних печерах.

Гості, які зупиняються в Hotel Xcaret Arte, мають необмежений доступ до всіх тематичних парків Grupo Xcaret, а також до різноманітних майстер-класів і культурних заходів, а ціна бронювання включає трансфер із аеропорту.

Rosewood Mayakoba

Розташований поруч із Fairmont Mayakoba на тій самій території площею 620 акрів, один із найкращих курортних готелів Плая-дель-Кармен оточений джунглями та вражає неперевершеною тропічною вишуканістю. Ви можете обрати з 129 приватних резиденцій і люксів із великими терасами та душами просто неба, умебльованих меблями ручної роботи від мексиканських майстрів. На території гості знайдуть вісім ресторанів і барів, де можна скуштувати місцеву вуличну їжу, насолодитися морепродуктами з тихоокеанського узбережжя країни та розпочати день із традиційного сніданку.

Rosewood Mayakoba підкреслює успіх свого бренду та красу навколишнього середовища в усьому. Особливої уваги заслуговує спа-центр, розташований посеред прісноводної лагуни на зеленому острові. Тут можна замовити не лише класичні процедури для обличчя чи масажі, а й традиційні практики майя і навіть приватні сеанси з шаманом готелю. Курорт також приділяє особливу увагу екологічній орієнтації, мінімізуючи відходи, використовуючи місцеві продукти в ресторанах і пропонуючи щоденні екотури, які дозволяють усім познайомитися з унікальною флорою та фауною Мексики та комплексу Mayakoba зокрема.

Mahekal Beach Resort

Перебуваючи в Mahekal Beach Resort, ви відчуваєте себе на мальовничому безлюдному острові, але з набагато кращими ресторанами та сучасними зручностями. Відомий готель Плая-дель-Кармен пропонує номери в стилі бунгало з солом’яними дахами та приватними терасами з плетеними гамаками. Деякі апартаменти розташовані на узбережжі океану, тоді як інші оточені пишною тропічною рослинністю, барвистими квітами та високими пальмами.

Якщо ви хочете безтурботної відпустки, проводячи якомога більше часу на першокласному пляжі Mahekal і біля басейнів із коктейлем у руці, рекомендуємо обрати пакет "все включено".

Однак найкращий секрет Mahekal Beach Resort — це його розташування лише за один квартал від динамічної Quinta Avenida у Плая-дель-Кармен, тож гості отримують найкраще з обох світів. Для дослідження околиць можна скористатися безкоштовними велосипедами.

Secrets Maroma Beach Riviera Cancun

Серед найкращих готелів Плая-дель-Кармен у Мексиці — п’ятизірковий Secrets Maroma Beach Riviera Cancún. Цей розкішний готель "все включено" розташований на 500 акрах ідилічного пляжу, одного з найгарніших у країні. Курорт особливо популярний серед тих, хто планує романтичну відпустку, завдяки великій кількості зручностей і бажаному рівню приватності.

Варіанти розміщення включають понад 400 просторих і стильних номерів. Головна особливість Secrets Maroma Beach Riviera Cancún — це два величезні басейни, зокрема басейн із панорамним видом на Карибське море, а також 12 менших басейнів, багато з яких приєднані до люксів.

Безліч активностей включено у вартість, від уроків приготування тако та тенісу до снорклінгу та доступу до немоторних водних видів спорту. Звісно, перебування в Secrets Maroma Beach Riviera Cancún не буде повним без відвідування розкішного спа-центру Pevonia. Там ви можете насолодитися вишуканими процедурами, такими як обгортання зі свіжим кремом із ананаса та папаї.

Що ще потрібно знати про Плая-дель-Кармен

Улюблені розваги для всіх. Джерело: https://www.fairmont.com/

Цей надзвичайний курортний центр надає безмежні можливості для ваших пригод. Від денних клубів і еклектичних міжнародних ресторанів до м’яких білих пляжів і мангрових лісів — у Плая-дель-Кармен є все. Якщо ви плануєте поїздку до Мексики, майте на увазі, що найкраща погода тут триває з грудня по квітень, а сезон ураганів — із червня до початку листопада.

Якщо ви шукаєте щось особливе, не пропустіть сніданок у La Cueva del Chango. Ресторан просто неба в джунглях розташований на тихій, спокійній вулиці неподалік від Quinta Avenida.