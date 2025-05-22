Топ-10 отелей в Плайя-дель-Кармен: райский отпуск на побережье Карибского моря

Путешественники, планирующие отпуск в Мексике, имеют множество вариантов, ведь Плайя-дель-Кармен является домом для различных курортов, каждый из которых имеет свои уникальные особенности. Каждый вариант заслуживает внимания и сократить список может быть сложной задачей. Плая-дель-Кармен – это пляжный курортный центр с райскими пляжами и кристально чистыми водами, джунглями, поражающими богатством природной красоты, а также оживленным центром города, наполненным клубами, ресторанами и барами.

Независимо от того, ищете ли вы тихий уголок только для взрослых, хотите пятизвездочного опыта или хотите провести отпуск всей семьей с детьми, лучшие отели в Плая-дель-Кармен ждут гостей. Все, что вам нужно сделать – это выбрать место с правильной атмосферой и желаемыми удобствами, воспользовавшись следующим перечнем.

Paradisus Playa del Carmen

Райский отпуск в Paradisus. Источник: https://www.paradisusplayadelcarmenresort.com/

Расположенный между мангровыми джунглями и мягкими песками прекрасного пляжа, Paradisus Playa del Carmen – это райский оазис, который имеет что-то для каждого путешественника. Роскошный курорт работает по системе "все включено", предлагая широкий выбор разнообразных удобств на любой вкус, в частности:

аквапарк с крутыми водными горками;

несколько бассейнов;

современный спа-центр YHI Spa площадью 8500 квадратных футов;

площадью 8500 квадратных футов; 22 ресторана и бары на территории для безграничных вариантов питания.

Чтобы получить максимум от пребывания в Paradisus Playa del Carmen, рекомендуем потратиться на пакет The Reserve - VIP-опыт, который включает доступ к частному пляжу и бассейну, а также эксклюзивным ресторанам.

Grand Hyatt Playa del Carmen Resort

Среди роскошных отелей Плайя-дель-Кармен выделяется известный Grand Hyatt, расположенный на побережье, неподалеку от пешеходной Quinta Avenida, полной ресторанов, магазинов и клубов, где всегда кипит жизнь. Курорт также находится близко к ключевым достопримечательностям города. Любители гедонизма особенно оценят то, что популярный Mamita's Beach Club, где организуются лучшие дневные вечеринки в Плайя-дель-Кармен, расположен в пешей доступности.

Элегантные номера оформлены в минималистическом стиле и, независимо от конфигурации, включают меблированные балконы, чтобы вы могли наслаждаться прекрасными видами. Любимое место всех гостей – бассейны с видом на океан, где в течение дня проводятся различные мероприятия. Кроме того, на территории есть несколько заведений питания, которые предлагают все от свежих суши до идеально приготовленных стейков.

Fairmont Mayakoba

Знаковый Fairmont Mayakoba заслуженно входит в список 10 лучших отелей Плайя-дель-Кармен благодаря своим пятизвездным удобствам и расположению на одном из красивейших пляжей региона, рядом с густыми мангровыми джунглями, прорезанными узкими водными каналами. Отправляйтесь на экскурсию на одной из многочисленных лодок курорта или проведите время максимально спокойно у бассейнов с видом на океан – варианты досуга ограничены только вашим желанием. На территории есть шесть ресторанов и баров, возглавляемых Fairmont Mayakoba, специализирующимся на местных морепродуктах.

Fairmont Mayakoba предлагает номера в различных конфигурациях – от элегантных комнат до VIP-люксов с панорамными террасами и очаровательных двухэтажных кассет. Курортный сбор включает в себя экскурсии на катамаранах, кредит на спа-процедуры на весь период пребывания и многое другое. Гости могут выбрать обычный план или пакет "все включено". Туристический комплекс Mayakoba также является домом для трех других роскошных курортов. Кроме того, здесь есть поле для гольфа чемпионского уровня и искусственно воссозданная традиционная мексиканская площадь El Pueblito с многочисленными магазинами и ресторанами.

Thompson Playa del Carmen Main House

Для тех, кто любит громкие вечеринки и активный отдых, Thompson Playa del Carmen – идеальный выбор, ориентированный на развлечения. В частности, гости одного из лучших отелей Плайя-дель-Кармен смогут наслаждаться такими удобствами:

Alessia Day Club – клуб только для взрослых;

– клуб только для взрослых; роскошный бассейн с панорамным видом на Quinta Avenida и многое другое;

и многое другое; пляжный дом на побережье океана.

Благодаря живым выступлениям диджеев, непрерывному шампанскому и панорамному пейзажу, Thompson Playa del Carmen остается центром событий города. Однако, если вы ищете что-то более спокойное, рекомендуем остановиться в сестринском отеле с номерами на побережье и рестораном, расположенным в пешей доступности.

Grand Velas Riviera Maya

Этот шикарный курорт "все включено" в Плайя-дель-Кармен предлагает 539 номеров в различных конфигурациях. Люксы расположены в трех отдельных локациях – на воде и в джунглях, занимая более 200 акров ухоженной территории. Каждое здание напоминает свою курортную экосистему с бассейнами, ресторанами и развлекательной программой.

Гости могут выбрать из восьми изысканных ресторанов, а также посетить роскошный SE Spa. Кроме того, есть доступ к прекрасному участку белого песчаного пляжа, а для детей и подростков предусмотрены современные клубы. Гости могут воспользоваться услугами круглосуточного персонального консьержа.

Viceroy Riviera Maya

Viceroy Riviera Maya наполнен атмосферой и даже ароматами Юкатана благодаря ароматерапии, вдохновленной местными растениями, и органическим мылом, которое консьерж предлагает выбрать во время подготовки кровати ко сну. Каждая из вилл этого роскошного отеля в Плайя-дель-Кармен имеет погружной бассейн и большую террасу для загара с гамаком ручной работы. Апартаменты предлагают удивительные виды на океан или джунгли.

Вы можете планировать отпуск с домашним питомцем, ведь разрешаются животные весом до 20 фунтов, для которых предоставляется домик с соломенной крышей. Преимущества Viceroy Riviera Maya продолжаются в спа-центре Wayak с полным спектром услуг. Процедуры используют местные ингредиенты, собранные в лесах Ривьера Майя. На территории отеля есть два ресторана, в том числе:

La Marea , специализирующаяся на изысканной мексиканской кухне и открытая только на ужин;

, специализирующаяся на изысканной мексиканской кухне и открытая только на ужин; Coral Restaurant + Bar, который еженедельно проводит вечер Antojeria, во время которого гости могут отведать разнообразные уличные блюда, такие как тлудас, тамалес или чуррос.

Также есть небольшой фитнес-центр со стеклянными стенами, расположенный посреди пышного тропического леса, что обеспечивает особенно атмосферные тренировки.

Xcaret Arte Hotel

Новый отель в Плайя-дель-Кармен, открытый в 2021 году, является частью невероятной семьи Xcaret, которая включает три курорта на полуострове Юкатан и восемь тематических парков. Однако Hotel Xcaret Arte работает по системе "все включено" и предназначен только для взрослых. Курорт базируется на мексиканской культуре и искусстве, и каждое из шести отдельных зданий посвящено разным темам, таким как музыка, живопись или керамика. Если вы хотите получить лучший номер, попробуйте забронировать люкс с видом на океан в Casa de los Artistas, состоящий из частного бассейна и бара на крыше.

Спа в стиле сенота обязателен для посещения. Здесь вы найдете бассейны, расположенные в гротах, а сами процедуры проводятся в уютных и тепло освещенных каменных пещерах.

Гости, которые останавливаются в Hotel Xcaret Arte, имеют неограниченный доступ ко всем тематическим паркам Grupo Xcaret, а также к различным мастер-классам и культурным мероприятиям, а цена бронирования включает трансфер из аэропорта.

Rosewood Mayakoba

Расположенный рядом с Fairmont Mayakoba на той же территории площадью 620 акров, один из лучших курортных отелей Плая-дель-Кармен окружен джунглями и поражает непревзойденным тропическим изяществом. Вы можете выбрать из 129 частных резиденций и люксов с большими террасами и душами под открытым небом, меблированной мебелью ручной работы от мексиканских мастеров. На территории гости обнаружат восемь ресторанов и баров, где можно отведать местную уличную еду, насладиться морепродуктами с тихоокеанского побережья страны и начать день с традиционного завтрака.

Rosewood Mayakoba подчеркивает успех своего бренда и красоты окружающей среды во всем. Особого внимания заслуживает спа-центр, расположенный посреди пресноводной лагуны на зеленом острове. Здесь можно заказать не только классические процедуры для лица или массажи, но и традиционные практики майя и даже приватные сеансы с шаманом отеля. Курорт также уделяет особое внимание экологической ориентации, минимизируя отходы, используя местные продукты в ресторанах и предлагая ежедневные экотуры, позволяющие всем познакомиться с уникальной флорой и фауной Мексики и комплекса Mayakoba в частности.

Mahekal Beach Resort

Находясь в Mahekal Beach Resort, вы чувствуете себя на живописном безлюдном острове, но с гораздо лучшими ресторанами и современными удобствами. Известный отель Плайя-дель-Кармен предлагает номера в стиле бунгало с соломенными крышами и частными террасами с плетеными гамаками. Некоторые апартаменты расположены на побережье океана, в то время как другие окружены пышной тропической растительностью, красочными цветами и высокими пальмами.

Если вы хотите беззаботного отпуска, проводя побольше времени на первоклассном пляже Mahekal и у бассейнов с коктейлем в руке, рекомендуем выбрать пакет "все включено".

Однако лучший секрет Mahekal Beach Resort — это его расположение всего в одном квартале от динамичной Quinta Avenida в Плая-дель-Кармен, поэтому гости получают лучшее из обоих миров. Для исследования окрестностей можно пользоваться бесплатными велосипедами.

Секреты Maroma Beach Riviera Cancun

Среди лучших отелей Плая-дель-Кармен в Мексике – пятизвездочный Secrets Maroma Beach Riviera Cancún. Этот роскошный отель "все включено" расположен на 500 акрах идиллического пляжа, одного из самых красивых в стране. Курорт особенно популярен среди тех, кто планирует романтический отпуск, благодаря большому количеству удобств и желаемому уровню приватности.

Варианты размещения включают в себя более 400 просторных и стильных номеров. Главная особенность Secrets Maroma Beach Riviera Cancún – это два огромных бассейна, в том числе бассейн с панорамным видом на Карибское море, а также 12 меньших бассейнов, многие из которых присоединены к люксам.

Множество активностей включено в стоимость, от уроков приготовления тако и тенниса до снорклинга и доступа к немоторным водным видам спорта. Конечно, пребывание в Secrets Maroma Beach Riviera Cancún не будет полным без посещения роскошного спа-центра Pevonia. Там вы можете насладиться изысканными процедурами, такими как обертывание со свежим кремом из ананаса и папайи.

Что еще нужно знать о Плайя-дель-Кармен

Любимые развлечения для всех. Источник: https://www.fairmont.com/

Этот удивительный курортный центр предоставляет безграничные возможности для ваших приключений. От дневных клубов и эклектичных международных ресторанов до мягких белых пляжей и мангровых лесов – в Плайя-дель-Кармен есть все. Если вы планируете поездку в Мексику, имейте в виду, что лучшая погода здесь длится с декабря по апрель, а сезон ураганов – с июня по начало ноября.

Если вы ищете что-то особенное, не упустите завтрак в La Cueva del Chango. Ресторан под открытым небом в джунглях расположен на тихой, спокойной улице неподалеку от Quinta Avenida.