Топ-10 чарівних розкішних готелів у Франції
Мрієте про розкішну відпустку у Франції? Прогулянка Єлисейськими полями, аромат свіжих круасанів із затишних пекарень, Ейфелева вежа, що сяє у променях заходу сонця. Франція – країна, що зачаровує своєю унікальною атмосферою, багатою історією та культурою. Тут кожен знайде щось для себе: любителі історії – величні палаци та готичні собори, гурмани – вишукані ресторани та винні погреби, поціновувачі мистецтва – музеї світового рівня та яскраві фестивалі.
Але щоб по-справжньому зануритися в магію цієї країни, важливий не лише маршрут, а й вибір житла. Готель стане вашим домом на час відпустки, оазисом спокою та розкоші. Ми підготували добірку найкращих розкішних готелів Франції, де кожен номер – це витвір мистецтва, а сервіс – втілення французького шику.
У цій статті ви знайдете:
- Готелі, просякнуті історією, де кожен номер – шедевр.
- Сучасні архітектурні перлини з найвищим рівнем комфорту.
- Затишні бутік-готелі з домашньою атмосферою та персоналізованим сервісом.
Прочитайте та відкрийте світ французької розкоші!
1. Le Meurice
- Місцезнаходження: Париж, Франція
- Адреса: 228 Rue de Rivoli, 75001 Paris, France
- Телефон: +33 1 44 58 10 10
- Вебсайт: https://www.dorchestercollection.com/paris/le-meurice
- Рейтинг: 4.5 ⭐
Le Meurice – це не просто готель, а легенда, жива історія, сплетена з ниток розкоші та вишуканого смаку. Розташований у серці Парижа, навпроти саду Тюїльрі, він понад 180 років зачаровує гостей унікальною атмосферою. Тут зупинялися Сальвадор Далі та Оскар Уайльд.
Переступивши поріг, ви поринаєте в елегантність 18 століття, поєднану з сучасним комфортом. Антикварні люстри, оксамитові портьєри та картини епохи Відродження створюють атмосферу королівського палацу. Кожен номер оформлений індивідуально з антикварними меблями, рідкісними картинами та шовковими тканинами, з панорамними видами на місто, а деякі люкси пропонують краєвид на Ейфелеву вежу.
Зручності:
- Ресторани з зірками Мішлен із французькою кухнею від найкращих шеф-кухарів.
- Спа-центр Le Meurice Spa із процедурами для обличчя та тіла.
- Басейн на даху з видом на Париж.
- Сучасний фітнес-центр.
- Затишна бібліотека з рідкісними книгами.
- Консьєрж-сервіс для бронювання квитків чи екскурсій.
Le Meurice – ідеальне місце для тих, хто прагне зануритися в розкіш і відчути себе частиною історії Парижа. Якщо шукаєте шикарний готель у Франції, це ваш вибір.
2. La Réserve Ramatuelle
- Місцезнаходження: Раматюель, Франція
- Адреса: 736 Chem. des Cretes, 83350 Ramatuelle, France
- Телефон: +33 4 94 44 94 44
- Вебсайт: https://www.lareserve-ramatuelle.com/
- Рейтинг: 4.5 ⭐
Перлина Французької Рив’єри, La Réserve Ramatuelle розташований на пагорбі в мальовничому селі Раматюель. Атмосфера розслабленого шику та середземноморського шарму робить його ідеальним для спокійного відпочинку.
Номери та вілли – втілення середземноморської розкоші з просторими терасами, вишуканими меблями та творами мистецтва. Кожен куточок готелю продуманий для незабутнього перебування.
Зручності:
- Три ресторани з зірками Мішлен: La Voile (авторська кухня), La Plage (морепродукти на пляжі) та La Pinède (неформальна атмосфера біля басейну).
- Кілька басейнів із панорамним видом на море.
- Приватний пляж із усім необхідним.
- Сучасний фітнес-центр.
- Дитячий клуб із досвідченими нянями.
La Réserve Ramatuelle – ідеальний вибір для тих, хто хоче відпочити подалі від міського гамору та насолодитися тишею.
3. Château de la Messardière
- Місцезнаходження: Сен-Тропе, Франція
- Адреса: 2 Rte de Tahiti, 83990 Saint-Tropez, France
- Телефон: +33 4 94 56 76 00
- Вебсайт: https://airelles.com/fr/destination/chateau-de-la-messardiere-hotel
- Рейтинг: 4.7 ⭐
Серед виноградників і блакитних пейзажів Провансу розташований величний Château de la Messardière – розкішний готель у замку 19 століття на узбережжі Середземного моря. Це місце, де розкіш минулого поєднується з сучасним комфортом.
Номери оформлені антикварними меблями, рідкісними картинами та шовковими тканинами, з видами на виноградники, море чи пагорби.
Зручності:
- Ресторани з традиційною провансальською кухнею.
- Спа-центр світового рівня.
- Приватний пляж.
- Тенісні корти та поле для гольфу на 18 лунок.
- Кінний клуб із уроками верхової їзди.
- Дитячий клуб.
- Консьєрж-сервіс для екскурсій по виноробнях Провансу.
Château de la Messardière – ідеальний для занурення в культуру Провансу та незабутнього відпочинку.
4. Le Grand Hôtel du Cap Ferrat
- Місцезнаходження: Сен-Жан-Кап-Ферра, Франція
- Адреса: 71 Bd du Général de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, France
- Телефон: +33 4 93 76 50 50
- Вебсайт: https://www.fourseasons.com/capferrat/
- Рейтинг: 4.7 ⭐
Розташений на півострові Сен-Жан-Кап-Ферра, Le Grand Hôtel du Cap Ferrat оточений пишними садами та пропонує атмосферу вишуканої розкоші. З 1908 року він приймає королів, зірок і митців.
Готель пропонує 73 номери та suites, оформлені в елегантному стилі, з видами на море чи сади, а також 8 вілл із приватними басейнами.
Зручності:
- Приватний пляж.
- Оренда каяків, човенів і яхт.
- Гольф і теніс.
- Ресторани з гастрономічною кухнею.
- Спа-центр.
Le Grand Hôtel du Cap Ferrat – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути себе частиною історії.
5. Hôtel Byblos Saint-Tropez
- Мисцезнаходження: Сен-Тропе, Франція
- Адреса: 20 Av. Paul Signac, 83990 Saint-Tropez, France
- Телефон: +33 4 94 56 68 00
- Вебсайт: https://www.byblos.com/
- Рейтинг: 4.6 ⭐
Легенда гламурного відпочинку, Hôtel Byblos Saint-Tropez з 1967 року зачаровує атмосферой богемії та безтурботного веселощів. Номери – справжні витвори мистецтва з видами на Середземне море чи мальовничі вулиці Сен-Тропе.
Зручності:
- Гастрономічні ресторани.
- Спа-центр Sisley із широким вибором процедур.
- Приватний пляж із білим піском.
- Нічний клуб Cavali.
- Басейн.
Byblos – ідеальний вибір для тих, хто мріє про гламурний відпочинок.
6. Villa La Florentine
- Місцезнаходження: Ліон, Франція
- Адреса: 25 Mnt Saint-Barthélemy, 69005 Lyon, France
- Телефон: +33 4 72 56 56 56
- Вебсайт: https://www.villaflorentine.com/fr/
- Рейтинг: 4.6 ⭐
Villa La Florentine, розташована в серці Ліона в будівлі 16 століття, пропонує елегантні номери з творами мистецтва та панорамними видами. Незважаючи на назву, що асоціюється з Французькою Рив’єрою, готель розташований у Ліоні, що може бути помилкою в оригіналі (див. примітки).
Номери поєднують сучасний дизайн із класичними елементами, з терасами та джакузі у ванних кімнатах.
Зручності:
- Ресторан із середземноморською кухнею.
- Спа та велнес-центр.
- Фітнес-центр.
- Консьєрж-сервіс.
- Послуги няні для сімей.
Villa La Florentine – ідеальна для романтичних і сімейних відпусток із французьким шиком.
7. Le Royal Monceau, Raffles Paris
- Місцезнаходження: Париж, Франція
- Адреса: 37 Av. Hoche, 75008 Paris, France
- Телефон: +33 1 42 99 88 00
- Вебсайт: https://www.raffles.com/paris/
- Рейтинг: 4.5 ⭐
Le Royal Monceau – втілення паризького шику, розташований біля Єлисейських полів і Тріумфальної арки. Інтер’єри від Філіпа Старка поєднують класику та сучасність.
Номери та suites оформлені з оригінальними творами мистецтва, мармуровими ванними та видами на місто.
Зручності:
- Ресторани: Il Carpaccio (зірка Мішлен), Matsuhisa Paris (японська кухня), La Cuisine (сніданки).
- Спа My Blend by Clarins із сауною та хамамом.
- Фітнес-центр із персональними тренерами.
- Дитячі програми.
Le Royal Monceau – ідеальний для пар, бізнес-подорожей і сімей.
8. Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel
- Місцезнаходження: Париж, Франція
- Адреса: 10 Pl. de la Concorde, 75008 Paris, France
- Телефон: +33 1 44 71 15 00
- Вебсайт: https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon
- Рейтинг: 4.7 ⭐
Hôtel de Crillon – втілення французького шику, збудований у 1758 році. Розташований у серці Парижа, він приймав королів і імператорів.
Номери оформлені з антикварними меблями та мистецтвом, деякі suites мають тераси з видами на Ейфелеву вежу.
Зручності:
- Ресторани з гастрономічною кухнею.
- Спа Sense, A Rosewood Spa із масажами, сауною та басейном.
- Конференц-зали.
- Дитячі програми.
Hôtel de Crillon – символ паризької розкоші для всіх типів мандрівників.
9. La Bastide de Gordes
- Місцезнаходження: Горд, Франція
- Адреса: 61 Rue de la Combe, 84220 Gordes, France
- Телефон: +33 4 90 72 12 12
- Вебсайт: https://airelles.com/fr/destination/gordes-hotel
- Рейтинг: 4.7 ⭐
La Bastide de Gordes – розкішний готель у серці Провансу, розташований на скелястому схилі з видами на долину Люберон. Номери оформлені в теплих тонах із антикварними меблями.
Зручності:
- Чотири ресторани, зокрема L’Orangerie і La Citadelle із провансальською кухнею.
- Спа Sisley із натуральною косметикою.
- Басейн, тенісні корти, фітнес-центр.
- Велосипедні прогулянки лавандовими полями.
La Bastide de Gordes – ідеальна для романтики, сімейного відпочинку та втечі від суєти.
10. Grand Hôtel du Palais Royal
- Місцезнаходження: Париж, Франція
- Адреса: 4 Rue de Valois, 75001 Paris, France
- Телефон: +33 1 42 96 15 35
- Вебсайт: https://www.grandhoteldupalaisroyal.com/
- Рейтинг: 4.6 ⭐
Grand Hôtel du Palais Royal розташований за 200 метрів від Лувру та садів Тюїльрі. 59 номерів і suites оформлені в ніжних тонах, деякі мають балкони з видами на Париж.
Зручності:
- Ресторан Café 52 із здоровими стравами.
- Спа Holidermie із джакузі та хамамом.
- Тераса на площі Валуа.
Grand Hôtel du Palais Royal – ідеальний для незабутньої пригоди в Парижі.
Ці розкішні готелі Франції – від історичних палаців Парижа до затишних провансальських замків і гламурних вілл Рив’єри – пропонують унікальний досвід, поєднуючи історію, комфорт і французький шик. Обирайте свій ідеальний готель і насолоджуйтеся відпусткою мрії!