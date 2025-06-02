Топ-10 чарівних розкішних готелів у Франції

Мрієте про розкішну відпустку у Франції? Прогулянка Єлисейськими полями, аромат свіжих круасанів із затишних пекарень, Ейфелева вежа, що сяє у променях заходу сонця. Франція – країна, що зачаровує своєю унікальною атмосферою, багатою історією та культурою. Тут кожен знайде щось для себе: любителі історії – величні палаци та готичні собори, гурмани – вишукані ресторани та винні погреби, поціновувачі мистецтва – музеї світового рівня та яскраві фестивалі.

Але щоб по-справжньому зануритися в магію цієї країни, важливий не лише маршрут, а й вибір житла. Готель стане вашим домом на час відпустки, оазисом спокою та розкоші. Ми підготували добірку найкращих розкішних готелів Франції, де кожен номер – це витвір мистецтва, а сервіс – втілення французького шику.

У цій статті ви знайдете:

Готелі, просякнуті історією, де кожен номер – шедевр.

Сучасні архітектурні перлини з найвищим рівнем комфорту.

Затишні бутік-готелі з домашньою атмосферою та персоналізованим сервісом.

Прочитайте та відкрийте світ французької розкоші!

1. Le Meurice

Місцезнаходження : Париж, Франція

: Париж, Франція Адреса : 228 Rue de Rivoli, 75001 Paris, France

: 228 Rue de Rivoli, 75001 Paris, France Телефон : +33 1 44 58 10 10

: +33 1 44 58 10 10 Вебсайт : https://www.dorchestercollection.com/paris/le-meurice

: https://www.dorchestercollection.com/paris/le-meurice Рейтинг: 4.5 ⭐

Le Meurice – це не просто готель, а легенда, жива історія, сплетена з ниток розкоші та вишуканого смаку. Розташований у серці Парижа, навпроти саду Тюїльрі, він понад 180 років зачаровує гостей унікальною атмосферою. Тут зупинялися Сальвадор Далі та Оскар Уайльд.

Переступивши поріг, ви поринаєте в елегантність 18 століття, поєднану з сучасним комфортом. Антикварні люстри, оксамитові портьєри та картини епохи Відродження створюють атмосферу королівського палацу. Кожен номер оформлений індивідуально з антикварними меблями, рідкісними картинами та шовковими тканинами, з панорамними видами на місто, а деякі люкси пропонують краєвид на Ейфелеву вежу.

Зручності:

Ресторани з зірками Мішлен із французькою кухнею від найкращих шеф-кухарів.

Спа-центр Le Meurice Spa із процедурами для обличчя та тіла.

із процедурами для обличчя та тіла. Басейн на даху з видом на Париж.

Сучасний фітнес-центр.

Затишна бібліотека з рідкісними книгами.

Консьєрж-сервіс для бронювання квитків чи екскурсій.

Le Meurice – ідеальне місце для тих, хто прагне зануритися в розкіш і відчути себе частиною історії Парижа. Якщо шукаєте шикарний готель у Франції, це ваш вибір.

2. La Réserve Ramatuelle

Відпустка в розкішних готелях Франції. Джерело: Image by Michelle Raponi from the Pixabay website

Місцезнаходження : Раматюель, Франція

: Раматюель, Франція Адреса : 736 Chem. des Cretes, 83350 Ramatuelle, France

: 736 Chem. des Cretes, 83350 Ramatuelle, France Телефон : +33 4 94 44 94 44

: +33 4 94 44 94 44 Вебсайт : https://www.lareserve-ramatuelle.com/

: https://www.lareserve-ramatuelle.com/ Рейтинг: 4.5 ⭐

Перлина Французької Рив’єри, La Réserve Ramatuelle розташований на пагорбі в мальовничому селі Раматюель. Атмосфера розслабленого шику та середземноморського шарму робить його ідеальним для спокійного відпочинку.

Номери та вілли – втілення середземноморської розкоші з просторими терасами, вишуканими меблями та творами мистецтва. Кожен куточок готелю продуманий для незабутнього перебування.

Зручності:

Три ресторани з зірками Мішлен: La Voile (авторська кухня), La Plage (морепродукти на пляжі) та La Pinède (неформальна атмосфера біля басейну).

Кілька басейнів із панорамним видом на море.

Приватний пляж із усім необхідним.

Сучасний фітнес-центр.

Дитячий клуб із досвідченими нянями.

La Réserve Ramatuelle – ідеальний вибір для тих, хто хоче відпочити подалі від міського гамору та насолодитися тишею.

3. Château de la Messardière

Місцезнаходження : Сен-Тропе, Франція

: Сен-Тропе, Франція Адреса : 2 Rte de Tahiti, 83990 Saint-Tropez, France

: 2 Rte de Tahiti, 83990 Saint-Tropez, France Телефон : +33 4 94 56 76 00

: +33 4 94 56 76 00 Вебсайт : https://airelles.com/fr/destination/chateau-de-la-messardiere-hotel

: https://airelles.com/fr/destination/chateau-de-la-messardiere-hotel Рейтинг: 4.7 ⭐

Серед виноградників і блакитних пейзажів Провансу розташований величний Château de la Messardière – розкішний готель у замку 19 століття на узбережжі Середземного моря. Це місце, де розкіш минулого поєднується з сучасним комфортом.

Номери оформлені антикварними меблями, рідкісними картинами та шовковими тканинами, з видами на виноградники, море чи пагорби.

Зручності:

Ресторани з традиційною провансальською кухнею.

Спа-центр світового рівня.

Приватний пляж.

Тенісні корти та поле для гольфу на 18 лунок.

Кінний клуб із уроками верхової їзди.

Дитячий клуб.

Консьєрж-сервіс для екскурсій по виноробнях Провансу.

Château de la Messardière – ідеальний для занурення в культуру Провансу та незабутнього відпочинку.

4. Le Grand Hôtel du Cap Ferrat

Місцезнаходження : Сен-Жан-Кап-Ферра, Франція

: Сен-Жан-Кап-Ферра, Франція Адреса : 71 Bd du Général de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, France

: 71 Bd du Général de Gaulle, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat, France Телефон : +33 4 93 76 50 50

: +33 4 93 76 50 50 Вебсайт : https://www.fourseasons.com/capferrat/

: https://www.fourseasons.com/capferrat/ Рейтинг: 4.7 ⭐

Розташений на півострові Сен-Жан-Кап-Ферра, Le Grand Hôtel du Cap Ferrat оточений пишними садами та пропонує атмосферу вишуканої розкоші. З 1908 року він приймає королів, зірок і митців.

Готель пропонує 73 номери та suites, оформлені в елегантному стилі, з видами на море чи сади, а також 8 вілл із приватними басейнами.

Зручності:

Приватний пляж.

Оренда каяків, човенів і яхт.

Гольф і теніс.

Ресторани з гастрономічною кухнею.

Спа-центр.

Le Grand Hôtel du Cap Ferrat – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути себе частиною історії.

5. Hôtel Byblos Saint-Tropez

Атмосферні розкішні готелі Франції. Джерело: Image bottlein from Pixabay website

Мисцезнаходження : Сен-Тропе, Франція

: Сен-Тропе, Франція Адреса : 20 Av. Paul Signac, 83990 Saint-Tropez, France

: 20 Av. Paul Signac, 83990 Saint-Tropez, France Телефон : +33 4 94 56 68 00

: +33 4 94 56 68 00 Вебсайт : https://www.byblos.com/

: https://www.byblos.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Легенда гламурного відпочинку, Hôtel Byblos Saint-Tropez з 1967 року зачаровує атмосферой богемії та безтурботного веселощів. Номери – справжні витвори мистецтва з видами на Середземне море чи мальовничі вулиці Сен-Тропе.

Зручності:

Гастрономічні ресторани.

Спа-центр Sisley із широким вибором процедур.

із широким вибором процедур. Приватний пляж із білим піском.

Нічний клуб Cavali .

. Басейн.

Byblos – ідеальний вибір для тих, хто мріє про гламурний відпочинок.

6. Villa La Florentine

Місцезнаходження : Ліон, Франція

: Ліон, Франція Адреса : 25 Mnt Saint-Barthélemy, 69005 Lyon, France

: 25 Mnt Saint-Barthélemy, 69005 Lyon, France Телефон : +33 4 72 56 56 56

: +33 4 72 56 56 56 Вебсайт : https://www.villaflorentine.com/fr/

: https://www.villaflorentine.com/fr/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Villa La Florentine, розташована в серці Ліона в будівлі 16 століття, пропонує елегантні номери з творами мистецтва та панорамними видами. Незважаючи на назву, що асоціюється з Французькою Рив’єрою, готель розташований у Ліоні, що може бути помилкою в оригіналі (див. примітки).

Номери поєднують сучасний дизайн із класичними елементами, з терасами та джакузі у ванних кімнатах.

Зручності:

Ресторан із середземноморською кухнею.

Спа та велнес-центр.

Фітнес-центр.

Консьєрж-сервіс.

Послуги няні для сімей.

Villa La Florentine – ідеальна для романтичних і сімейних відпусток із французьким шиком.

7. Le Royal Monceau, Raffles Paris

Місцезнаходження : Париж, Франція

: Париж, Франція Адреса : 37 Av. Hoche, 75008 Paris, France

: 37 Av. Hoche, 75008 Paris, France Телефон : +33 1 42 99 88 00

: +33 1 42 99 88 00 Вебсайт : https://www.raffles.com/paris/

: https://www.raffles.com/paris/ Рейтинг: 4.5 ⭐

Le Royal Monceau – втілення паризького шику, розташований біля Єлисейських полів і Тріумфальної арки. Інтер’єри від Філіпа Старка поєднують класику та сучасність.

Номери та suites оформлені з оригінальними творами мистецтва, мармуровими ванними та видами на місто.

Зручності:

Ресторани: Il Carpaccio (зірка Мішлен), Matsuhisa Paris (японська кухня), La Cuisine (сніданки).

(зірка Мішлен), (японська кухня), (сніданки). Спа My Blend by Clarins із сауною та хамамом.

із сауною та хамамом. Фітнес-центр із персональними тренерами.

Дитячі програми.

Le Royal Monceau – ідеальний для пар, бізнес-подорожей і сімей.

8. Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel

Комфортні ванні кімнати в 5-зіркових готелях Франції. Джерело: Image bottlein from Pixabay website

Місцезнаходження : Париж, Франція

: Париж, Франція Адреса : 10 Pl. de la Concorde, 75008 Paris, France

: 10 Pl. de la Concorde, 75008 Paris, France Телефон : +33 1 44 71 15 00

: +33 1 44 71 15 00 Вебсайт : https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon

: https://www.rosewoodhotels.com/en/hotel-de-crillon Рейтинг: 4.7 ⭐

Hôtel de Crillon – втілення французького шику, збудований у 1758 році. Розташований у серці Парижа, він приймав королів і імператорів.

Номери оформлені з антикварними меблями та мистецтвом, деякі suites мають тераси з видами на Ейфелеву вежу.

Зручності:

Ресторани з гастрономічною кухнею.

Спа Sense, A Rosewood Spa із масажами, сауною та басейном.

Конференц-зали.

Дитячі програми.

Hôtel de Crillon – символ паризької розкоші для всіх типів мандрівників.

9. La Bastide de Gordes

Місцезнаходження : Горд, Франція

: Горд, Франція Адреса : 61 Rue de la Combe, 84220 Gordes, France

: 61 Rue de la Combe, 84220 Gordes, France Телефон : +33 4 90 72 12 12

: +33 4 90 72 12 12 Вебсайт : https://airelles.com/fr/destination/gordes-hotel

: https://airelles.com/fr/destination/gordes-hotel Рейтинг: 4.7 ⭐

La Bastide de Gordes – розкішний готель у серці Провансу, розташований на скелястому схилі з видами на долину Люберон. Номери оформлені в теплих тонах із антикварними меблями.

Зручності:

Чотири ресторани, зокрема L’Orangerie і La Citadelle із провансальською кухнею.

і із провансальською кухнею. Спа Sisley із натуральною косметикою.

із натуральною косметикою. Басейн, тенісні корти, фітнес-центр.

Велосипедні прогулянки лавандовими полями.

La Bastide de Gordes – ідеальна для романтики, сімейного відпочинку та втечі від суєти.

10. Grand Hôtel du Palais Royal

Місцезнаходження: Париж, Франція

Адреса : 4 Rue de Valois, 75001 Paris, France

: 4 Rue de Valois, 75001 Paris, France Телефон : +33 1 42 96 15 35

: +33 1 42 96 15 35 Вебсайт : https://www.grandhoteldupalaisroyal.com/

: https://www.grandhoteldupalaisroyal.com/ Рейтинг: 4.6 ⭐

Grand Hôtel du Palais Royal розташований за 200 метрів від Лувру та садів Тюїльрі. 59 номерів і suites оформлені в ніжних тонах, деякі мають балкони з видами на Париж.

Зручності:

Ресторан Café 52 із здоровими стравами.

із здоровими стравами. Спа Holidermie із джакузі та хамамом.

із джакузі та хамамом. Тераса на площі Валуа.

Grand Hôtel du Palais Royal – ідеальний для незабутньої пригоди в Парижі.

Ці розкішні готелі Франції – від історичних палаців Парижа до затишних провансальських замків і гламурних вілл Рив’єри – пропонують унікальний досвід, поєднуючи історію, комфорт і французький шик. Обирайте свій ідеальний готель і насолоджуйтеся відпусткою мрії!