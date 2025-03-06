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Тепер Трамп не дозволить РФ тихо згнити

Сергій КлимовськийСергій Климовський

Тепер Трамп не дозволить РФ тихо згнити
Тепер Трамп не дозволить РФ тихо згнити

Вперше за шість років Зеленський перед кимось вибачився. Кимось виявилися Трамп та американці. Очікується, що черга дійде і до українців. Стефанчук від імені Верховної Ради теж направив вибачення, чим нагадав, в Україні є якийсь парламент. Все дуже наочно – допомога США прямо залежить від поведінки політикуму України, тому варто нагадати дещо з недавньої історії.

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Осень 2023 г. в США началась спикериада, переросшая в бюджетный марафон о выделении помощи Украине и другим. Сначала Демпартия и 20 конгрессменов группы "Мага" уволили Кевина Маккарти из спикеров Палаты представителей и месяц искали ему замену пока не нашли Майка Джонсона. Затем Байден "обвенчал" в бюджете Украину с Израилем и отказался подписывать им помощь по отдельности. Затем Трамп три месяца воровал у Байдена авторучки и тот не мог подписать указ о её выделении. Полгода Европа, Япония и Канада покрывали её отсутствие из своих бюджетов.

В итоге обе палаты Конгресса быстро всё проголосовали, а Байден к концу апреля срочно нашёл авторучку после того, как рашисты разбомбили Трипольскую, Змиевскую и ещё пару ТЭЦ. До этого всю зиму 2023-2024 г. рашисты активно по электростанциям не били и отключений света не было.

Была ли связь между этим и бюджетным марафоном при отсутствии помощи? Похоже, была, поскольку Ллойд Остин весной 2024 г. попросил Украину пореже быть по НПЗ, пока не отстроит своё ПВО. Именно с весны в РФ и начался сезон нефтяной "бавовни".

Байден, ссылаясь на объективные бюрократические проволочки, полгода не выдавал Украине оружия, как и просила Москва, а та взамен не бомбила энергосистему. Системы "Пэтриот" стали массово поступать в Украину только тогда, когда Москва вышла из этого негласного соглашения, очень похожего на то, которое сейчас продвигает Макрон, а за ним и Зеленский.

Параллельно развивалась и другая сюжетная линия. Осенью 2023 г. в газетах Европы и США появились статьи о неких разногласиях между Зеленским и Залужным. Оба стали их отрицать, но в декабре Безуглая внесла полную ясность. Тем временем в Украине считали дни до дембеля Зеленского 31 марта. В январе Киев посетила Виктория Нуланд и просила не увольнять Залужного, но получила отказ. После этого Байден стал совсем вяло искать авторучку, а Трамп более энергично прятать её.

Параллельно в Верховной Раде шёл марафон как законно уклониться от мобилизации, из-за чего около трети прокуроров и неизвестный процент коммунальных служащих стали инвалидами с детства. Марафоны в Украине и в США закончились синхронно после того, как в марте рашисты прорвали линию фронта в Авдеевке и начали активное продвижение. Байден решил – пора выдать оружие, а Зеленский – пополнить армию и построить новые линии укреплений.

На этом фоне монобольшинство объявило: утверждение, президентские полномочия Зеленского истекли, – это российское ИПСО. Оппозиционная Евросолидарность спорить не стала и тихо порадовалась, что не требуется говорить "Солнце всходит на западе", так как "путин" утверждает, что оно всходит на востоке. Ненавязчивое предложение ЕС и США провести президентские выборы тоже было отвергнуто. Монобольшинство было согласно на выборы только в "Дії", но в "Дії" их никто не хотел.

Байдену удалось задержкой помощи уговорить РФ не бомбить зимой энергосистему, но не удалось ни отстоять команду Залужного, ни провести выборы в Украине. Логично было ожидать, что в августе-сентябре Байден обеспечит большое наступление ВСУ себе под выборы, но Демпартия заменила его на Харрис и у него явно пропал интерес ко всему.

Байден даже обиделся на партию, и пару раз заявил, что он, в отличие от Харрис, точно выиграл бы выборы. Но не раскрыл, почему. Легко догадаться, выход ВСУ осенью 2024 г. к Азовскому морю принёс бы Байдену лавровый венок победителя и снивелировал бы весь негатив от неудачного вывода войск из Афганистана. Но в итоге накопленные им деньги и оружие оказались не использованы и начали поступать только с декабря.

Если всё было так просто, то почему Харрис не простимулировала наступление ВСУ вместо Байдена? Причины надо искать на кухне Демпартии и в видении ею глобальных процессов.

В Демпартии есть "прогрессистская" фракция Обамы, который в июне 2014 г. требовал от Порошенко парад ЛГБТ, когда гиркин сидел в Славянске. В представлении фракции Обамы, современная революция – это прежде всего легализация ЛГБТ. Порошенко парад для галочки на Оболони в Киеве провёл, но Обама ввёл эмбарго на продажу летального оружия Украине. Разрешил поставлять только каски и бронежилеты. В благодарность за них требовал свободы слова вплоть до чёрного пиара и лёгкой пропаганды рашизма. По мнению "прогрессистов", украинские революционеры должны были в полемике легко разгромить и рашистов, и совков януковича. Но как показал 2019 г. так это не работает.

"Ужасный" Трамп, когда сменил Обаму, отменил его эмбарго. Но было уже поздновато – в Украине пошёл процесс контрреволюционного отката, и она была связана Минским перемирием. Трамп был занят стеной с Мексикой, а с 2020 г. ковидом и выборами, и ему было не до того, чтобы заняться возвратом Украиной своих территорий, как это сделал в ноябре 2020 г. Азербайджан. Байден в 2021 г. сам не хотел вести Украину по такому пути, несмотря на то что подобные настроения в Киеве возникли.

В 2024 г. "прогрессисты" никуда из Демпартии не делись и мутили с выдвижением Мишель Обамы в президенты. Их взгляды, осторожность фракции Байдена плюс не в меру разбушевавшийся Нетаньяху, и обусловили поведение Харрис, которая решила сосредоточится на внутренней повестке и не искать лавров победительницы рашизма.

Поэтому Харрис не подняла перчатку, брошенную ей Трампом, заявившим, что если он станет президентом, то остановит российско-украинскую войну за 24 часа. Харрис лишь минимум дважды заявила во время кампании, что в 2022 г. она лично предупреждала два раза Зеленского о готовившемся Москвой вторжении, но он оба раза её проигнорировал. Это воспоминание, несколько неуместное, чётко показывало, он вызывает у Харрис те же эмоции, что и у Спартц. В итоге это двухпартийное единство ясно выплеснулось в словах Трампа о диктаторе с рейтингом в 4%.

Зимой 2024-2025 г. команды Байдена и Трампа совместно продолжали прежнюю линию по удержанию Москвы от уничтожения энергетики Украины. Для этого Байден ускорил передачу выстрелов к "Пэтриот", а Трамп много говорил о переговорах и делал реверансы в сторону кремля. Получилось не так идеально, как в зиму 2023-2024 г., но лучше, чем в зиму 2022-2023 г. В условиях прекращения Украиной с 1 января транзита газа из РФ это было более чем актуально. Особенно с учётом того, что собственного газа не хватало и его приходилось регулярно закупать. В том числе у США и транспортировать через Грецию.

Можно считать, отопительный сезон Украиной благополучно пройден, за что спасибо обоим президентам США. Теперь Трамп намерен решить две задачи, которые не решил Байден – принудить РФ к миру и выводу войск, а Украину к выборам и восстановлению демократии. Ни то, ни другое невозможно в ситуации, когда генералы и комбриги скоро будут хвастаться друг перед другом числом дней, проведенных в СИЗО. Какой же ты полководец, если в тюрьме не сидел?

Неосталинизм и феодализм, разведенные Зеленским, мало кого устраивают в США и в Европе. Даже нормальных "прогрессистов", так как дают темы рашистской пропаганде. Черчилль всю войну удерживался от критики Сталина, но Рузвельт всё-таки не выдержал и поставил условие – легализовать в СССР церковь и восстановить должность патриарха. Свободы слова и демократии не потребовал, но к свободе вероисповедания обязал. Иначе ленд-лиз замедлится. Несостоявшийся поп Сталин условие принял, а заодно и распустил Коминтерн. Но греко-католическую церковь в Украине после победы над Гитлером всё-таки запретил.

Нынешние извинения Зеленского и Стефанчука – это не конец, а лишь начало процесса. Подтверждением этому выступление Тулси Габбарт, новой начальницы Национальной разведки США, заявившей уже после них 5 марта: "Многие европейские страны и сам Зеленский заявляют, что борются за свободу и демократию. Когда мы посмотрим на то, что происходит в реальности в этих странах и в правительстве Зеленского в Украине, на самом деле является полной противоположностью. Мы имеем отмену выборов в Украине, имеем политические партии, которым запрещают высказываться или даже заводят уголовные дела и бросают в тюрьму. Мы имеем политическую оппозицию, которой запрещают высказываться, имеем тотальный контроль правительства над медиа. Можно перечислять целый список вещей, которые против демократии и свободы. Это действительно поднимает вопрос: "Очевидно, что они борются против путина, это понятно, но за что именно они борются?".

В общем, досталось не только Зеленскому, но и неназванным лидерам из других стран Европы. Гавайка Габбарт перешла в команду Трампа из Демпартии, так как та не смогла удовлетворить её стремление к справедливости. Теперь Трамп дал ей "зелёный свет", в том числе и в направлении Украины, поскольку мы уже в числе приоритетов для него, а не как в 2017-2020 гг.

Поэтому Трамп, когда намекает на возможную приостановку помощи, делает то же самое, что делал Байден с осени 2023 и до апреля 2024 г. – толкает РФ к переговорам о мире, а Украину к демократии и социальной справедливости. Это также любимые темы у британских лейбористов. Во Франции об этом тоже любят говорить и пожечь автомобили в День взятия Бастилии и на Новый год. Поэтому наивен расчёт, что если послать Трампа вслед за русским кораблём, то европейцы закроют глаза на неосталинизм и кинутся нам помогать наперегонки. Это сработало только сейчас, но скоро эффект исчерпается. Тогда Украину станут критиковать даже страны "королевского социализма" – Швеция, Норвегия и Дания.

Трамп со сценой в Овальном кабинете блестяще запустил сложную многоходовку и попутно сделал шикарную рекламу Украине. Почти все, кто испытывает неприязнь к нему и к США, резко полюбили Украину. Пусть ненадолго, но полюбили. Даже Демпартия вспомнила, что она любит Украину, и Фил Скотт, губернатор штата Вермонта, призвал сменить лозунги пикета против семьи Джей Ди Вэнса, приехавшей покататься на лыжах.

Пикет должен был пройти под лозунгами защиты сокращаемых Маском и Трампом чиновников-федералов. Но после сцены в Овальном кабинеты Демпартия решила, что приличней пикетировать приезд семьи Вэнса под лозунгами защиты Украины от него. Трамп не потратил на эту рекламу Украины ни одного цента, а в качестве премии получил лишь обед Зеленского. Иногда незаключённая сделка тоже даёт полезный результат.

Неудивительно, что рашаСМИ очень сдержанно отнеслись к заявлению Габбарт, и пока его процитировали только вторичные "Царьград" и "Украина.ру". Возвращение в Украину демократии и выборов – это экзистенциальный удар по кремлю. Почти такой же, каким были оба Майдана. Из-за войны Украина стала для Москвы более опасным катализатором революционных процессов в империи, чем до неё. Не надо было захватывать Крым. Без него РФ мирно гнила бы себе ещё лет 10-15, а может и больше. Теперь тихо гнить уже не получится. Похоже, президентские выборы ждут не только Украину, но и РФ.

Джерело:facebook.com

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