Тепер Трамп не дозволить РФ тихо згнити

Вперше за шість років Зеленський перед кимось вибачився. Кимось виявилися Трамп та американці. Очікується, що черга дійде і до українців. Стефанчук від імені Верховної Ради теж направив вибачення, чим нагадав, в Україні є якийсь парламент. Все дуже наочно – допомога США прямо залежить від поведінки політикуму України, тому варто нагадати дещо з недавньої історії.

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Осень 2023 г. в США началась спикериада, переросшая в бюджетный марафон о выделении помощи Украине и другим. Сначала Демпартия и 20 конгрессменов группы "Мага" уволили Кевина Маккарти из спикеров Палаты представителей и месяц искали ему замену пока не нашли Майка Джонсона. Затем Байден "обвенчал" в бюджете Украину с Израилем и отказался подписывать им помощь по отдельности. Затем Трамп три месяца воровал у Байдена авторучки и тот не мог подписать указ о её выделении. Полгода Европа, Япония и Канада покрывали её отсутствие из своих бюджетов.

В итоге обе палаты Конгресса быстро всё проголосовали, а Байден к концу апреля срочно нашёл авторучку после того, как рашисты разбомбили Трипольскую, Змиевскую и ещё пару ТЭЦ. До этого всю зиму 2023-2024 г. рашисты активно по электростанциям не били и отключений света не было.

Была ли связь между этим и бюджетным марафоном при отсутствии помощи? Похоже, была, поскольку Ллойд Остин весной 2024 г. попросил Украину пореже быть по НПЗ, пока не отстроит своё ПВО. Именно с весны в РФ и начался сезон нефтяной "бавовни".

Байден, ссылаясь на объективные бюрократические проволочки, полгода не выдавал Украине оружия, как и просила Москва, а та взамен не бомбила энергосистему. Системы "Пэтриот" стали массово поступать в Украину только тогда, когда Москва вышла из этого негласного соглашения, очень похожего на то, которое сейчас продвигает Макрон, а за ним и Зеленский.

Параллельно развивалась и другая сюжетная линия. Осенью 2023 г. в газетах Европы и США появились статьи о неких разногласиях между Зеленским и Залужным. Оба стали их отрицать, но в декабре Безуглая внесла полную ясность. Тем временем в Украине считали дни до дембеля Зеленского 31 марта. В январе Киев посетила Виктория Нуланд и просила не увольнять Залужного, но получила отказ. После этого Байден стал совсем вяло искать авторучку, а Трамп более энергично прятать её.

Параллельно в Верховной Раде шёл марафон как законно уклониться от мобилизации, из-за чего около трети прокуроров и неизвестный процент коммунальных служащих стали инвалидами с детства. Марафоны в Украине и в США закончились синхронно после того, как в марте рашисты прорвали линию фронта в Авдеевке и начали активное продвижение. Байден решил – пора выдать оружие, а Зеленский – пополнить армию и построить новые линии укреплений.

На этом фоне монобольшинство объявило: утверждение, президентские полномочия Зеленского истекли, – это российское ИПСО. Оппозиционная Евросолидарность спорить не стала и тихо порадовалась, что не требуется говорить "Солнце всходит на западе", так как "путин" утверждает, что оно всходит на востоке. Ненавязчивое предложение ЕС и США провести президентские выборы тоже было отвергнуто. Монобольшинство было согласно на выборы только в "Дії", но в "Дії" их никто не хотел.

Байдену удалось задержкой помощи уговорить РФ не бомбить зимой энергосистему, но не удалось ни отстоять команду Залужного, ни провести выборы в Украине. Логично было ожидать, что в августе-сентябре Байден обеспечит большое наступление ВСУ себе под выборы, но Демпартия заменила его на Харрис и у него явно пропал интерес ко всему.

Байден даже обиделся на партию, и пару раз заявил, что он, в отличие от Харрис, точно выиграл бы выборы. Но не раскрыл, почему. Легко догадаться, выход ВСУ осенью 2024 г. к Азовскому морю принёс бы Байдену лавровый венок победителя и снивелировал бы весь негатив от неудачного вывода войск из Афганистана. Но в итоге накопленные им деньги и оружие оказались не использованы и начали поступать только с декабря.

Если всё было так просто, то почему Харрис не простимулировала наступление ВСУ вместо Байдена? Причины надо искать на кухне Демпартии и в видении ею глобальных процессов.

В Демпартии есть "прогрессистская" фракция Обамы, который в июне 2014 г. требовал от Порошенко парад ЛГБТ, когда гиркин сидел в Славянске. В представлении фракции Обамы, современная революция – это прежде всего легализация ЛГБТ. Порошенко парад для галочки на Оболони в Киеве провёл, но Обама ввёл эмбарго на продажу летального оружия Украине. Разрешил поставлять только каски и бронежилеты. В благодарность за них требовал свободы слова вплоть до чёрного пиара и лёгкой пропаганды рашизма. По мнению "прогрессистов", украинские революционеры должны были в полемике легко разгромить и рашистов, и совков януковича. Но как показал 2019 г. так это не работает.

"Ужасный" Трамп, когда сменил Обаму, отменил его эмбарго. Но было уже поздновато – в Украине пошёл процесс контрреволюционного отката, и она была связана Минским перемирием. Трамп был занят стеной с Мексикой, а с 2020 г. ковидом и выборами, и ему было не до того, чтобы заняться возвратом Украиной своих территорий, как это сделал в ноябре 2020 г. Азербайджан. Байден в 2021 г. сам не хотел вести Украину по такому пути, несмотря на то что подобные настроения в Киеве возникли.

В 2024 г. "прогрессисты" никуда из Демпартии не делись и мутили с выдвижением Мишель Обамы в президенты. Их взгляды, осторожность фракции Байдена плюс не в меру разбушевавшийся Нетаньяху, и обусловили поведение Харрис, которая решила сосредоточится на внутренней повестке и не искать лавров победительницы рашизма.

Поэтому Харрис не подняла перчатку, брошенную ей Трампом, заявившим, что если он станет президентом, то остановит российско-украинскую войну за 24 часа. Харрис лишь минимум дважды заявила во время кампании, что в 2022 г. она лично предупреждала два раза Зеленского о готовившемся Москвой вторжении, но он оба раза её проигнорировал. Это воспоминание, несколько неуместное, чётко показывало, он вызывает у Харрис те же эмоции, что и у Спартц. В итоге это двухпартийное единство ясно выплеснулось в словах Трампа о диктаторе с рейтингом в 4%.

Зимой 2024-2025 г. команды Байдена и Трампа совместно продолжали прежнюю линию по удержанию Москвы от уничтожения энергетики Украины. Для этого Байден ускорил передачу выстрелов к "Пэтриот", а Трамп много говорил о переговорах и делал реверансы в сторону кремля. Получилось не так идеально, как в зиму 2023-2024 г., но лучше, чем в зиму 2022-2023 г. В условиях прекращения Украиной с 1 января транзита газа из РФ это было более чем актуально. Особенно с учётом того, что собственного газа не хватало и его приходилось регулярно закупать. В том числе у США и транспортировать через Грецию.

Можно считать, отопительный сезон Украиной благополучно пройден, за что спасибо обоим президентам США. Теперь Трамп намерен решить две задачи, которые не решил Байден – принудить РФ к миру и выводу войск, а Украину к выборам и восстановлению демократии. Ни то, ни другое невозможно в ситуации, когда генералы и комбриги скоро будут хвастаться друг перед другом числом дней, проведенных в СИЗО. Какой же ты полководец, если в тюрьме не сидел?

Неосталинизм и феодализм, разведенные Зеленским, мало кого устраивают в США и в Европе. Даже нормальных "прогрессистов", так как дают темы рашистской пропаганде. Черчилль всю войну удерживался от критики Сталина, но Рузвельт всё-таки не выдержал и поставил условие – легализовать в СССР церковь и восстановить должность патриарха. Свободы слова и демократии не потребовал, но к свободе вероисповедания обязал. Иначе ленд-лиз замедлится. Несостоявшийся поп Сталин условие принял, а заодно и распустил Коминтерн. Но греко-католическую церковь в Украине после победы над Гитлером всё-таки запретил.

Нынешние извинения Зеленского и Стефанчука – это не конец, а лишь начало процесса. Подтверждением этому выступление Тулси Габбарт, новой начальницы Национальной разведки США, заявившей уже после них 5 марта: "Многие европейские страны и сам Зеленский заявляют, что борются за свободу и демократию. Когда мы посмотрим на то, что происходит в реальности в этих странах и в правительстве Зеленского в Украине, на самом деле является полной противоположностью. Мы имеем отмену выборов в Украине, имеем политические партии, которым запрещают высказываться или даже заводят уголовные дела и бросают в тюрьму. Мы имеем политическую оппозицию, которой запрещают высказываться, имеем тотальный контроль правительства над медиа. Можно перечислять целый список вещей, которые против демократии и свободы. Это действительно поднимает вопрос: "Очевидно, что они борются против путина, это понятно, но за что именно они борются?".

В общем, досталось не только Зеленскому, но и неназванным лидерам из других стран Европы. Гавайка Габбарт перешла в команду Трампа из Демпартии, так как та не смогла удовлетворить её стремление к справедливости. Теперь Трамп дал ей "зелёный свет", в том числе и в направлении Украины, поскольку мы уже в числе приоритетов для него, а не как в 2017-2020 гг.

Поэтому Трамп, когда намекает на возможную приостановку помощи, делает то же самое, что делал Байден с осени 2023 и до апреля 2024 г. – толкает РФ к переговорам о мире, а Украину к демократии и социальной справедливости. Это также любимые темы у британских лейбористов. Во Франции об этом тоже любят говорить и пожечь автомобили в День взятия Бастилии и на Новый год. Поэтому наивен расчёт, что если послать Трампа вслед за русским кораблём, то европейцы закроют глаза на неосталинизм и кинутся нам помогать наперегонки. Это сработало только сейчас, но скоро эффект исчерпается. Тогда Украину станут критиковать даже страны "королевского социализма" – Швеция, Норвегия и Дания.

Трамп со сценой в Овальном кабинете блестяще запустил сложную многоходовку и попутно сделал шикарную рекламу Украине. Почти все, кто испытывает неприязнь к нему и к США, резко полюбили Украину. Пусть ненадолго, но полюбили. Даже Демпартия вспомнила, что она любит Украину, и Фил Скотт, губернатор штата Вермонта, призвал сменить лозунги пикета против семьи Джей Ди Вэнса, приехавшей покататься на лыжах.

Пикет должен был пройти под лозунгами защиты сокращаемых Маском и Трампом чиновников-федералов. Но после сцены в Овальном кабинеты Демпартия решила, что приличней пикетировать приезд семьи Вэнса под лозунгами защиты Украины от него. Трамп не потратил на эту рекламу Украины ни одного цента, а в качестве премии получил лишь обед Зеленского. Иногда незаключённая сделка тоже даёт полезный результат.

Неудивительно, что рашаСМИ очень сдержанно отнеслись к заявлению Габбарт, и пока его процитировали только вторичные "Царьград" и "Украина.ру". Возвращение в Украину демократии и выборов – это экзистенциальный удар по кремлю. Почти такой же, каким были оба Майдана. Из-за войны Украина стала для Москвы более опасным катализатором революционных процессов в империи, чем до неё. Не надо было захватывать Крым. Без него РФ мирно гнила бы себе ещё лет 10-15, а может и больше. Теперь тихо гнить уже не получится. Похоже, президентские выборы ждут не только Украину, но и РФ.