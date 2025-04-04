Митна революція Трампа: Україні є над чим замислитися

Афтершоковий аналіз Тарифів Трампа я би звів до кількох тез:

• Основна мета – збадьорити внутрішню економіку США: втрата експортних ринків змусить американського виробника почати боротьбу за внутрішній ринок. Витіснення експорту – це в чистому вигляді національний протекціонізм, і тут Трамп веде себе як типовий "правий патріот". Бо всяке закільцювання внутрішнього виробництва – це інструмент повної незалежності: США націлені виготовляти від шурупа до ракети. Негласно це свідчить про підготовку США до війни. Уроки України засвоєно: якщо ти у війні залежиш від третіх сторін – ти програєш.

• Треба мати на увазі, що у США немає корупційного ПДВ, як у нас, а є лише податок із продажу: тобто імпорт нічим додатково не обкладався – лише митом (яке Трамп і ввів). Для порівняння: Україна має 20% ПДВ на імпорт – і ніхто не виє. В деяких країнах Європи навіть більше 20%.

• План Трампа – за рахунок нових мит зібрати в бюджет 600 млрд доларів за рік. Це 8 річних бюджетів України. Що характерно, свій дефіцит бюджету Трамп хоче покрити не за рахунок простого американця (підняттям податків і зборів), а за рахунок усего світу.

• У виграшній позиції – Латинська Америка: США стають флагманом Західної (своєї) півкулі. Натомість найвищі тарифи введені проти Глобального Півдня (Камбоджа, В’єтнам, Бангладеш, Шрі-Ланка). Тепер він остаточно кучкується до Китаю.

• Ставимо свічки, аби ціни на нафту впали хоча би на 20%, що для росії буде дуже-дуже зле.

• Митна Революція Трампа – привід подумати про своє сокровенне: в нас є 117 млн доларів на закупівлю імпортних помідорів, 63 млн доларів на імпортну цибулю, 34 млн доларів на імпортні огірки, 30 млн доларів на імпортну капусту – але власне фермерство ледве дихає, бо замість дотувати й стимулювати місцевого виробника, піклуємся про імпортного. Твоя картопля гниє в землі – а в супермаркетах красується картопля з Єгипту, де орні землі становлять 5% усього ландшафту. Твої помідори чавляться бульдозерами через переврожай – а супермаркети заполонені томатами з Туреччини. Твій виробник убитий у нуль, бо він апріорі неконкурентний із дешевим і масовим імпортом крупних країн із дешевою робочою силою. Це до теми імпортного мита і протекціонізму власного виробника.